Моя экскурсия объединяет в себе целых три разные экскурсии. Первая — осмотр города со стороны набережной и рассказ о его главных достопримечательностях. Вторая — путешествие к границе страны с остановкой у водопада и Гонио-Апсаросской крепости.
Третья — увлекательная поездка в горную Аджарию с посещением водопада и, самое главное, дегустацией настоящих грузинских вин.
Описание экскурсииНачнётся наша экскурсия с путешествия вдоль набережной полосы. Мы проедем от Морского вокзала до аэропорта, расположенного на другом конце города. Длина пути — несколько километров, на протяжении которых расположились различные достопримечательности:
- Грузино-турецкая граница. Это граница двух государств, где соприкасаются две разные культуры, две истории и, конечно же, две религии. Здесь вас ждёт интересный рассказ: «Две религии, два храма». С одной стороны (грузинской) перед вами предстанет Церковь Андрея Первозванного, с другой стороны (на турецкой стороне) вы увидите мечеть.
- Водопад Андрея Первозванного. Один из апостолов Андрей, придя в Грузию, построил здесь первый храм и рукоположил священников, именно поэтому он столь почитаем в стране. Водопад Андрея Первозванного расположен прямо на дороге. А если быть точнее, то с одной стороны от дороги вы увидите бескрайнее Чёрное море с чистейшей водой, а с другой стороны красивый водопад. Две водные стихии разделены всего лишь небольшой дорогой, но несмотря на это они сливаются вместе, так как вода с водопада, проходя подземными путями, всё равно попадает в море.
- Крепость царицы Тамары. Гонио-Апсаросская крепость известна с древнейших времён и, что весьма удивительно, сохранилась до наших дней. Периметр крепости почти 1 километр, согласитесь, это впечатляет. А из 22 башен, построенных изначально, до сих пор на своём месте стоят аж 18. Предположительно в этом месте, на территории крепости был захоронен апостол Матфей. Также внутри Гонийской крепости расположен уникальный археологический музей, в котором собраны экспонаты, найденные при раскопках, проводимых на данной территории.
- Двухцветная река. Начало третьей экскурсии мы начнём с удивительного места, где сливаются две реки: Чорохи и Аджарисцхали. Вы сможете насладиться видом воды, несущейся с двух сторон и объединяющейся в единый поток. Самое удивительное то, что, соединившись в одну реку, вода каждой речки всё равно сохраняет свой цвет. Именно по этой причине река называется двухцветная.
- Аджарский винный дом. О том, что Грузия славится своим вином, знают все. Мы с вами сможем убедиться в этом самолично, сделав остановку в Аджарском винном доме. Здесь вас ждут уютная территория с благоустроенным двором и обилие разных сортов вина. Ну, а самое главное, то, ради чего сюда стремятся все туристы и путешественники, — дегустация вин. Только здесь вы сможете попробовать вино из розового винограда Чхавери, произрастающего только в этом регионе.
- Мост царицы Тамары. На территории Аджарии насчитывается 25 арочных мостов. Самым крупным и, соответственно, самым популярным у туристов является арочный мост царицы Тамары. Расположен мост в живописном уголке, у подножия горы. Возраст моста ни много, ни мало, а 9 веков. Состояние моста настолько прекрасное, что вы смело сможете прогуляться по нему и перейти на другую сторону реки.
- Водопад Махунцети. Следующая остановка – удивительное чудо природы – водопад Махунцети. Вашему взору предстанут струи воды, падающие с отвесной скалы. Вид этого водопада завораживает и манит прикоснуться к его прохладной воде, спускающейся с высоких гор.
- Аджарское водохранилище — акведук. Следующая наша остановка вновь связана с водой. На этот раз мы увидим искусственное водохранилище, созданное руками человека в прошлом веке и узнаем историю его создания.
- Возвращение в Батуми. Возвращаться домой мы будем с новыми впечатлениями, полученными знаниями и, конечно же, положительными эмоциями, которые дарит экскурсия по горной Аджарии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все достопримечательности старого города по набережной
- Территория нового бульвара
- Грузино-турецкая граница
- Водопад Андрея Первозванного
- Гонио-Апсаросская крепость
- Слияние двух рек
- Махунцетский водопад
- Арочный мост царицы Тамары
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Драматический театр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альберт
4 окт 2025
Были на экскурсии 03.10.25 с друзьями. Ириндий прекрасный экскурсовод и собеседник. Узнали массу нового и интересного. Время пролетело незаметно. Спасибо!
S
Suh2013
6 авг 2025
Удивительная экскурсия, РЕКОМЕНДУЮ!
Гид ИРИНДИЙ, квалифицированный и начитанный человек, с тонким чувством юмора, влюбленный в Аджарию, провел нам экскурс в Историю на многие века …
Положительных впечатлений - море!!!
Я
Я
6 авг 2025
Удивительная экскурсия, РЕКОМЕНДУЮ!
Гид ИРИНДИЙ, квалифицированный и начитанный человек, с тонким чувством юмора, влюбленный в Аджарию, провел нам экскурс в Историю на многие века …
Положительных впечатлений - море!!!
N
Natalia
2 июн 2025
Очень жаль,что можно поставить только 5 звёзд этому прекрасному гиду. Ириндий был не первый гид в нашей поездке, но он был единственный с кем было спокойно, безопасно и очень интересно.
