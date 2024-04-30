Экскурсии к храму Зевса

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Зевса» в Афинах на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
139 за всё до 5 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
«Золотой век» афинской демократии: Агора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Вся наша семья получила огромное удовольствие от тура
  • С
    Станислав
    27 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    С Ольгой мы списались через трипстер, наш перелет из Неаполя в Тель Авив через Афины был с остановкой 11 часов Решили
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    взять экскурсию по центру Афин и чтоб было интересно для детей (парни 5 и 10 лет) С помощью советов Ольги быстро и просто добрались на метро до центра Афин до места встречи, Ольга прекрасно составила маршрут, мы успели увидеть и знаменитый развод часовых у здания парламента Греции и храм Зевса и получили лучший вид на Акрополь! После экскурсии воспользовались советом Ольги и поужинали в отличной греческой таверне (хоть и пришлось подождать места на входе но оно того стоило). Спасибо Ольга!

  • И
    Иван
    21 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Экскурсия понравилась как взрослым так и детям. Очень много нового узнали о древней и современной Греции. Также получили много рекомендаций мест от Ольги, которые с удовольствием в последствии посетили.
  • S
    Svetlana
    31 марта 2024
    Афины для детей и взрослых
    Отличная, познавательная и не утомительная экскурсия. информация подаётся в непринужденной обстановке, много дополнительной информации. Елена посоветовала нам красивые, интересные и
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    вкусные места для самостоятельного изучения. За короткое время мы увидели самые важные достопримечательности. Елена от всей души любит этот город, очень эрудирована, хорошо знает историю. Огромное спасибо Елене!

  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Афины для детей и взрослых
    Очень интересная, познавательная экскурсия в прекрасных Афинах!
  • S
    Sergei
    18 марта 2024
    Афины для детей и взрослых
    Все прошло великолепно! Необычный маршрут, информация адаптированная под наши интересы. Конечно Мифы! Время пролетело незаметно и хотелось продолжать!
  • O
    Olga
    21 января 2023
    «Золотой век» афинской демократии: Агора
    Афины больше чем Акрополь Многие туристы ограничивают экскурсии а Афинах посещением Акрополя, хотя для того, чтобы понять, как жили древние греки
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    и как было организованы Афины необходимо побывать в административном центре Афин Агоре. Марианна отличный знающий гид. Она хорошо излагает материал. Мы рекомендуем эту экскурсию.

  • А
    Акоп
    26 сентября 2022
    «Золотой век» афинской демократии: Агора
    Экскурсия была замечательной. Рассказы Марианны о древней и современной Греции были содержательными, убедительными и яркими. Исторические факты перемежались с интересными зарисовками о жизни знаменитых представителей древней Греции. Экскурсию, проведенную по Агоре мы запомним на долго.
  • д
    даша
    12 мая 2022
    «Золотой век» афинской демократии: Агора
    Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми людьми. Информационное наполнение очень интересное и обширное. А в исполнении от Марианны просто фантастика! Обязательно рекомендую узнать о совращении молодёжи Сократом!)))
    Очень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилымиОчень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилымиОчень интересная экскурсия. маршрут простой и безопасный можно смело брать для прогулки с детьми и пожилыми

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Зевса»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Храм Зевса" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Храм Зевса», 102 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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