Лучшие месяцы для посещения Нимфенбурга - с мая по сентябрь. В это время парковые ансамбли и фонтаны предстают во всей красе, а прогулки по тенистым аллеям особенно приятны.

Приглашаем на уникальную экскурсию по дворцу Нимфенбург, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Эта летняя резиденция баварских правителей откроет перед вами свои великолепные залы и покои, раскрыв историю династии

Виттельсбахов. Вы узнаете о любовных перипетиях и курьёзных случаях из жизни замка, посетите музей саней и карет, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Прогулка по тенистым аллеям парка станет идеальным завершением экскурсии, где вы сможете насладиться красотой и спокойствием природы. Экскурсия по дворцу Нимфенбург - это не просто познавательная поездка, но и возможность прикоснуться к истории, ощутить дух эпохи и увидеть жизнь баварских монархов изнутри

Описание экскурсии

Роскошные интерьеры дворца

Вы пройдёте анфиладами парадных и жилых покоев дворца и узнаете, для каких увеселений создавались эти прекрасные интерьеры с пышными инкрустациями и богатыми фресками. Центральный каменный зал для балов и приёмов поразит высотой в два этажа, а великолепный плафон расскажет об эпохе барокко. Вы заглянете в кабинеты и спальни, убранство которых поможет раскрыть тайны частной жизни герцогов и курфюрстов… Здесь кипели нешуточные страсти!

Знакомство с красавицами

В знаменитой «Галерее красавиц» вы увидите более 30 портретов очень привлекательных женщин. Под шёпот истории узнаете, как сюда наряду с принцессами попадали простые служанки и почему на картинах изображены и немки, и еврейки, и гречанки. Я расскажу вам о роковой соблазнительнице Лоле Монтес, из-за которой король Людвиг I отрекся от престола. А также о том, как любовные перипетии баварского правителя отразились в названии улицы одного итальянского города.

Парковый ансамбль

При строительстве Нимфенбурга баварские аристократы не забыли и о роскошном парке: вас ждёт прогулка вдоль изящных павильонов и фонтанов. Здесь свои устрашающие истории вам расскажут скульптуры древнегреческих богов и богинь. А внимательнее присмотревшись к одной из них, вы посмеётесь над ошибкой современного реставратора. Среди тенистых аллей вы полюбуетесь на мировой образец изящного рококо — крошечный дворец Амалиенбург. А кроме того, узнаете, для чего предназначался похожий на руины грот Магдалены, и увидите первый подогреваемый бассейн Европы.

Лучший немецкий «автопром»

В музее экипажей вы увидите парадные сани и кареты баварских аристократов: от детских до взрослых. Именно здесь находится помпезная карета императора Карла VII и действительно сказочные экипажи «лебединого» баварского короля Людвига II.

Организационные детали