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Комплекс Агоры: будни древних Афин

Как афиняне научились управлять своим городом, какие порядки царили в древних Афинах, каким богам поклонялись у подножия Акрополя и как проходил самый знаменитый фестиваль древности — обо всем этом мы поговорим, прогуливаясь по древней Агоре. Вы увидите фундамент улицы Панафинеон и алтарь Зевса, храмы Гефеста и Афины, управленческие здания Толос, Вулевтирио и Митроо. Обратим внимание на рельефы, статуи, сосуды, солнечные часы и монеты. У фундамента тюрьмы Сократа выясним, почему и как судили философа. И конечно, насладимся потрясающим видом холма Акрополя.

К истокам демократии

Мы зайдем под своды древней галереи, которая стала музеем. Здесь вы поймете, как развивались Афины в демократический период, как работали первые избирательные учреждения и механизмы. Рассмотрите мраморную стелу, черепки «острака» с именем приговоренного к изгнанию из города, прообраз бюллетеня для голосования и даже миниатюрные сосуды для приведения приговора в действие (отравления осуждённых).

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