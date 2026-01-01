Билеты
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
20 янв в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Билеты
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Откройте для себя величие Афин с аудиоэкскурсией, включающей билет в Акрополь. Исследуйте храмы и мифы Древней Греции
Начало: У библиотеки Адриана
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€101 за билет
Круиз
Морской Круиз
Начало: Марина Калифеас
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
€140 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в январе 2026
Сейчас в Афинах в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 101 до 194. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 118 ⭐ отзывов, цены от €101. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март