2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
€134 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
Индивидуальная мотоэкскурсия по Афинам: Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие знаковые места. Быстро и комфортно познакомьтесь с историей и мифологией города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июля 2024Экскурсия очень понравилась!
- ИИгорь28 апреля 2024Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
- ССофья21 марта 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Площадь Синтагма»
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