Лучшие месяцы для посещения Нимфенбурга - с мая по сентябрь. В это время парковые ансамбли и фонтаны предстают во всей красе, а прогулки по тенистым аллеям особенно приятны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нимфенбург
Галерея красавиц
Амалиенбург
Грот Магдалены
Музей экипажей
Описание экскурсии
Роскошные интерьеры дворца
Вы пройдёте анфиладами парадных и жилых покоев дворца и узнаете, для каких увеселений создавались эти прекрасные интерьеры с пышными инкрустациями и богатыми фресками. Центральный каменный зал для балов и приёмов поразит высотой в два этажа, а великолепный плафон расскажет об эпохе барокко. Вы заглянете в кабинеты и спальни, убранство которых поможет раскрыть тайны частной жизни герцогов и курфюрстов… Здесь кипели нешуточные страсти!
Знакомство с красавицами
В знаменитой «Галерее красавиц» вы увидите более 30 портретов очень привлекательных женщин. Под шёпот истории узнаете, как сюда наряду с принцессами попадали простые служанки и почему на картинах изображены и немки, и еврейки, и гречанки. Я расскажу вам о роковой соблазнительнице Лоле Монтес, из-за которой король Людвиг I отрекся от престола. А также о том, как любовные перипетии баварского правителя отразились в названии улицы одного итальянского города.
Парковый ансамбль
При строительстве Нимфенбурга баварские аристократы не забыли и о роскошном парке: вас ждёт прогулка вдоль изящных павильонов и фонтанов. Здесь свои устрашающие истории вам расскажут скульптуры древнегреческих богов и богинь. А внимательнее присмотревшись к одной из них, вы посмеётесь над ошибкой современного реставратора. Среди тенистых аллей вы полюбуетесь на мировой образец изящного рококо — крошечный дворец Амалиенбург. А кроме того, узнаете, для чего предназначался похожий на руины грот Магдалены, и увидите первый подогреваемый бассейн Европы.
Лучший немецкий «автопром»
В музее экипажей вы увидите парадные сани и кареты баварских аристократов: от детских до взрослых. Именно здесь находится помпезная карета императора Карла VII и действительно сказочные экипажи «лебединого» баварского короля Людвига II.
Организационные детали
Входные билеты не входят в стоимость экскурсии: взрослый 11,5 €, детский до 18 лет бесплатно
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Нимфенбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Сегодня экскурсию провела гид Татьяна. Спокойно и со знанием дела рассказывала нам о замке и его историях. Погуляли с ней по замку и парку… Места, конечно, очаровательные. Подходят для того, чтобы расслабиться после шумного центра Мюнхена. В замке больше всего запомнилась коллекция портретов красавиц начала 19 века (любопытно) и музей карет (красота неземная!).
Семья осталась довольна - спасибо!
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E
Elena
Благодарим фрау Ольгу за удивительную глубоко-познавательную экскурсию, проведённую её в Дворце Нимфенбург 22.12.2018