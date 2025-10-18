Побережье Грузии — не только море и пляжи. Эта экскурсия покажет другую сторону региона! Вы погуляете по дендропарку с экзотическими деревьями, фламинго и лемурами. Отдохнёте в музыкальном парке со скульптурами и живым звуком. Увидите Грузию в миниатюре и заглянете в парк развлечений для финального всплеска эмоций.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Дендрологический парк Шекветили (около 1 часа 30 минут)

Прогулка начнётся в одном из самых молодых и красивых парков Грузии. Здесь собрана коллекция деревьев и растений со всего света, среди которых обитают редкие и исчезающие виды птиц.

Парк условно разделён на две зоны. В одной живут крупные экзотические птицы: павлины, цапли, ибисы. Во второй — яркие туканы, гиацинтовые ара и лемуры. На островке в озере — розовые фламинго, чёрные и белые аисты. Многие деревья снабжены табличками с фото — как их доставляли сюда по суше или морю.

Парк Музыкантов (около 1 часа)

Следующая остановка — необычный парк на побережье Чёрного моря. Несколько гектаров эвкалиптовой рощи стали настоящей музыкальной галереей: здесь установлены скульптуры мировых звёзд — от классических композиторов до современных исполнителей, включая легенд грузинской сцены.

Каждая фигура выполнена в полный рост и дополнена музыкальным сопровождением. Датчики движения запускают любимые хиты, стоит вам лишь подойти ближе.

Парк миниатюр (30–40 минут)

На небольшой территории воссозданы миниатюрные копии архитектурных памятников Грузии. Макеты выполнены с поразительной точностью, а количество экспонатов постоянно растёт.

Вы увидите Старый Тбилиси и Мцхету, пещерный город Уплисцихе, Ушгули-Чажаши и крепость Рабат, монастыри Гелати и Гергети, соборы Светицховели, Баграта и другие известные храмы и дворцы.

Парк аттракционов «Цицинатела» (около 1 часа 30 минут)

Финал маршрута — крупнейший развлекательный комплекс, который часто называют грузинским мини-Диснейлендом. Вас ждут детские аттракционы, семейные карусели, а также экстремальные развлечения.

Организационные детали

Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне

Дополнительно оплачивается: билет в Парк миниатюр — €1,5 за чел., парк «Цицинатела» — €1,5 за чел.

По запросу можно заехать на пляж Шекветили, чтобы искупаться — стоимость уточняйте в переписке

Вас будет сопровождать водитель нашей команды

Важно: С 15 сентября по 15 июня экскурсия проводится только в три парка, т. к. парк «Цицинатела» в этот период не работает.