Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Фотопрогулка по Батуми

Фотопрогулка по Батуми
Фотопрогулка по Батуми
Фотопрогулка по Батуми
Фотопрогулка по Батуми
Фотопрогулка по Батуми
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Описание

Променад вдоль моря, прогретые южным солнцем улицы, уютные кафе и фотогеничные площади - в такой атмосфере каждый чувствует себя немного героем кино. Сохраните это ощущение не только в памяти, но и в фотоснимках.
Променад вдоль моря, прогретые южным солнцем улицы, уютные кафе и фотогеничные площади - в такой атмосфере каждый чувствует себя немного героем кино. Сохраните это ощущение не только в памяти, но и в фотоснимках.
Вместе мы исследуем улочки и дворики Батуми, я расскажу о его легендарном прошлом и как бурно менялся город в конце XIX и начале XX века. Как преобразился Батуми, когда он стал точкой транзта "черного золота" нефти из Баку. Каким его увидели "очарованные странники" Есенин, Паустовский, Булгаков и Мандельштам. Особое внимание мы уделим Прекрасной эпохе, когда город разрастается, манит огнями модных кафе и казино, на склонах мохнатых гор появляются цитрусовые рощи и чайные плантации, создаются ботанические сады с удивительными растениями со всего мира.
Из узких улочек турецкого квартала мы будем выходить на элегантные площади, от стройных проспектов переходить к Батумскому бульвару, если погода позволит, то можно будет погулять вдоль самой кромки моря, а если совсем позволит - то даже босиком.
При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы. Но главное — поймаю на камеру ваши эмоции!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вы получите около 30 обработанных фото на почту в течение двух недель после прогулки
  • Так как экскурсия пешеходная, советуем надевать удобную обувь
Что не входит
  • Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит $20 /чел.
  • По запросу на экскурсии можно организовать небольшой стилизованный пикник для фото: предупредите гида заранее, и он возьмет с собой сезонные атрибуты для фотографий (плед, корзинку с фруктами, термос с чаем, бутылку вина, бокалы, бенгальские огни и тд). Это будет дополнительно включено в стоимость экскурсии.
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Европы, у памятника Медее
Завершение: на Батумском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Вы получите около 30 обработанных фото на почту в течение двух недель после прогулки
  • Так как экскурсия пешеходная, советуем надевать удобную обувь
  • Дополнительно:
  • Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.
  • По запросу на экскурсии можно организовать небольшой стилизованный пикник для фото: предупредите гида заранее, и он возьмет с собой сезонные атрибуты для фотографий (плед, корзинку с фруктами, термос с чаем, бутылку вина, бокалы, бенгальские огни и тд). Это будет дополнительно включено в стоимость экскурсии.
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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