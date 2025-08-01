Мои заказы

Приморский парк – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Приморский парк» в Батуми, цены от €16. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€30 за всё до 5 чел.
Пешком по старому Батуми
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: На лавочках в парке, рядом с входом в здание Морск...
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€16 за человека
Батумский бульвар: вдоль времени и моря
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Батумский бульвар: вдоль времени и моря
Увидеть трансформацию Батуми и понять смыслы самых неоднозначных объектов города
Начало: У Японского сада
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в пятницу в 15:45
Завтра в 15:45
6 окт в 16:00
€24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 августа 2025
    10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест 7+
    Очень интересно!
    Живу 2 года в Старом городе в Батуми и узнал много нового. Рекомендую!
  • S
    Sergey
    12 июля 2025
    10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест 7+
    Проходил квест один, без особых ожиданий — просто хотелось прогуляться по Батуми как-то нестандартно. В итоге оказалось довольно увлекательно: маршрут
    читать дальше

    хорошо выстроен, охватывает основные достопримечательности, а задания дают повод присмотреться к деталям, мимо которых обычно проходишь.

    Некоторые загадки простые, другие заставляют подумать — пару раз пришлось брать подсказку. Особенно понравилось, что не нужно спешить: можно идти в своём темпе, сделать паузу на кофе (может, кому-то и на вино), а потом продолжить.

    Если честно, для одного — чуть менее азартно, чем в компании, но зато ничто не отвлекает, и есть возможность «вслушаться» в город. В целом, хорошая альтернатива обычной прогулке, особенно если хочется легкой активности и нестандартного взгляда.

  • Ж
    Женя
    17 июня 2025
    10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест 7+
    Квест, на котором вы не узнаете известных фактов о Батуми, НО узнаете много новых интересных деталей и обратите внимание на
    читать дальше

    незаметные с первого взгляда места! Нам очень понравилось, проходили с детьми в спокойном темпе часа три (включая большой перерыв на кофе). По перемещениям - оптимально, по вопросам - приходилось подумать, посмеяться, даже посочинять стихи! Рекомендуем как для знакомства с городом, так и "старожилам" для расширения кругозора:)

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Приморский парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
  2. Пешком по старому Батуми
  3. Батумский бульвар: вдоль времени и моря
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Набережная
  7. Мартвильский каньон
  8. Парк Мачахела
  9. Пещера Прометея
  10. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит экскурсия по Батуми в октябре 2025
Сейчас в Батуми в категории "Приморский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 30. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2025 год по теме «Приморский парк», 6 ⭐ отзывов, цены от €16. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь