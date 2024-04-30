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взять экскурсию по центру Афин и чтоб было интересно для детей (парни 5 и 10 лет) С помощью советов Ольги быстро и просто добрались на метро до центра Афин до места встречи, Ольга прекрасно составила маршрут, мы успели увидеть и знаменитый развод часовых у здания парламента Греции и храм Зевса и получили лучший вид на Акрополь! После экскурсии воспользовались советом Ольги и поужинали в отличной греческой таверне (хоть и пришлось подождать места на входе но оно того стоило). Спасибо Ольга!