Мои заказы

Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии

Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: от древних крепостей до водопадов и национальных застолий. Вас ждёт день, полный открытий и эмоций
Аджария - это место, где история и природа сливаются в единое целое.

В рамках экскурсии из Батуми вы посетите границу с Турцией, увидите памятник Андрею Первозванному и водопад Сарпи. Погрузитесь в
читать дальше

историю крепости Гонио и насладитесь красотой слияния рек Чорох и Аджарисцкали. Откройте для себя величие водопада Махунцети и очарование моста царицы Тамары. В завершение - прогулка по национальному парку Мачахела и грузинское застолье с фольклором. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре и природе Грузии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Погружение в историю и культуру
  • 🌊 Водопады и живописные пейзажи
  • 🏰 Древние крепости и мосты
  • 🎶 Грузинское застолье с фольклором
  • 🌿 Природные парки и чистый воздух
Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии© Гела
Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии© Гела
Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии© Гела
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Памятник Андрею Первозванному
  • Водопад Сарпи
  • Крепость Гонио
  • Мост царицы Тамары
  • Национальный парк Мачахела

Описание экскурсии

10:00 — отъезд из Батуми

11:00 — старт у границы с Турцией

Начнём путешествие в точке, где переплетаются турецкая и грузинская культуры. Это не просто рубеж стран, а место пересечения традиций, языков и взглядов.

11:30 — памятник Андрею Первозванному и водопад Сарпи

Далее — побережье Чёрного моря. Здесь возвышается памятник апостолу Андрею Первозванному, одному из первых христианских миссионеров. А всего в нескольких шагах — живописный водопад Сарпи, где струи воды спускаются по скалам прямо к морю.

12:00 — крепость Гонио

Одна из древнейших крепостей региона, хранящая следы римских легионеров и грузинских царей. Вы услышите истории, которые оживляют камни и раскрывают важность этой точки на исторической карте Аджарии.

13:00 — слияние рек Чорох и Аджарисцкали

Место силы — так его называют старожилы. Здесь соединяются две реки, создавая редкой красоты пейзаж. Отличный момент для передышки и созерцания.

14:00 — водопад Махунцети

Один из самых эффектных водопадов Грузии — 55 метров живой энергии, которая обрушивается в изумрудную чашу. Вода здесь особенно чиста, а сама локация будто сошла с открытки.

14:30 — мост царицы Тамары

Историки спорят о дате постройки, но никто не сомневается в его очаровании и инженерной точности. Идеальное место, чтобы почувствовать дух старины.

15:00 — национальный парк Мачахела

Дальше — путь в заповедную зону. Национальный парк Мачахела подарит вам горные панорамы, чистейший воздух и чувство отрешённости от городской суеты.

15:30 — водопад Мачахела

Ещё один водопад, не похожий на предыдущие, — более камерный, но не менее чарующий. Обязательно сделаем здесь остановку и насладимся тишиной, нарушаемой только шумом воды.

16:00 — грузинское застолье с фольклором

Финал дня — яркий, тёплый, вкусный. Вас ждёт застолье с национальной кухней и живым фольклором. Можно примерить традиционные костюмы, сделать атмосферные снимки и даже разучить несколько движений. Идеальное завершение насыщенного маршрута!

19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Трансфер по программе пройдёт на автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Prius или Mitsubishi Delica
  • Детям до 6 лет — поездка бесплатно

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в крепость Гонио — 10 лари с человека
  • Грузинское застолье — 50 лари с человека

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гела
Гела — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 149 туристов
Меня зовут Гела. Я родился и вырос в Батуми. Люблю путешествовать по окрестностям Аджарии и разделять эмоции и историю с гостями.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
5 июн 2025
Рекомендую на 100%,так душевно и гостеприимно. Все очень понравилось, виды потрясающие,организация экскурсии на высшем уровне, вода, еда, транспорт, рассказы 👍Видели красоты Аджарии и кушали в кафе с национальным колоритом! Такого
читать дальше

масштаба, мы конечно не ожидали! Подали все грузинские блюда… (Ну больше 10 - это точно! от лобио, хинкали, хачапури, шашлык, рыбу форель, и много много ещё чего! Вообще стол просто ломился от явств. Одно что то съедали - приносили снова! До тех пор! Пока гости уже не накладывали себе в тарелки и блюдо оставалось не тронутым. Национальные танцы и Рекомендую всем!

Рекомендую на 100%,так душевно и гостеприимно. Все очень понравилось, виды потрясающие,организация экскурсии на высшем уровне, вода,Рекомендую на 100%,так душевно и гостеприимно. Все очень понравилось, виды потрясающие,организация экскурсии на высшем уровне, вода,

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 15:00
13 ноя в 13:00
€125 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
На машине
6 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
€30 за человека
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми