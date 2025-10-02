Мы прибываем в национальный парк Мтирала из Батуми, затем выбираем, чем заняться: катаемся на лошадях, багги или квадроциклах, берём напрокат то, что нам нравится. После этого мы возвращаемся в Батуми.
Описание экскурсииВыберите один из увлекательных вариантов активного отдыха, например, прокатитесь на квадроцикле, багги или лошади по маршруту в джунглях и испытайте самый длинный зиплайн в Аджарии. Важная информация: Рекомендуемое возрастное ограничение для участия в экскурсии: от 8 до 70 лет. Дети в возрасте от 8 до 18 лет включительно допускаются к участию только в сопровождении совершеннолетних взрослых.
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Катание на лошадях - 70 лари/чел. (по желанию)
- Катание на квадроциклах (1-2-местных) - 150 лари (по желанию)
- Катание на багги (1-6-местных) - 300-400 лари (по желанию)
- Входные билеты в Национальный парк Мтирала - 4 лари/чел. (по желанию)
- Самый длинный зиплайн в Батуми - 70 лари/чел. (по желанию)
- Стрельба из ружья - 10 лари/маленькое ружьё, 20 лари/большое ружьё (по желанию)
Место начала и завершения?
Argo Cable car Batumi
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Рекомендуемое возрастное ограничение для участия в экскурсии: от 8 до 70 лет. Дети в возрасте от 8 до 18 лет включительно допускаются к участию только в сопровождении совершеннолетних взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
2 окт 2025
С
Светлана
22 июн 2025
Подойдет тем, кто хочет именно покататься или на квадроцикле или на баги или на лошадях, есть еще зип-лайн, занимает ровно минуту туда и минуту обратно, других развлечений нет, есть вход
D
Dubrovsky
5 июн 2025
5.06.2025 были на экскурсии в парк Мтирала. Все очень понравилось,сам парк великолепный, катались на зиплайне и квадроциклах. Особенно хотелось бы отметить гида Малхаза,очень внимательный,знающий,весёлый,готов прислушаться ко всем вашим запросам и пожеланиям!!!!
М
Марина
1 июн 2025
Отличная поездка. Приятный в общении гид, говорит на нескольких языках. Комфортный автомобиль. Красивые виды горной Аджарии. Рекомендую
Входит в следующие категории Батуми
