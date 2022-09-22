Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми

Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам

Я приглашаю вас сбежать из шумного жаркого центра Батуми в пригород — почувствовать его (и свою) уникальность.

Во время легкого атмосферного треккинга вас ждут самые разные объекты и явления: от фруктовых садов до храма редкой архитектуры.

Будем есть мандарины с деревьев, любоваться горами, морем и городом, пить вино и говорить об истории и традициях Аджарии.
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем идти на эту экскурсию

  • Чтобы оторваться от суеты Батуми. Там, внизу, машины задушили город выхлопными газами, не пропускают пешеходов и паркуются на тротуарах. То ли дело погулять по тихим прохладным улицам наверху!
  • Чтобы полюбоваться морским побережьем и городом, а заодно сделать фото.
  • Чтобы познакомиться с природой и культурой Аджарии, перенестись в прошлое Батуми и открыть его космополитичный характер.

Что вас ожидает

Растения и фрукты, дома и панорамы

Это не городская, но и не загородная экскурсия — скорее пригородная видовая прогулка. Батуми расположен на ровном плато между морем и невысоким горным хребтом, который застроен частными имениями, утопающими в зелени. На этот хребет и дальше по нему проследует наш маршрут. Что вы увидите:

  • Приятные уголки природы — заросли лавра и орешника, участки глухого леса, чистый родник в неприметном месте
  • Батумскую акваторию с яхт-клубом и портом
  • Современные небоскребы
  • Прибрежные горные хребты с высочайшим пиком Мтирала, о котором поговорим отдельно и подробно
  • Цитрусовые сады; а с октября по май мы просто собираем с веток мандарины, апельсины и лимоны. Жители охотно предлагают гостям сорвать несколько плодов, ведь их тут хватает!

Интересное о Батуми и Аджарии

На экскурсиях я не молчу и ориентируюсь на ваши интересы. С радостью расскажу о природе Аджарии — откуда здесь такая разнообразная флора. Об истории края — от колхов и греков до турок и Берлинского договора. О местном колорите — традициях, кухне, вине. Вино будет у меня с собой, как и динамик, с помощью которого я транслирую аджарскую музыку во время привалов.

Организационные детали

  • Встречаемся в начале трека на окраине Батуми, куда можно добраться на такси, автобусе и даже пешком, если вы хорошо настроились на ходьбу
  • Важна удобная обувь и одежда по погоде, ведь прогулка проходит в любое время года. В Батуми часты дожди и грозы. Так что же, отменять из за этого прогулку? Нет, мы возьмем зонтики и дождевики, и «матч состоится при любой погоде»:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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