Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио

Кто же не знает этот маленький городок, затерянный где-то в Западной Македонии на севере Греции

Кто же не знает этот маленький городок, затерянный где-то в Западной Македонии на севере Греции? Говорим: «Кастория» — подразумеваем шубы.

Эта стойкая ассоциация, конечно же, появилась неспроста.

Кастория безусловно по-прежнему имеет статус ведущего скорняжного центра, известного на весь мир, но мало кто знает, что это ещё и удивительно красивое и необычное место, поскольку сам город расположен на полуострове горного озера Орестиада на высоте 630 метров над уровнем моря в окружении гор.

Он сохранил особенную самобытную архитектуру и более 70-ти византийских храмовых построек.

По словам шведского византолога Якоба Йозефа Бьёрнсталя, посетив Касторию, по её храмам можно изучить историю византийской иконописи.
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио

Что вы увидите 🤩

  • Салоники
  • Диспилио (доисторический озерный город)
  • Кастория
  • Озеро Орестиада
  • Монастырь Мавриотисса
  • Музей-усадьба Архондико
Об экскурсии
Кто же не знает этот маленький городок, затерянный где-то в Западной Македонии на севере Греции? Говорим: «Кастория» — подразумеваем шубы. Эта стойкая ассоциация, конечно же, появилась неспроста. Кастория безусловно по-прежнему имеет статус ведущего скорняжного центра, известного на весь мир, но мало кто знает, что это ещё и удивительно красивое и необычное место, поскольку сам город расположен на полуострове горного озера Орестиада на высоте 630 метров над уровнем моря в окружении гор. Он сохранил особенную самобытную архитектуру и более 70-ти византийских храмовых построек. По словам шведского византолога Якоба Йозефа Бьёрнсталя, посетив Касторию, по её храмам можно изучить историю византийской иконописи.
В ходе экскурсии вы сможете получить огромное эстетическое удовольствие от потрясающих видов: это и зеркальная гладь озера, в которой отражаются и сам город, и пышная природа этого края, и бездонное синее небо. Это и витиеватые мощёные улочки с колоритными особняками — усадьбами, очаровательная набережная, византийские храмы и монастыри с уникальным фресками различных школ и стилей.
Потрясающая возможность познакомиться с особенностями традиций, уклада жизни этого нетипичного для Греции региона, с историей Кастории, и наконец-таки узнать, почему же не в самой холодной стране, где в силу климатических условий и в шубах то нет необходимости, производят одни из лучших меховых изделий в мире.
Экскурсия начинается с осмотра очень любопытного места на подъезде к Кастории — Диспилио. Реконструированная деревня-поселение ранненеолитического периода 5500-5000 л. до н. э. установлена на месте археологических находок, которые приоткрыли завесу тайн древнейших поселений, быта времён неолита и удивительно сохранились, ввиду ограниченного доступа кислорода в воде на дне озера. Далее, в контексте знакомства с городом, посещение мужского монастыря XI века Мавриотисса с уникальными фресками XI и XVI веков, утопающего в листве платанов на берегу озера.
Следующим пунктом экскурсионной программы является осмотр музея-усадьбы Архондико, в котором есть возможность познакомиться с бытом, укладом жизни, а также с первыми техническими приспособлениями и инструментами для скорняжного дела и многим другим.
Ну и, конечно, прогулка по центру Кастории и возможность окунуться в атмосферу города самостоятельно.

Интересные факты:

  • Бобры (греч. κάστορες — ка́сторес) водились в озере Орестиада до конца XVIII века, что подтверждают сведения о продаже выделанных шкурок бобра в Венецию;
  • Существует особый тип лодки-плоскодонки, который можно встретить только в Кастории — «касторийский кораблик», созданный местными жителями специально для плавания по озеру Орестиада;
  • В Кастории сохранилось примерно 70 византийских храмов;
  • Количество больших и малых скорняжных фабрик в Кастории составляет около 2500, при населении примерно 16000 человек;
  • Первое упоминание о шубном промысле относится к 1574 году, но по факту он развивался с более ранних времён;
  • Первые холодильные камеры для хранения мехов, которые производили в Австрии, назывались «Кастория» и воспроизводили средний температурный режим и уровень влажности Кастории зимнего периода;
  • Температура воды в озере Орестиада никогда не поднимается выше 22°С, в нем запрещено купаться;
  • Озеро Орестиада с полуостровом, на котором расположен центр современной Кастории, при взгляде сверху напоминает форму бабочки.
Программа
07:00 Выезд из г. Салоники.
09:00 Диспилио.
10:30 Монастырь Мавриотисса.
11:30 Музей-усадьба Архондико.
12:45 Экскурсия по городу Кастория.
13:30 – 15:30 Обед в традиционной таверне, свободное время.
15:45 Выезд в Салоники.
18:00 Ориентировочное возвращение в Салоники.

Важная информация:

  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 400 км;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
€440

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте Mercedes Vito Tourer 2021
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и археологические парки.
Место начала и завершения
По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 7:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Салониках

Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Индивидуальная онлайн-экскурсия
8
за 1 чел.
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники - столице Северной Греции и одновременно крупнейшему центру...
Любой день, на который будут набираться желающие. Начало в 9:30
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия
12ч
600
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Метеоры - это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем
Ежедневно в 7:00
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Индивидуальная экскурсия
30
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Пешая экскурсия по Салоникам - это неутомительный маршрут, который познакомит вас с основными...
Ежедневно в 9:00 и 17:00
Обзорная экскурсия по Салоникам
Индивидуальная экскурсия
4.8
38
92
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам
Прогулка по городу с 23-вековой историей и современной бурной жизнью
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Колоритные местные селения, древний монастырь, ущелье и винодельня на авто-пешеходной экскурсии
Православные святыни Салоников
Индивидуальная экскурсия
118
за 1-3 чел.
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Индивидуальная экскурсия
5
12
326
за 1-3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Однодневное путешествие к легендарному месту обитания могущественных греческих богов
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
260
за 1-3 чел.
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Посетить сказочно красивые пляжи и проникнуться местным колоритом в горной деревне Арнеа
За закатом в Метеоры!
Индивидуальная экскурсия
5
13
11ч
350
за 1-3 чел.
За закатом в Метеоры!
Красивое и содержательное путешествие, которое останется в сердце и на идеальных фото
Легендарный Олимп
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-4 чел.
Легендарный Олимп
Полюбоваться знаменитой горой, посетить монастырь Святого Дионисия и колоритную деревню 16 века
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Индивидуальная экскурсия
5
10
10ч
360
за 1-3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Фессалийская долина и гора Олимп — восхититься легендарными декорациями древнегреческих мифов
Сокровища Верхнего города
Индивидуальная экскурсия
4.7
17
80
за 1-3 чел.
Сокровища Верхнего города
Панорамные виды, древние улочки и памятники Византийской эпохи

Mellon_Travel проводит ещё 9 экскурсий

Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия
12ч
562
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Мецово - горный городок, хорошо «спрятанный» в объятиях горных вершин Пиндоса, с гордыми,...
Ежедневно в 08:00
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
10ч
60
за 1 чел.
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра...
По пятницам в 08:30
Индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Индивидуальная экскурсия
12ч
600
за 1-16 чел.
Индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Метеоры, после Афона, самый большой и постоянно действующий со времени основания до сегодняшнего...
Ежедневно в 7:00
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная экскурсия
10ч
550
за 1-6 чел.
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Экскурсия в Пеллу, Верию и Вергину окунёт вас в античность, познакомит с тремя основными городами...
Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
Индивидуальная экскурсия Лутра Позар - Эдесса
Индивидуальная экскурсия
10ч
300
за 1-16 чел.
Индивидуальная экскурсия Лутра Позар - Эдесса
Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра...
Ежедневно в 08:30
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Индивидуальная экскурсия
10ч
495
за 1-6 чел.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Эта экскурсия - удобная возможность познакомиться с мифами и легендами Древней Греции! Совершите...
Ежедневно в 08:00
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Индивидуальная экскурсия
12ч
480
за 1-6 чел.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Наша экскурсия позволит вам познакомиться с историческим, культурным и природным разнообразием...
Ежедневно в 8:00
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
12ч
100
за 1 чел.
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Однодневная экскурсия в Метеоры - прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и...
По средам в 07:00
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
40
за 1 чел.
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Несомненно, исторический образ Салоник во многом связан с Византийской Империей
По понедельникам в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Салониках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Салониках
🇬🇷