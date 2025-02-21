Анна проводит ещё 2 экскурсии

Добро пожаловать в Мюнхен, где на протяжении 700 лет правила династия Виттельсбахов, оставив после себя богатое культурное наследие.В ходе этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с историческими личностями, которые формировали лицо

города, и увидите знаковые сооружения, символизирующие власть и величие этой знатной семьи. От первой резиденции королевской семьи до маленькой Флоренции Людвига II, от придворного парка Хофгартен до церкви Фрауэнкирхе - каждый уголок Мюнхена расскажет свою уникальную историю. Кроме того, вы сможете взглянуть на драгоценности, которые собирали представители династии Виттельсбахов, включая корону первого короля Баварии и другие редкие артефакты. Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендуем выбрать удобную обувь и одежду по погоде. Вход в Резиденцию оплачивается отдельно, но детям до 18 лет предоставляется бесплатный доступ. Не упустите шанс погрузиться в историю одной из самых влиятельных династий Европы, узнать Мюнхен с новой стороны и создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 10 чел.

Описание экскурсии

Символы власти: сооружения эпохи Виттельсбахов

Во время нашего пешеходного путешествия по городу вы увидите все главные достопримечательности Мюнхена, построенные по желанию монаршего рода. Побываете в первой резиденции королевской семьи и маленькой Флоренции Людвига II. Узнаете, где похоронена итальянская принцесса Генриета, и рассмотрите надгробие Евгения Богарне. В придворном парке Хофгартен я расскажу, кто не мог гулять здесь до XIX столетия, а в церкви Фрауэнкирхе объясню, кому принадлежит кенотаф. На экскурсии вы проследите, как Мюнхен постепенно становился королевским городом и какое влияние смена статуса Виттельсбахов оказала на его архитектуру.

Артефакты и драгоценности: сокровищница династии

Герцог Баварии Альбрехт Мудрый приобрёл шкатулку из слоновой кости ещё в Средневековье. Вы полюбуетесь этой реликвией и её содержимым. Изделия из рубинов и изумрудов, бриллиантовые гарнитуры королев и реликварий императора — вы рассмотрите все драгоценности Виттельсбахов. Я открою, кто из представителей династии собирал эти сокровища, и обращу ваше внимание на самые интересные из них: корону первого короля Баварии, саквояж жены Наполеона и статуэтку Святого Георгия.

Организационные детали