Если бы Аджария была человеком, то это был бы добрый старец, хранящий многовековые истории.Она очарует вас с первых минут: экскурсия среди горных пейзажей, шоу грузинских танцев за обедом с вином

и чачей. Почувствуйте себя своим среди своих, разучите пару танцевальных движений или сделайте фото в местной одежде. Путешествие на комфортабельном микроавтобусе с гидом, обед в горах и фотосессия в национальных костюмах сделают ваш день незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Гармония природных и рукотворных чудес

Во время экскурсионной поездки среди красот природы перед вами предстанут архитектурные чудеса времён царицы Тамары. Гид расскажет, как мосты Аджарии не разрушаются веками и какое наследие оставил «золотой век» грузинской истории. Также побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети и сделаем множество умопомрачительных фото.

Грузия во всей красе

Кульминацией дня станет станет национальное шоу грузинских танцев — при желании сможете присоединиться к артистам и освоить азы этого искусства. А за гастрономическую часть отвечает невероятно гостеприимная грузинская семья: они предложат вам обед из бесподобно вкусных продуктов с вином или чачей. В подарок — бесплатная фотосессия в грузинской одежде.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

В течение всего дня с вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит: