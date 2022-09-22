Я приглашаю вас сбежать из шумного жаркого центра Батуми в пригород — почувствовать его (и свою) уникальность. Во время легкого атмосферного треккинга вас ждут самые разные объекты и явления: от фруктовых садов до храма редкой архитектуры. Будем есть мандарины с деревьев, любоваться горами, морем и городом, пить вино и говорить об истории и традициях Аджарии.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем идти на эту экскурсию

Чтобы оторваться от суеты Батуми. Там, внизу, машины задушили город выхлопными газами, не пропускают пешеходов и паркуются на тротуарах. То ли дело погулять по тихим прохладным улицам наверху!

Чтобы полюбоваться морским побережьем и городом, а заодно сделать фото.

Чтобы познакомиться с природой и культурой Аджарии, перенестись в прошлое Батуми и открыть его космополитичный характер.

Что вас ожидает

Растения и фрукты, дома и панорамы

Это не городская, но и не загородная экскурсия — скорее пригородная видовая прогулка. Батуми расположен на ровном плато между морем и невысоким горным хребтом, который застроен частными имениями, утопающими в зелени. На этот хребет и дальше по нему проследует наш маршрут. Что вы увидите:

Приятные уголки природы — заросли лавра и орешника, участки глухого леса, чистый родник в неприметном месте

Батумскую акваторию с яхт-клубом и портом

Современные небоскребы

Прибрежные горные хребты с высочайшим пиком Мтирала, о котором поговорим отдельно и подробно

Цитрусовые сады; а с октября по май мы просто собираем с веток мандарины, апельсины и лимоны. Жители охотно предлагают гостям сорвать несколько плодов, ведь их тут хватает!

Интересное о Батуми и Аджарии

На экскурсиях я не молчу и ориентируюсь на ваши интересы. С радостью расскажу о природе Аджарии — откуда здесь такая разнообразная флора. Об истории края — от колхов и греков до турок и Берлинского договора. О местном колорите — традициях, кухне, вине. Вино будет у меня с собой, как и динамик, с помощью которого я транслирую аджарскую музыку во время привалов.

Организационные детали