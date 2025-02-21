Анна проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Добро пожаловать в Мюнхен, где на протяжении 700 лет правила династия Виттельсбахов, оставив после себя богатое культурное наследие.
В ходе этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с историческими личностями, которые формировали лицо читать дальшеуменьшить
города, и увидите знаковые сооружения, символизирующие власть и величие этой знатной семьи.
От первой резиденции королевской семьи до маленькой Флоренции Людвига II, от придворного парка Хофгартен до церкви Фрауэнкирхе - каждый уголок Мюнхена расскажет свою уникальную историю.
Кроме того, вы сможете взглянуть на драгоценности, которые собирали представители династии Виттельсбахов, включая корону первого короля Баварии и другие редкие артефакты. Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендуем выбрать удобную обувь и одежду по погоде. Вход в Резиденцию оплачивается отдельно, но детям до 18 лет предоставляется бесплатный доступ.
Не упустите шанс погрузиться в историю одной из самых влиятельных династий Европы, узнать Мюнхен с новой стороны и создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии
👑 Уникальная возможность узнать историю династии Виттельсбахов
🏰 Посещение исторических резиденций и церквей
💎 Рассмотрение драгоценностей и артефактов
🖼️ Погружение в архитектурное наследие Мюнхена
🌳 Прогулка по придворному парку Хофгартен
Что можно увидеть
Резиденция Виттельсбахов
Флоренция Людвига II
Церковь Фрауэнкирхе
Хофгартен
Надгробие Евгения Богарне
Описание экскурсии
Символы власти: сооружения эпохи Виттельсбахов
Во время нашего пешеходного путешествия по городу вы увидите все главные достопримечательности Мюнхена, построенные по желанию монаршего рода. Побываете в первой резиденции королевской семьи и маленькой Флоренции Людвига II. Узнаете, где похоронена итальянская принцесса Генриета, и рассмотрите надгробие Евгения Богарне. В придворном парке Хофгартен я расскажу, кто не мог гулять здесь до XIX столетия, а в церкви Фрауэнкирхе объясню, кому принадлежит кенотаф. На экскурсии вы проследите, как Мюнхен постепенно становился королевским городом и какое влияние смена статуса Виттельсбахов оказала на его архитектуру.
Артефакты и драгоценности: сокровищница династии
Герцог Баварии Альбрехт Мудрый приобрёл шкатулку из слоновой кости ещё в Средневековье. Вы полюбуетесь этой реликвией и её содержимым. Изделия из рубинов и изумрудов, бриллиантовые гарнитуры королев и реликварий императора — вы рассмотрите все драгоценности Виттельсбахов. Я открою, кто из представителей династии собирал эти сокровища, и обращу ваше внимание на самые интересные из них: корону первого короля Баварии, саквояж жены Наполеона и статуэтку Святого Георгия.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в Резиденцию — 9 евро с человека, детям до 18 лет бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Туристическую информацию в здании Новой Ратуши на Мариенпляц в Мюнхене
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2393 туристов
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом читать дальшеуменьшить
рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Спасибо Анне за классную экскурсию по резиденции Виттельсбахов. Очень информативно и интересно. Мы уже были в резиденции самостоятельно несколько лет назад, но конечно с Анной все залы/интерьеры/парки наполняются жизнью: историями людей там живших, мировыми событиями, хитросплетениями королевских династий. . Обязательно при следующем визите в Мюнхен с удовольствием опять выберем экскурсию с Анной, так что всем рекомендую и еще раз Спасибо.
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V
Valeria
Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
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