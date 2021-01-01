Об экскурсии

Кто же не знает этот маленький городок, затерянный где-то в Западной Македонии на севере Греции? Говорим: «Кастория» — подразумеваем шубы. Эта стойкая ассоциация, конечно же, появилась неспроста. Кастория безусловно по-прежнему имеет статус ведущего скорняжного центра, известного на весь мир, но мало кто знает, что это ещё и удивительно красивое и необычное место, поскольку сам город расположен на полуострове горного озера Орестиада на высоте 630 метров над уровнем моря в окружении гор. Он сохранил особенную самобытную архитектуру и более 70-ти византийских храмовых построек. По словам шведского византолога Якоба Йозефа Бьёрнсталя, посетив Касторию, по её храмам можно изучить историю византийской иконописи.

В ходе экскурсии вы сможете получить огромное эстетическое удовольствие от потрясающих видов: это и зеркальная гладь озера, в которой отражаются и сам город, и пышная природа этого края, и бездонное синее небо. Это и витиеватые мощёные улочки с колоритными особняками — усадьбами, очаровательная набережная, византийские храмы и монастыри с уникальным фресками различных школ и стилей.

Потрясающая возможность познакомиться с особенностями традиций, уклада жизни этого нетипичного для Греции региона, с историей Кастории, и наконец-таки узнать, почему же не в самой холодной стране, где в силу климатических условий и в шубах то нет необходимости, производят одни из лучших меховых изделий в мире.

Экскурсия начинается с осмотра очень любопытного места на подъезде к Кастории — Диспилио. Реконструированная деревня-поселение ранненеолитического периода 5500-5000 л. до н. э. установлена на месте археологических находок, которые приоткрыли завесу тайн древнейших поселений, быта времён неолита и удивительно сохранились, ввиду ограниченного доступа кислорода в воде на дне озера. Далее, в контексте знакомства с городом, посещение мужского монастыря XI века Мавриотисса с уникальными фресками XI и XVI веков, утопающего в листве платанов на берегу озера.

Следующим пунктом экскурсионной программы является осмотр музея-усадьбы Архондико, в котором есть возможность познакомиться с бытом, укладом жизни, а также с первыми техническими приспособлениями и инструментами для скорняжного дела и многим другим.

Ну и, конечно, прогулка по центру Кастории и возможность окунуться в атмосферу города самостоятельно.

Интересные факты:

Бобры (греч. κάστορες — ка́сторес) водились в озере Орестиада до конца XVIII века, что подтверждают сведения о продаже выделанных шкурок бобра в Венецию;

Существует особый тип лодки-плоскодонки, который можно встретить только в Кастории — «касторийский кораблик», созданный местными жителями специально для плавания по озеру Орестиада;

В Кастории сохранилось примерно 70 византийских храмов;

Количество больших и малых скорняжных фабрик в Кастории составляет около 2500, при населении примерно 16000 человек;

Первое упоминание о шубном промысле относится к 1574 году, но по факту он развивался с более ранних времён;

Первые холодильные камеры для хранения мехов, которые производили в Австрии, назывались «Кастория» и воспроизводили средний температурный режим и уровень влажности Кастории зимнего периода;

Температура воды в озере Орестиада никогда не поднимается выше 22°С, в нем запрещено купаться;

Озеро Орестиада с полуостровом, на котором расположен центр современной Кастории, при взгляде сверху напоминает форму бабочки.

Программа

07:00 Выезд из г. Салоники.

09:00 Диспилио.

10:30 Монастырь Мавриотисса.

11:30 Музей-усадьба Архондико.

12:45 Экскурсия по городу Кастория.

13:30 – 15:30 Обед в традиционной таверне, свободное время.

15:45 Выезд в Салоники.

18:00 Ориентировочное возвращение в Салоники.

Важная информация: