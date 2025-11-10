Всего за четыре часа можно познакомиться с Салониками и их богатой историей. Прогулка начинается с площади Аристотеля, где открываются захватывающие виды. Затем гости посетят Римский форум и узнают о жизни

города в римскую эпоху. Арка Галерия и Ротонда удивят своей архитектурой, а храм Святого Димитрия - древними мозаиками. Верхний город с его крепостными стенами и легендами об осадах подарит незабываемые впечатления. Завершит экскурсию Белая башня, символ города, с которой связаны важные исторические события

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Салоникам - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в мае и октябре возможны дожди. В остальные месяцы экскурсия также возможна, но летом может быть жарко, а зимой - прохладно и ветрено, что может повлиять на комфортность прогулок.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.