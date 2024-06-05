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Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €76 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Аджарии: индивидуальное путешествие с гидом из Батуми
Откройте для себя скрытые сокровища Аджарии в уникальной экскурсии к водопадам. Погрузитесь в мир природной красоты и истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
- ООльга5 июня 2024Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
- ЕЕвгений4 июня 2024Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
- ЮЮлия31 мая 2024Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
- ККатя30 мая 2024Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
- IIana29 мая 2024Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
- AAngelina29 мая 2024Всё плгравилось рекомендуем.
- ЕЕвгений28 мая 2024Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
- ВВероника20 мая 2024мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
- ААнна17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водопад Андрея Первозванного»
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