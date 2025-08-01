читать дальше

хорошо выстроен, охватывает основные достопримечательности, а задания дают повод присмотреться к деталям, мимо которых обычно проходишь.



Некоторые загадки простые, другие заставляют подумать — пару раз пришлось брать подсказку. Особенно понравилось, что не нужно спешить: можно идти в своём темпе, сделать паузу на кофе (может, кому-то и на вино), а потом продолжить.



Если честно, для одного — чуть менее азартно, чем в компании, но зато ничто не отвлекает, и есть возможность «вслушаться» в город. В целом, хорошая альтернатива обычной прогулке, особенно если хочется легкой активности и нестандартного взгляда.