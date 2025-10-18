Увидеть редких птиц, послушать музыку, рассмотреть символы страны и повеселиться на аттракционах
Побережье Грузии — не только море и пляжи.
Эта экскурсия покажет другую сторону региона! Вы погуляете по дендропарку с экзотическими деревьями, фламинго и лемурами. Отдохнёте в музыкальном парке со скульптурами и живым звуком. Увидите Грузию в миниатюре и заглянете в парк развлечений для финального всплеска эмоций.
Описание экскурсии
Дендрологический парк Шекветили (около 1 часа 30 минут)
Прогулка начнётся в одном из самых молодых и красивых парков Грузии. Здесь собрана коллекция деревьев и растений со всего света, среди которых обитают редкие и исчезающие виды птиц.
Парк условно разделён на две зоны. В одной живут крупные экзотические птицы: павлины, цапли, ибисы. Во второй — яркие туканы, гиацинтовые ара и лемуры. На островке в озере — розовые фламинго, чёрные и белые аисты. Многие деревья снабжены табличками с фото — как их доставляли сюда по суше или морю.
Парк Музыкантов (около 1 часа)
Следующая остановка — необычный парк на побережье Чёрного моря. Несколько гектаров эвкалиптовой рощи стали настоящей музыкальной галереей: здесь установлены скульптуры мировых звёзд — от классических композиторов до современных исполнителей, включая легенд грузинской сцены.
Каждая фигура выполнена в полный рост и дополнена музыкальным сопровождением. Датчики движения запускают любимые хиты, стоит вам лишь подойти ближе.
Парк миниатюр (30–40 минут)
На небольшой территории воссозданы миниатюрные копии архитектурных памятников Грузии. Макеты выполнены с поразительной точностью, а количество экспонатов постоянно растёт.
Вы увидите Старый Тбилиси и Мцхету, пещерный город Уплисцихе, Ушгули-Чажаши и крепость Рабат, монастыри Гелати и Гергети, соборы Светицховели, Баграта и другие известные храмы и дворцы.
Парк аттракционов «Цицинатела» (около 1 часа 30 минут)
Финал маршрута — крупнейший развлекательный комплекс, который часто называют грузинским мини-Диснейлендом. Вас ждут детские аттракционы, семейные карусели, а также экстремальные развлечения.
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне
Дополнительно оплачивается: билет в Парк миниатюр — €1,5 за чел., парк «Цицинатела» — €1,5 за чел.
По запросу можно заехать на пляж Шекветили, чтобы искупаться — стоимость уточняйте в переписке
Вас будет сопровождать водитель нашей команды
Важно: С 15 сентября по 15 июня экскурсия проводится только в три парка, т. к. парк «Цицинатела» в этот период не работает.
во вторник в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 778 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе.
Мы специализируемся на групповых и индивидуальных читать дальше
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места.
Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!
Отзывы и рейтинг
Н
Наталия
18 окт 2025
Удивительнвя экскурсия, ни разу не пожалела, что решила взять именно эту экскурсию. Гид Кристина покорила наши сердца своим обоянием, эрудицией. Ее хотелось слушать не отрываясь. 5 часов пролетели, как олин миг. Все парки были очень интересными, познавательными, просто не хотелось уходить. Отдельная благодарность всей команде ща терпение и доброжелательность. Если есть сомнения ьрать или не брать жкскурсию - однозначно брать!