Анна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Символы власти: сооружения эпохи Виттельсбахов

Во время нашего пешеходного путешествия по городу вы увидите все главные достопримечательности Мюнхена, построенные по желанию монаршего рода. Побываете в первой резиденции королевской семьи и маленькой Флоренции Людвига II. Узнаете, где похоронена итальянская принцесса Генриета, и рассмотрите надгробие Евгения Богарне. В придворном парке Хофгартен я расскажу, кто не мог гулять здесь до XIX столетия, а в церкви Фрауэнкирхе объясню, кому принадлежит кенотаф. На экскурсии вы проследите, как Мюнхен постепенно становился королевским городом и какое влияние смена статуса Виттельсбахов оказала на его архитектуру.

Артефакты и драгоценности: сокровищница династии

Герцог Баварии Альбрехт Мудрый приобрёл шкатулку из слоновой кости ещё в Средневековье. Вы полюбуетесь этой реликвией и её содержимым. Изделия из рубинов и изумрудов, бриллиантовые гарнитуры королев и реликварий императора — вы рассмотрите все драгоценности Виттельсбахов. Я открою, кто из представителей династии собирал эти сокровища, и обращу ваше внимание на самые интересные из них: корону первого короля Баварии, саквояж жены Наполеона и статуэтку Святого Георгия.