Если бы Аджария была человеком, то это был бы добрый старец, хранящий многовековые истории.
Она очарует вас с первых минут: экскурсия среди горных пейзажей, шоу грузинских танцев за обедом с вином
Она очарует вас с первых минут: экскурсия среди горных пейзажей, шоу грузинских танцев за обедом с вином
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 💃 Шоу грузинских танцев
- 🍷 Обед с вином и чачей
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах
- 🚌 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Водопад Махунцети
- Мосты времён царицы Тамары
Описание мастер-класса
Гармония природных и рукотворных чудес
Во время экскурсионной поездки среди красот природы перед вами предстанут архитектурные чудеса времён царицы Тамары. Гид расскажет, как мосты Аджарии не разрушаются веками и какое наследие оставил «золотой век» грузинской истории. Также побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети и сделаем множество умопомрачительных фото.
Грузия во всей красе
Кульминацией дня станет станет национальное шоу грузинских танцев — при желании сможете присоединиться к артистам и освоить азы этого искусства. А за гастрономическую часть отвечает невероятно гостеприимная грузинская семья: они предложат вам обед из бесподобно вкусных продуктов с вином или чачей. В подарок — бесплатная фотосессия в грузинской одежде.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- В течение всего дня с вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Национальное танцевальное шоу и мастер-класс по грузинским танцам
- Обед в горах Аджарии с вином/чачей
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
в субботу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
13 июл 2025
Очень понравилась экскурсия в Аджарию! Организация великолепная. Гид Ирина прекрасная женщина и настоящий профессионал 💖. Финал экскурсии в грузинском доме оставил неизгладимое впечатление от атмосферы и гостеприимства, кухня отличная. Прямо замечтательно провела время. Рекомендую!!!
Андрей
14 июн 2025
Слов не хватит описать насколько же красивый маршрут нас ждал и насколько все хорошо было распланировано! Гид Кристина проффесионал своего дела, все было супер интересным! Крайне рекомендуем к посещению)
Отдельные благодарности водителю Гиа, очень выручил нас, благодаря его отзывчивости и находчивости удалось решить проблему с трансфером в Тбилиси на следующий день, что просто спасло нашу ситуацию!
Отдельные благодарности водителю Гиа, очень выручил нас, благодаря его отзывчивости и находчивости удалось решить проблему с трансфером в Тбилиси на следующий день, что просто спасло нашу ситуацию!
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
-
8%
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия в горную Аджарию и ущелье Мачахела
Откройте для себя горную Аджарию, посетите водопады и древние мечети, а затем насладитесь застольем с национальными блюдами и танцами
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в среду и воскресенье в 11:00
12 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
€45
€49 за человека
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
12 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
€40 за человека