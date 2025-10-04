читать дальше С какой любовью нам был преподнесён рассказ об истории Аджарии!! Какие горные красоты были показаны!! А вишенкой на торте оказался фольклорный ресторан в горах!!! С изумительной программой и вкусной едой. День пролетел незаметно. Мы были очень и очень довольны этой экскурсией. Благодаря Ириндию, в Аджарию хочется вернуться опять. И мы обязательно это сделаем и опять встретимся с Ириндием. Спасибо ему огромное!!!

Очень жаль,что можно поставить только 5 звёзд этому прекрасному гиду. Ириндий был не первый гид в нашей поездке, но он был единственный с кем было спокойно, безопасно и очень интересно.