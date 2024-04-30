1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 апреля 2024Вся наша семья получила огромное удовольствие от тура
- ССтанислав27 апреля 2024С Ольгой мы списались через трипстер, наш перелет из Неаполя в Тель Авив через Афины был с остановкой 11 часов Решили
- ИИван21 апреля 2024Экскурсия понравилась как взрослым так и детям. Очень много нового узнали о древней и современной Греции. Также получили много рекомендаций мест от Ольги, которые с удовольствием в последствии посетили.
- SSvetlana31 марта 2024Отличная, познавательная и не утомительная экскурсия. информация подаётся в непринужденной обстановке, много дополнительной информации. Елена посоветовала нам красивые, интересные и
- ЕЕлена26 марта 2024Очень интересная, познавательная экскурсия в прекрасных Афинах!
- SSergei18 марта 2024Все прошло великолепно! Необычный маршрут, информация адаптированная под наши интересы. Конечно Мифы! Время пролетело незаметно и хотелось продолжать!
- OOlga21 января 2023Афины больше чем Акрополь Многие туристы ограничивают экскурсии а Афинах посещением Акрополя, хотя для того, чтобы понять, как жили древние греки
- ААкоп26 сентября 2022Экскурсия была замечательной. Рассказы Марианны о древней и современной Греции были содержательными, убедительными и яркими. Исторические факты перемежались с интересными зарисовками о жизни знаменитых представителей древней Греции. Экскурсию, проведенную по Агоре мы запомним на долго.
- ддаша12 мая 2022Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми людьми. Информационное наполнение очень интересное и обширное. А в исполнении от Марианны просто фантастика! Обязательно рекомендую узнать о совращении молодёжи Сократом!)))
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Зевса»
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