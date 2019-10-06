30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по городу с 23-вековой историей и современной бурной жизнью

Оксана
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Оксана – ваш гид
В зависимости от ваших предпочтений — исторические события, православные святыни, гастрономические изыски, шопинг и т.д.

— я проведу вас с по улочкам древних и современных Салоников и помогу погрузиться в атмосферу этого города.

Мы обсудим быт и традиции древних греков, а также подметим детали местной жизни сегодня.
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Встреча на площади Аристотеля
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У этой экскурсии30 отзывов
4.77
Обзорная экскурсия по Салоникам
Обзорная экскурсия по Салоникам

Салоники — второй по величине город Греции и один из самых красивых в стране. Его история насчитывает более 23 веков, но при этом город совсем не старый: его даже рассматривали в качестве «Молодежной столицы ЕС-2014 г.» Даже если у вас всего есть несколько свободных часов, обязательно посвятите их изучению Салоников. А я вам помогу сделать это максимально эффективно и глубоко. Вы приятно удивитесь, как в этом шумном и многолюдном городе великое историческое наследие органично сочетается с современными постройками.

Что вас ожидает

Моя обзорная прогулка совмещает осмотр основных достопримечательностей верхнего и нижнего города. Вы увидите:

  • Крепостные стены
  • монастырь Влатадон
  • башню Тригону
  • панорамную площадку
  • Белую башню
  • Ротонду
  • Арку и императорский дворец Галерия
  • раннехристианские храмы Дмитрия Солунского, Святой Софии, Богоматери Нерукотворной
  • и многое другое

В зависимости от ваших предпочтений я сделаю упор при построении маршрута на тему, которая будет интересна именно вам!

  • Любителя истории погружу в прошлое. Мы поговорим об эпохе Римской империи, Византийского и Османского царства.
  • Паломника отведу к православным святыням: чудотворным мощам Димитрия Солунского, святой Феодоры, святого Давида, Григория Паламы.
  • Гурманы оценят гастрономические изыски средиземноморской кухни.
  • Любители шопинга получат от меня дельные советы и рекомендации.

Организационные детали

  • Посещение платных объектов не предполагается, но карманные деньги на чашечку кофе, кружечку пива либо стаканчик свежевыжатого сока всегда пригодятся. Вход во всех храмы — свободный.
  • При желании переход из нижней части города в верхнюю, можно сократить и воспользоваться такси (стоимость до 4-х евро, оплачивается дополнительно)
Обзорная экскурсия по Салоникам
Обзорная экскурсия по Салоникам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Аристотеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Калимера! Добрый день! Меня зовут Оксана. Живу в городе Салоники с 2001 года. Безумно влюблена в солнечную Грецию и в город, ставший моей второй Родиной. Эта страна настолько уникальна и красива, что не перестает меня удивлять и восхищать. Каждое направление стараюсь «разбавить» чем-нибудь нестандартным, отклониться от того, что предлагают турфирмы и туроператоры, и поверьте, впечатлений у вас останется намного больше! Заказывая экскурсию, вы получаете не только гида-проводника, но и собеседника, который с удовольствием ответит на вопросы и с щедростью поделится интересной информацией. Рассказывать стараюсь по большей части то, что нравится мне, а это даёт гарантию увлекательной и познавательной прогулки.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 октября 2019
Здравствуйте всем русскоязычным посетителям Салоников мы советуем профессиональную и эмоциональную прогулку по Салоникам с гидом Оксана. Не пожалеете!!!
23 сентября 2019
Наша Экскурсия длилась 2,5 часа, Оксана рассказывает интересно и структурированно. Маршрут отличный. Спасибо!
11 сентября 2019
Отличная экскурсия. Доступно, ненавязчиво, с учетом пожеланий клиента. Очень грамотно построен маршрут. Ходили почти 3 часа, но совсем не устали. Оксана отлично владеет материалом. Получили большое удовольствие. Оксана, спасибо!
24 августа 2019
Очень интересная экскурсия, спасибо! Ирина, Санкт-Пеиербург
6 августа 2019
Отличная экскурсия!
Было желание познакомиться с Салониками, не как с "перевалочной базой" для пляжных туристов, а как с историческим городом, имеющим собственное лицо и атмосферу.
Именно это и получили, в том числе, благодаря очень профессиональному сопровождению гида. Удобный маршрут, качественный материал, подстраивание подачи фактов "под клиента" - нас устроило абсолютно все.
Спасибо большое! Мы не пожалели о сделанном выборе)))
5 августа 2019
Отличная экскурсия! Оксана прекрасный рассказчик, маршрут построен очень удобно. Спасибо!
26 июля 2019
средне ...на троечку
21 июля 2019
Всем здравствуйте!) Расскажу наши впечатления от экскурсии. Оксана очень интересный и эрудированный гид, смело можно задавать интересующие вас вопросы, нам очень импонировала подача и объём информации. обязательно посоветуем ее всем нашим знакомым, кто поедет в Салоники)
Спасибо вам огромное Оксана!)
28 апреля 2019
Отличный гид. С легким настроением передала дух и историю города, оставив хорошее доброе послевкусие.
12 апреля 2019
Оксана, большое спасибо за экскурсию. Спасибо за интересный маршрут и рассказ. Ребенку 14 лет было интересно.
Ещё 20 отзывов

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