Век за веком: путешествие по Салоникам

Познакомьтесь с Салониками без суеты за четыре часа. История, культура и панорамы города ждут вас в этом увлекательном путешествии
Всего за четыре часа можно познакомиться с Салониками и их богатой историей. Прогулка начинается с площади Аристотеля, где открываются захватывающие виды. Затем гости посетят Римский форум и узнают о жизни
города в римскую эпоху. Арка Галерия и Ротонда удивят своей архитектурой, а храм Святого Димитрия - древними мозаиками. Верхний город с его крепостными стенами и легендами об осадах подарит незабываемые впечатления. Завершит экскурсию Белая башня, символ города, с которой связаны важные исторические события

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Салоников
  • 🕌 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🌆 Панорамные виды на город
  • 🎨 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕍 Узнайте о легендах и тайнах города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Салоникам - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в мае и октябре возможны дожди. В остальные месяцы экскурсия также возможна, но летом может быть жарко, а зимой - прохладно и ветрено, что может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Век за веком: путешествие по Салоникам© Тигран
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Площадь Аристотеля
  • Римский форум
  • Арка Галерия
  • Ротонда
  • Церковь Святого Димитрия
  • Верхний город
  • Белая башня

Описание экскурсии

Площадь Аристотеля

  • Окажемся на главной площади города, спроектированной в начале 20 века.
  • Мы расскажем, какие важные события здесь происходили и почему она названа в честь великого философа.

Римский форум

  • Вы оцените древний римский рынок, построенный во втором веке.
  • И узнаете, как выглядели Салоники в римскую эпоху и почему форум был важным местом для жизни горожан.

Арка Галерия и Ротонда

  • Вы посмотрите на детализированные барельефы с изображением военных сцен и самое старое здание города.
  • Обсудим, как этот архитектурный комплекс отражает историю Салоников — и как он менялся на протяжении веков.

Церковь Святого Димитрия

  • В главном православном храме города, который построен на месте римских терм, вы полюбуетесь древними мозаиками.
  • Поговорим о чудесах Святого Димитрия и о том, почему его мощи привлекают паломников со всего мира.

Верхний город и крепостные стены

  • Пройдём по самому атмосферному району, где сохранились узкие мощёные улочки, традиционные дома и византийские храмы.
  • Поднимемся на оборонительные стены, откуда открывается панорамный вид на город и залив.
  • Вы услышите легенды об осадах Салоник и истории о том, как город защищался от врагов.

Белая башня

  • Вы увидите символ города, построенный в 15 веке как часть османской крепости.
  • И выясните, почему башня так называется, какие события с ней связаны и какое значение она имеет для местных.

Организационные детали

  • Если вы захотите заглянуть внутрь некоторых исторических мест, дополнительно оплачиваются выходные билеты — €20 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваша команда гидов в Салониках
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.

