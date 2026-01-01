Мои заказы

Развлечения в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Афинах на русском языке, цены от €101. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Пешая
3 часа
115 отзывов
Билеты
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
20 янв в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Пешая
3 часа
Билеты
Откройте для себя величие Афин с аудиоэкскурсией, включающей билет в Акрополь. Исследуйте храмы и мифы Древней Греции
Начало: У библиотеки Адриана
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€101 за билет
Морской Круиз
На теплоходе
Круизы
11 часов
2 отзыва
Круиз
Начало: Марина Калифеас
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
€140 за человека

Сколько стоит экскурсия по Афинам в январе 2026
Сейчас в Афинах в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 101 до 194. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
