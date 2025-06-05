В рамках экскурсии из Батуми вы посетите границу с Турцией, увидите памятник Андрею Первозванному и водопад Сарпи. Погрузитесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в историю и культуру
- 🌊 Водопады и живописные пейзажи
- 🏰 Древние крепости и мосты
- 🎶 Грузинское застолье с фольклором
- 🌿 Природные парки и чистый воздух
Что можно увидеть
- Памятник Андрею Первозванному
- Водопад Сарпи
- Крепость Гонио
- Мост царицы Тамары
- Национальный парк Мачахела
Описание экскурсии
10:00 — отъезд из Батуми
11:00 — старт у границы с Турцией
Начнём путешествие в точке, где переплетаются турецкая и грузинская культуры. Это не просто рубеж стран, а место пересечения традиций, языков и взглядов.
11:30 — памятник Андрею Первозванному и водопад Сарпи
Далее — побережье Чёрного моря. Здесь возвышается памятник апостолу Андрею Первозванному, одному из первых христианских миссионеров. А всего в нескольких шагах — живописный водопад Сарпи, где струи воды спускаются по скалам прямо к морю.
12:00 — крепость Гонио
Одна из древнейших крепостей региона, хранящая следы римских легионеров и грузинских царей. Вы услышите истории, которые оживляют камни и раскрывают важность этой точки на исторической карте Аджарии.
13:00 — слияние рек Чорох и Аджарисцкали
Место силы — так его называют старожилы. Здесь соединяются две реки, создавая редкой красоты пейзаж. Отличный момент для передышки и созерцания.
14:00 — водопад Махунцети
Один из самых эффектных водопадов Грузии — 55 метров живой энергии, которая обрушивается в изумрудную чашу. Вода здесь особенно чиста, а сама локация будто сошла с открытки.
14:30 — мост царицы Тамары
Историки спорят о дате постройки, но никто не сомневается в его очаровании и инженерной точности. Идеальное место, чтобы почувствовать дух старины.
15:00 — национальный парк Мачахела
Дальше — путь в заповедную зону. Национальный парк Мачахела подарит вам горные панорамы, чистейший воздух и чувство отрешённости от городской суеты.
15:30 — водопад Мачахела
Ещё один водопад, не похожий на предыдущие, — более камерный, но не менее чарующий. Обязательно сделаем здесь остановку и насладимся тишиной, нарушаемой только шумом воды.
16:00 — грузинское застолье с фольклором
Финал дня — яркий, тёплый, вкусный. Вас ждёт застолье с национальной кухней и живым фольклором. Можно примерить традиционные костюмы, сделать атмосферные снимки и даже разучить несколько движений. Идеальное завершение насыщенного маршрута!
19:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Трансфер по программе пройдёт на автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Prius или Mitsubishi Delica
- Детям до 6 лет — поездка бесплатно
Дополнительно оплачиваются:
- Билеты в крепость Гонио — 10 лари с человека
- Грузинское застолье — 50 лари с человека
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35