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сделало наше путешествие не только познавательным, но и очень увлекательным. С самого начала экскурсии чувствовалось, что гид с удовольствием делится его историей, культурой и традициями. Он показал нам самые интересные достопримечательности и невероятные виды! Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам и интересным фактам, которые Иридний умело преподносил. Кроме того, гид был очень внимателен к нашим интересам и пожеланиям, адаптируя маршрут и темп экскурсии так, чтобы всем было комфортно! Мы также попробовали местную кухню в рекомендованном гидом ресторане, и это был настоящий гастрономический праздник! Благодарим нашего гида за отличный совет. Если вы планируете посетить Батуми, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гида Иридния.