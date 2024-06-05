Водопад Андрея Первозванного – экскурсии в Батуми

Найдено 9 экскурсий в категории «Водопад Андрея Первозванного» в Батуми, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Невероятная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
81 отзыв
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 100 за всё до 15 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Водопады Аджарии: индивидуальное путешествие с гидом из Батуми
Откройте для себя скрытые сокровища Аджарии в уникальной экскурсии к водопадам. Погрузитесь в мир природной красоты и истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 120 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
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    сделало наше путешествие не только познавательным, но и очень увлекательным. С самого начала экскурсии чувствовалось, что гид с удовольствием делится его историей, культурой и традициями. Он показал нам самые интересные достопримечательности и невероятные виды! Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам и интересным фактам, которые Иридний умело преподносил. Кроме того, гид был очень внимателен к нашим интересам и пожеланиям, адаптируя маршрут и темп экскурсии так, чтобы всем было комфортно! Мы также попробовали местную кухню в рекомендованном гидом ресторане, и это был настоящий гастрономический праздник! Благодарим нашего гида за отличный совет. Если вы планируете посетить Батуми, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гида Иридния.

    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
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    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
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    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

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  • I
    Iana
    29 мая 2024
    Невероятная горная Аджария
    Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
  • A
    Angelina
    29 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Всё плгравилось рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
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    кафе в горах куда нас завезли на обед. Отличная дегустация у хозяина в колоритном погребе а потом танцы в исполнении сына хозяина.

    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так
  • В
    Вероника
    20 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водопад Андрея Первозванного»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Горная Аджария и фольклорное шоу
  3. Невероятная горная Аджария
  4. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
  5. По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
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  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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