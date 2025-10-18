Мои заказы

Сказка Батуми: 4 парка за 1 день

Увидеть редких птиц, послушать музыку, рассмотреть символы страны и повеселиться на аттракционах
Побережье Грузии — не только море и пляжи.

Эта экскурсия покажет другую сторону региона! Вы погуляете по дендропарку с экзотическими деревьями, фламинго и лемурами. Отдохнёте в музыкальном парке со скульптурами и живым звуком. Увидите Грузию в миниатюре и заглянете в парк развлечений для финального всплеска эмоций.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Дендрологический парк Шекветили (около 1 часа 30 минут)

Прогулка начнётся в одном из самых молодых и красивых парков Грузии. Здесь собрана коллекция деревьев и растений со всего света, среди которых обитают редкие и исчезающие виды птиц.

Парк условно разделён на две зоны. В одной живут крупные экзотические птицы: павлины, цапли, ибисы. Во второй — яркие туканы, гиацинтовые ара и лемуры. На островке в озере — розовые фламинго, чёрные и белые аисты. Многие деревья снабжены табличками с фото — как их доставляли сюда по суше или морю.

Парк Музыкантов (около 1 часа)

Следующая остановка — необычный парк на побережье Чёрного моря. Несколько гектаров эвкалиптовой рощи стали настоящей музыкальной галереей: здесь установлены скульптуры мировых звёзд — от классических композиторов до современных исполнителей, включая легенд грузинской сцены.

Каждая фигура выполнена в полный рост и дополнена музыкальным сопровождением. Датчики движения запускают любимые хиты, стоит вам лишь подойти ближе.

Парк миниатюр (30–40 минут)

На небольшой территории воссозданы миниатюрные копии архитектурных памятников Грузии. Макеты выполнены с поразительной точностью, а количество экспонатов постоянно растёт.

Вы увидите Старый Тбилиси и Мцхету, пещерный город Уплисцихе, Ушгули-Чажаши и крепость Рабат, монастыри Гелати и Гергети, соборы Светицховели, Баграта и другие известные храмы и дворцы.

Парк аттракционов «Цицинатела» (около 1 часа 30 минут)

Финал маршрута — крупнейший развлекательный комплекс, который часто называют грузинским мини-Диснейлендом. Вас ждут детские аттракционы, семейные карусели, а также экстремальные развлечения.

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне
  • Дополнительно оплачивается: билет в Парк миниатюр — €1,5 за чел., парк «Цицинатела» — €1,5 за чел.
  • По запросу можно заехать на пляж Шекветили, чтобы искупаться — стоимость уточняйте в переписке
  • Вас будет сопровождать водитель нашей команды

Важно: С 15 сентября по 15 июня экскурсия проводится только в три парка, т. к. парк «Цицинатела» в этот период не работает.

во вторник в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 778 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
читать дальше

турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
18 окт 2025
Удивительнвя экскурсия, ни разу не пожалела, что решила взять именно эту экскурсию. Гид Кристина покорила наши сердца своим обоянием, эрудицией. Ее хотелось слушать не отрываясь. 5 часов пролетели, как олин миг. Все парки были очень интересными, познавательными, просто не хотелось уходить. Отдельная благодарность всей команде ща терпение и доброжелательность. Если есть сомнения ьрать или не брать жкскурсию - однозначно брать!

