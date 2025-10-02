Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы прибываем в национальный парк Мтирала из Батуми, затем выбираем, чем заняться: катаемся на лошадях, багги или квадроциклах, берём напрокат то, что нам нравится. После этого мы возвращаемся в Батуми. 5 4 отзыва

Описание экскурсии Выберите один из увлекательных вариантов активного отдыха, например, прокатитесь на квадроцикле, багги или лошади по маршруту в джунглях и испытайте самый длинный зиплайн в Аджарии. Важная информация: Рекомендуемое возрастное ограничение для участия в экскурсии: от 8 до 70 лет. Дети в возрасте от 8 до 18 лет включительно допускаются к участию только в сопровождении совершеннолетних взрослых.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Катание на лошадях - 70 лари/чел. (по желанию)

Катание на квадроциклах (1-2-местных) - 150 лари (по желанию)

Катание на багги (1-6-местных) - 300-400 лари (по желанию)

Входные билеты в Национальный парк Мтирала - 4 лари/чел. (по желанию)

Самый длинный зиплайн в Батуми - 70 лари/чел. (по желанию)

Место начала и завершения? Argo Cable car Batumi Когда и сколько длится? Когда: По согласованию. Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Рекомендуемое возрастное ограничение для участия в экскурсии: от 8 до 70 лет. Дети в возрасте от 8 до 18 лет включительно допускаются к участию только в сопровождении совершеннолетних взрослых