По центру Афин: самые яркие памятники

Познакомьтесь с Афинами через их знаменитые достопримечательности и узнайте, как древняя культура сочетается с современностью
Экскурсия по центру Афин - это возможность увидеть сердце Греции. Площадь Синтагма, где проходили важные события, и Национальный сад с его историей ждут вас.

Панафинейский стадион и Храм Зевса перенесут в
читать дальше

античность, а Арка Адриана расскажет о единении культур. Прогулка по району Плака откроет лабиринт улочек, а Акрополь впечатлит своими храмами. Одеон Герода Аттика и холмы Ареопаг и Филопаппу подарят незабываемые виды. Завершите день у Тюрьмы Сократа и церкви Святого Дмитрия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные памятники античности
  • 🌿 Прогулка по историческим садам
  • 🏟️ Впечатляющие стадионы и арены
  • 🏙️ Панорамные виды на Афины
  • 🎭 Знаменитые театры и культурные места
Что можно увидеть

  • Площадь Синтагма
  • Национальный сад
  • Панафинейский стадион
  • Храм Зевса
  • Арка Адриана
  • Район Плака
  • Акрополь
  • Одеон Герода Аттика
  • Скалистый холм Ареопаг
  • Холм Муз
  • Тюрьма Сократа
  • Церковь Святого Дмитрия

Описание экскурсии

Площадь Конституции — Синтагма — сердце столицы. Вы окажетесь там, где устраивались самые громкие греческие забастовки.

Национальный сад. Я расскажу, почему когда-то он был Королевским и как сменил своё название, и познакомлю с необычными обитателями сада.

Панафинейский стадион — Каллимармаро — место проведения древнегреческих обрядов.

Храм Зевса — самый большой храм Античной Греции.

Арка Адриана, у которой вы услышите рассказ о единении римской и греческой культур.

Район Плака — колоритный квартал с лабиринтом узких улочек и древними архитектурными ансамблями.

Подножие величественного Акрополя — поговорим о его храмах и театральных площадках.

Одеон Герода Аттика — всемирно известный театр римского периода. Вы увидите концертную площадку, где выступали Ванесса Мэй и Лучано Паваротти.

Скалистый холм Ареопаг, с которого открывается панорамный вид на Афины. Я расскажу, где, согласно легенде, разбивали лагерь амазонки.

Холм Муз — Филопаппу — место зарождения демократии с красивой мощёной дорожкой в окружении оливковых и хвойных деревьев.

Тюрьма Сократа. Вы узнаете, что делал философ со своей сварливой женой и ради чего ему было не жалко отдать жизнь.

Церквушка 12 века Святого Дмитрия Лумбардиариса. Я покажу место, сыгравшее не последнюю роль в истории.

Организационные детали

Мы посещаем Акрополь. Входные билеты — €30 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Конституции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваш гид в Афинах
Дорогие гости Афин! Меня зовут Антонина. У меня греческие корни, по образованию я филолог греческого языка, а по профессии — лицензированный гид. Я очень люблю Грецию и готова говорить о
читать дальше

ней много. Этот город давно стал мне родным, ведь живу я здесь уже много лет — и много лет провожу экскурсии. Каждая прогулка пропитана любовью к греческой культуре и множеством интересных фактов из самых достоверных источников. До встречи!

