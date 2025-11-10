Панафинейский стадион и Храм Зевса перенесут в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные памятники античности
- 🌿 Прогулка по историческим садам
- 🏟️ Впечатляющие стадионы и арены
- 🏙️ Панорамные виды на Афины
- 🎭 Знаменитые театры и культурные места
Что можно увидеть
- Площадь Синтагма
- Национальный сад
- Панафинейский стадион
- Храм Зевса
- Арка Адриана
- Район Плака
- Акрополь
- Одеон Герода Аттика
- Скалистый холм Ареопаг
- Холм Муз
- Тюрьма Сократа
- Церковь Святого Дмитрия
Описание экскурсии
Площадь Конституции — Синтагма — сердце столицы. Вы окажетесь там, где устраивались самые громкие греческие забастовки.
Национальный сад. Я расскажу, почему когда-то он был Королевским и как сменил своё название, и познакомлю с необычными обитателями сада.
Панафинейский стадион — Каллимармаро — место проведения древнегреческих обрядов.
Храм Зевса — самый большой храм Античной Греции.
Арка Адриана, у которой вы услышите рассказ о единении римской и греческой культур.
Район Плака — колоритный квартал с лабиринтом узких улочек и древними архитектурными ансамблями.
Подножие величественного Акрополя — поговорим о его храмах и театральных площадках.
Одеон Герода Аттика — всемирно известный театр римского периода. Вы увидите концертную площадку, где выступали Ванесса Мэй и Лучано Паваротти.
Скалистый холм Ареопаг, с которого открывается панорамный вид на Афины. Я расскажу, где, согласно легенде, разбивали лагерь амазонки.
Холм Муз — Филопаппу — место зарождения демократии с красивой мощёной дорожкой в окружении оливковых и хвойных деревьев.
Тюрьма Сократа. Вы узнаете, что делал философ со своей сварливой женой и ради чего ему было не жалко отдать жизнь.
Церквушка 12 века Святого Дмитрия Лумбардиариса. Я покажу место, сыгравшее не последнюю роль в истории.
Организационные детали
Мы посещаем Акрополь. Входные билеты — €30 за чел.