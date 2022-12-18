Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Променад вдоль моря, прогретые южным солнцем улицы, уютные кафе и фотогеничные площади - в такой атмосфере каждый чувствует себя немного героем кино. Сохраните это ощущение не только в памяти, но и в фотоснимках.

Променад вдоль моря, прогретые южным солнцем улицы, уютные кафе и фотогеничные площади - в такой атмосфере каждый чувствует себя немного героем кино. Сохраните это ощущение не только в памяти, но и в фотоснимках.

Вместе мы исследуем улочки и дворики Батуми, я расскажу о его легендарном прошлом и как бурно менялся город в конце XIX и начале XX века. Как преобразился Батуми, когда он стал точкой транзта "черного золота" нефти из Баку. Каким его увидели "очарованные странники" Есенин, Паустовский, Булгаков и Мандельштам. Особое внимание мы уделим Прекрасной эпохе, когда город разрастается, манит огнями модных кафе и казино, на склонах мохнатых гор появляются цитрусовые рощи и чайные плантации, создаются ботанические сады с удивительными растениями со всего мира.

Из узких улочек турецкого квартала мы будем выходить на элегантные площади, от стройных проспектов переходить к Батумскому бульвару, если погода позволит, то можно будет погулять вдоль самой кромки моря, а если совсем позволит - то даже босиком.

При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы. Но главное — поймаю на камеру ваши эмоции!