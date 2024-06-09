Афины - город, где зародились драматургия, демократия и философия. Прогуляйтесь по центру античных Афин, посетите Парфенон, храм Эрехтейона и другие памятники.
Узнайте о древнегреческой культуре и быте, а также примите участие в мастер-классе по греческому танцу.
Погрузитесь в атмосферу древности и современности, наслаждаясь уникальными видами и историческими фактами. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о великой цивилизации
Узнайте о древнегреческой культуре и быте, а также примите участие в мастер-классе по греческому танцу.
Погрузитесь в атмосферу древности и современности, наслаждаясь уникальными видами и историческими фактами. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о великой цивилизации
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По древним улочкам с видом на Акрополь
- Парфенон и окрестности — осмотрим его с горы Филопапу. Поговорим о древних инженерных решениях и об архитекторах, которые стояли у истоков зарождения как греческой, так и европейской архитектуры. Мы изучим Парфенон, храм Эрехтейона, Храм Ники, Театр Одеон Геродота Аттического, Театр Диониса.
- Городская площадь Агора — главное место встреч в Древних Афинах. Мы поднимемся на холм Ареопаг, с которого я расскажу вам историю этого места и факты о зарождении демократии, а также социальной жизни древних греков.
- Плака — самый старый район города. Сувенирные лавочки, таверны, старинные дома в неоклассическом стиле — здесь древность и современность живут рука об руку.
Афины вчера и сегодня
Во время прогулки мы опробуем любимый приём перипатетиков: будем философствовать на ходу! Вот некоторые из тем:
- технологии, культура и быт древних греков
- философия и судьба великого Сократа
- мифология и суеверия
Бонус
Если захотите, я проведу для вас небольшой мастер-класс по греческому танцу в тени вечнозелёных сосновых деревьев. Почему сиртаки не является традиционным танцем? И как он связан с танцем мясника? Узнаете на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Μαρίνα — ваш гид в Афинах
Здравствуйте! По происхождению я гречанка, после самостоятельного переезда на родину в свои 18, уже 7 лет живу в Греции. Увлечена историей, с детства была погружена в традиции греческого народа и буду рада поделиться знаниями с вами!Задать вопрос
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