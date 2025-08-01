Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€30 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: На лавочках в парке, рядом с входом в здание Морск...
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€16 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Батумский бульвар: вдоль времени и моря
Увидеть трансформацию Батуми и понять смыслы самых неоднозначных объектов города
Начало: У Японского сада
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в пятницу в 15:45
Завтра в 15:45
6 окт в 16:00
€24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 августа 2025Очень интересно!
Живу 2 года в Старом городе в Батуми и узнал много нового. Рекомендую!
- SSergey12 июля 2025Проходил квест один, без особых ожиданий — просто хотелось прогуляться по Батуми как-то нестандартно. В итоге оказалось довольно увлекательно: маршрут
- ЖЖеня17 июня 2025Квест, на котором вы не узнаете известных фактов о Батуми, НО узнаете много новых интересных деталей и обратите внимание на
