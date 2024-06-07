🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 178 отзывов Популярное предложение Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури Начало: В районе канатной дороги € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 150 отзывов Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города Начало: У Парка 6-ого мая € 45 за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке Начало: Согласовывается в переписке € 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго» € 42 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов Понять характер города через его историю и архитектуру Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго от € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов Начало: У отеля Шератон € 47 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города Начало: Возле площади Нептуна € 90 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам Начало: У канатной станции от € 50 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора Начало: На площади Европы у статуи Медеи от € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции Начало: На площади Европы от € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа «Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго» от € 70 за всё до 10 чел.