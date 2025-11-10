Всего за четыре часа можно познакомиться с Салониками и их богатой историей. Прогулка начинается с площади Аристотеля, где открываются захватывающие виды. Затем гости посетят Римский форум и узнают о жизни
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Салоников
- 🕌 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🌆 Панорамные виды на город
- 🎨 Уникальные архитектурные памятники
- 🕍 Узнайте о легендах и тайнах города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Салоникам - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в мае и октябре возможны дожди. В остальные месяцы экскурсия также возможна, но летом может быть жарко, а зимой - прохладно и ветрено, что может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Площадь Аристотеля
- Римский форум
- Арка Галерия
- Ротонда
- Церковь Святого Димитрия
- Верхний город
- Белая башня
Описание экскурсии
Площадь Аристотеля
- Окажемся на главной площади города, спроектированной в начале 20 века.
- Мы расскажем, какие важные события здесь происходили и почему она названа в честь великого философа.
Римский форум
- Вы оцените древний римский рынок, построенный во втором веке.
- И узнаете, как выглядели Салоники в римскую эпоху и почему форум был важным местом для жизни горожан.
Арка Галерия и Ротонда
- Вы посмотрите на детализированные барельефы с изображением военных сцен и самое старое здание города.
- Обсудим, как этот архитектурный комплекс отражает историю Салоников — и как он менялся на протяжении веков.
Церковь Святого Димитрия
- В главном православном храме города, который построен на месте римских терм, вы полюбуетесь древними мозаиками.
- Поговорим о чудесах Святого Димитрия и о том, почему его мощи привлекают паломников со всего мира.
Верхний город и крепостные стены
- Пройдём по самому атмосферному району, где сохранились узкие мощёные улочки, традиционные дома и византийские храмы.
- Поднимемся на оборонительные стены, откуда открывается панорамный вид на город и залив.
- Вы услышите легенды об осадах Салоник и истории о том, как город защищался от врагов.
Белая башня
- Вы увидите символ города, построенный в 15 веке как часть османской крепости.
- И выясните, почему башня так называется, какие события с ней связаны и какое значение она имеет для местных.
Организационные детали
- Если вы захотите заглянуть внутрь некоторых исторических мест, дополнительно оплачиваются выходные билеты — €20 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Салониках
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё дляЗадать вопрос
Входит в следующие категории Салоников
Похожие экскурсии из Салоников
Индивидуальная
до 3 чел.
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€326 за всё до 3 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Узнайте историю Салоник, пройдя по его улицам и площадям. Откройте для себя богатое наследие, от римских форумов до византийских храмов и памятников
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€94
€170 за всё до 7 чел.