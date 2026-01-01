Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Афинах на русском языке, цены от €101. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 115 отзывов Билеты 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах Начало: В районе метро Акрополи €194 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Билеты Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь Откройте для себя величие Афин с аудиоэкскурсией, включающей билет в Акрополь. Исследуйте храмы и мифы Древней Греции Начало: У библиотеки Адриана €101 за билет На теплоходе Круизы 11 часов 2 отзыва Круиз Морской Круиз Начало: Марина Калифеас Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом €140 за человека Другие экскурсии Афин

