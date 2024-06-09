Афины - город, где зародились драматургия, демократия и философия. Прогуляйтесь по центру античных Афин, посетите Парфенон, храм Эрехтейона и другие памятники. Узнайте о древнегреческой культуре и быте, а также примите участие в мастер-классе по греческому танцу. Погрузитесь в атмосферу древности и современности, наслаждаясь уникальными видами и историческими фактами. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о великой цивилизации

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По древним улочкам с видом на Акрополь

Парфенон и окрестности — осмотрим его с горы Филопапу. Поговорим о древних инженерных решениях и об архитекторах, которые стояли у истоков зарождения как греческой, так и европейской архитектуры. Мы изучим Парфенон, храм Эрехтейона, Храм Ники, Театр Одеон Геродота Аттического, Театр Диониса.

— осмотрим его с горы Филопапу. Поговорим о древних инженерных решениях и об архитекторах, которые стояли у истоков зарождения как греческой, так и европейской архитектуры. Мы изучим Парфенон, храм Эрехтейона, Храм Ники, Театр Одеон Геродота Аттического, Театр Диониса. Городская площадь Агора — главное место встреч в Древних Афинах. Мы поднимемся на холм Ареопаг, с которого я расскажу вам историю этого места и факты о зарождении демократии, а также социальной жизни древних греков.

— главное место встреч в Древних Афинах. Мы поднимемся на холм Ареопаг, с которого я расскажу вам историю этого места и факты о зарождении демократии, а также социальной жизни древних греков. Плака — самый старый район города. Сувенирные лавочки, таверны, старинные дома в неоклассическом стиле — здесь древность и современность живут рука об руку.

Афины вчера и сегодня

Во время прогулки мы опробуем любимый приём перипатетиков: будем философствовать на ходу! Вот некоторые из тем:

технологии, культура и быт древних греков

философия и судьба великого Сократа

мифология и суеверия

Бонус

Если захотите, я проведу для вас небольшой мастер-класс по греческому танцу в тени вечнозелёных сосновых деревьев. Почему сиртаки не является традиционным танцем? И как он связан с танцем мясника? Узнаете на экскурсии!