Агора в жизни древних Афин

Погрузиться в будни древнего демократического государства на прогулке с лицензированным гидом

В самом сердце Афин раскинулась древняя Агора — площадь, на которой зародились демократические традиции греческого народа.

Приглашаю вас вместе перенестись на тысячи лет назад: исследовать античные святилища и храмы, галереи и судебные залы, театры и одеоны.

Мы вспомним о Сократе и Перикле, полюбуемся видом Акрополя и рассмотрим уникальные артефакты в музее Агоры.
Агора в жизни древних Афин
Агора в жизни древних Афин
Агора в жизни древних Афин
Агора в жизни древних Афин
Агора в жизни древних Афин
Агора в жизни древних Афин

Что вас ожидает

Комплекс Агоры: будни древних Афин

Как афиняне научились управлять своим городом, какие порядки царили в древних Афинах, каким богам поклонялись у подножия Акрополя и как проходил самый знаменитый фестиваль древности — обо всем этом мы поговорим, прогуливаясь по древней Агоре. Вы увидите фундамент улицы Панафинеон и алтарь Зевса, храмы Гефеста и Афины, управленческие здания Толос, Вулевтирио и Митроо. Обратим внимание на рельефы, статуи, сосуды, солнечные часы и монеты. У фундамента тюрьмы Сократа выясним, почему и как судили философа. И конечно, насладимся потрясающим видом холма Акрополя.

К истокам демократии

Мы зайдем под своды древней галереи, которая стала музеем. Здесь вы поймете, как развивались Афины в демократический период, как работали первые избирательные учреждения и механизмы. Рассмотрите мраморную стелу, черепки «острака» с именем приговоренного к изгнанию из города, прообраз бюллетеня для голосования и даже миниатюрные сосуды для приведения приговора в действие (отравления осуждённых).

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет: для взрослых — 10 евро, для детей от 5 лет и молодёжи до 25 лет — 5 евро, дети до 5 лет посещают комплекс бесплатно
  • Я могу провести экскурсию на русском или украинском языке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у станции метро Монастыраки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Marianna
Marianna
Здравствуйте, меня зовут Марианна. Я историк по образованию, лицензированный гид в Афинах и уже почти 24 года местный житель, безумно любящий Грецию. С удовольствием пройду с вами по старинным улицам, покажу знаковые и секретные уголки города, поделюсь историями о гордом греческом народе и его героическом прошлом.
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