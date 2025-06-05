Аджария - это место, где история и природа сливаются в единое целое.В рамках экскурсии из Батуми вы посетите границу с Турцией, увидите памятник Андрею Первозванному и водопад Сарпи. Погрузитесь в

историю крепости Гонио и насладитесь красотой слияния рек Чорох и Аджарисцкали. Откройте для себя величие водопада Махунцети и очарование моста царицы Тамары. В завершение - прогулка по национальному парку Мачахела и грузинское застолье с фольклором. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре и природе Грузии

Описание экскурсии

10:00 — отъезд из Батуми

11:00 — старт у границы с Турцией

Начнём путешествие в точке, где переплетаются турецкая и грузинская культуры. Это не просто рубеж стран, а место пересечения традиций, языков и взглядов.

11:30 — памятник Андрею Первозванному и водопад Сарпи

Далее — побережье Чёрного моря. Здесь возвышается памятник апостолу Андрею Первозванному, одному из первых христианских миссионеров. А всего в нескольких шагах — живописный водопад Сарпи, где струи воды спускаются по скалам прямо к морю.

12:00 — крепость Гонио

Одна из древнейших крепостей региона, хранящая следы римских легионеров и грузинских царей. Вы услышите истории, которые оживляют камни и раскрывают важность этой точки на исторической карте Аджарии.

13:00 — слияние рек Чорох и Аджарисцкали

Место силы — так его называют старожилы. Здесь соединяются две реки, создавая редкой красоты пейзаж. Отличный момент для передышки и созерцания.

14:00 — водопад Махунцети

Один из самых эффектных водопадов Грузии — 55 метров живой энергии, которая обрушивается в изумрудную чашу. Вода здесь особенно чиста, а сама локация будто сошла с открытки.

14:30 — мост царицы Тамары

Историки спорят о дате постройки, но никто не сомневается в его очаровании и инженерной точности. Идеальное место, чтобы почувствовать дух старины.

15:00 — национальный парк Мачахела

Дальше — путь в заповедную зону. Национальный парк Мачахела подарит вам горные панорамы, чистейший воздух и чувство отрешённости от городской суеты.

15:30 — водопад Мачахела

Ещё один водопад, не похожий на предыдущие, — более камерный, но не менее чарующий. Обязательно сделаем здесь остановку и насладимся тишиной, нарушаемой только шумом воды.

16:00 — грузинское застолье с фольклором

Финал дня — яркий, тёплый, вкусный. Вас ждёт застолье с национальной кухней и живым фольклором. Можно примерить традиционные костюмы, сделать атмосферные снимки и даже разучить несколько движений. Идеальное завершение насыщенного маршрута!

19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

Трансфер по программе пройдёт на автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Prius или Mitsubishi Delica

Детям до 6 лет — поездка бесплатно

Дополнительно оплачиваются: