Анна проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»

Семейная сокровищница, галереи правителей и символы власти: взглянуть на город глазами королей

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Добро пожаловать в город, где 700 лет жили правители Баварии! На групповой экскурсии вы познакомитесь с ними поближе.

Я покажу сооружения, которые символизировали власть Виттельсбахов: церкви и Резиденцию, маленькую Флоренцию Людвига II и Хофгартен.

Вы рассмотрите сокровища семейной шкатулки и поймёте, как менялся Мюнхен вместе со статусом правящей династии.
40 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Туристическую информацию в здании Новой Ратуши на Мариенпляц в Мюнхене
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Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»

Что вас ожидает

Символы власти: сооружения эпохи Виттельсбахов
Во время нашего пешеходного путешествия по городу вы увидите все главные достопримечательности Мюнхена, построенные по желанию монаршего рода. Побываете в первой резиденции королевской семьи и маленькой Флоренции Людвига II. Узнаете, где похоронена итальянская принцесса Генриета, и рассмотрите надгробие Евгения Богарне. В придворном парке Хофгартен я расскажу, кто не мог гулять здесь до XIX столетия, а в церкви Фрауэнкирхе объясню, кому принадлежит кенотаф. На экскурсии вы проследите, как Мюнхен постепенно становился королевским городом и какое влияние смена статуса Виттельсбахов оказала на его архитектуру.

Артефакты и драгоценности: сокровищница династии
Герцог Баварии Альбрехт Мудрый приобрёл шкатулку из слоновой кости ещё в Средневековье. Вы полюбуетесь этой реликвией и её содержимым. Изделия из рубинов и изумрудов, бриллиантовые гарнитуры королев и реликварий императора — вы рассмотрите все драгоценности Виттельсбахов. Я открою, кто из представителей династии собирал эти сокровища, и обращу ваше внимание на самые интересные из них: корону первого короля Баварии, саквояж жены Наполеона и статуэтку Святого Георгия.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Сокровищницу — 7 евро с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»
Групповой тур «Мюнхен — город-резиденция династии Виттельсбахов»

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Туристическую информацию в здании Новой Ратуши на Мариенпляц в Мюнхене.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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