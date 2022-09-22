Это не городская, но и не загородная экскурсия — скорее пригородная видовая прогулка. Батуми расположен на ровном плато между морем и невысоким горным хребтом, который застроен частными имениями, утопающими в зелени. На этот хребет и дальше по нему проследует наш маршрут. Что вы увидите:
На экскурсиях я не молчу и ориентируюсь на ваши интересы. С радостью расскажу о природе Аджарии — откуда здесь такая разнообразная флора. Об истории края — от колхов и греков до турок и Берлинского договора. О местном колорите — традициях, кухне, вине. Вино будет у меня с собой, как и динамик, с помощью которого я транслирую аджарскую музыку во время привалов.