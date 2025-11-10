Экскурсия по центру Афин - это возможность увидеть сердце Греции. Площадь Синтагма, где проходили важные события, и Национальный сад с его историей ждут вас.Панафинейский стадион и Храм Зевса перенесут в

античность, а Арка Адриана расскажет о единении культур. Прогулка по району Плака откроет лабиринт улочек, а Акрополь впечатлит своими храмами. Одеон Герода Аттика и холмы Ареопаг и Филопаппу подарят незабываемые виды. Завершите день у Тюрьмы Сократа и церкви Святого Дмитрия

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Афинах

Антонина Ваш гид в Афинах

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Площадь Конституции — Синтагма — сердце столицы. Вы окажетесь там, где устраивались самые громкие греческие забастовки.

Национальный сад. Я расскажу, почему когда-то он был Королевским и как сменил своё название, и познакомлю с необычными обитателями сада.

Панафинейский стадион — Каллимармаро — место проведения древнегреческих обрядов.

Храм Зевса — самый большой храм Античной Греции.

Арка Адриана, у которой вы услышите рассказ о единении римской и греческой культур.

Район Плака — колоритный квартал с лабиринтом узких улочек и древними архитектурными ансамблями.

Подножие величественного Акрополя — поговорим о его храмах и театральных площадках.

Одеон Герода Аттика — всемирно известный театр римского периода. Вы увидите концертную площадку, где выступали Ванесса Мэй и Лучано Паваротти.

Скалистый холм Ареопаг, с которого открывается панорамный вид на Афины. Я расскажу, где, согласно легенде, разбивали лагерь амазонки.

Холм Муз — Филопаппу — место зарождения демократии с красивой мощёной дорожкой в окружении оливковых и хвойных деревьев.

Тюрьма Сократа. Вы узнаете, что делал философ со своей сварливой женой и ради чего ему было не жалко отдать жизнь.

Церквушка 12 века Святого Дмитрия Лумбардиариса. Я покажу место, сыгравшее не последнюю роль в истории.

Организационные детали

Мы посещаем Акрополь. Входные билеты — €30 за чел.