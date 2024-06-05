Увидеть самое главное в Афинах

Найдено 17 экскурсий в категории «Самое главное» в Афинах на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины - город вечной красоты и свободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
189 отзывов
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
134 за всё до 4 чел.
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
139 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Афинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
174 отзыва
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Афинские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
120 за всё до 4 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
99 за всё до 4 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Афины: тайны и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
169 за всё до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
76 отзывов
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 5 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
40 за человека
«Золотой век» афинской демократии: Агора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Это Афины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Афины за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
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    понравилась экскурсия. В чем нюанс всех экскурсий - в том, что спустя месяц не можешь ничего из них вспомнить:) Так вот из экскурсии проведенной Ольгой, мы много что запомнили на всю жизнь! Это просто невероятно! Маршрут интересный, экскурсия была больше заявленных 2х часов. Много рекомендаций (что посетить, где и что поесть и т. д.). Мы воспользовались советами и остались в восторге от того, что Ольга рекомендовала. Ольга, спасибо большое! От души! Всего Вам самого наилучшего!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
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    рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут так построен, что все точки интереса в городе показаны и сразу в голове все встает на свои места - что и каким образом посетить дальше! Сразу перестаешь себя чувствовать слепым котёнком в новом городе, и это гораздо полезнее и нагляднее советов из интернета о том, что посмотреть. Чувствовалось, что Александр не экономит свои силы и старается вложить в экскурсию максимум интереса и эмоций! Рассказ был очень насыщенным, глубоким и высококультурным, но при этом невероятно живым и увлекательным, с юмором и массой интересных моментов! Плюс как бонус - множество лайфхаков о пребывании с Афинах. Большое спасибо Александру за то, что мы влюбились в Греческую столицу благодаря его таланту гида и потрясающе интересной экскурсии!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
  • V
    Vlad
    31 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Самое главное»

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Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
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