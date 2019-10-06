30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Салоники — второй по величине город Греции и один из самых красивых в стране. Его история насчитывает более 23 веков, но при этом город совсем не старый: его даже рассматривали в качестве «Молодежной столицы ЕС-2014 г.» Даже если у вас всего есть несколько свободных часов, обязательно посвятите их изучению Салоников. А я вам помогу сделать это максимально эффективно и глубоко. Вы приятно удивитесь, как в этом шумном и многолюдном городе великое историческое наследие органично сочетается с современными постройками.

Что вас ожидает

Моя обзорная прогулка совмещает осмотр основных достопримечательностей верхнего и нижнего города. Вы увидите:

Крепостные стены

монастырь Влатадон

башню Тригону

панорамную площадку

Белую башню

Ротонду

Арку и императорский дворец Галерия

раннехристианские храмы Дмитрия Солунского, Святой Софии, Богоматери Нерукотворной

и многое другое

В зависимости от ваших предпочтений я сделаю упор при построении маршрута на тему, которая будет интересна именно вам!