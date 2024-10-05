Приглашаем вас на незабываемую фотопрогулку по Батуми, где каждый снимок расскажет историю.Ваш личный фотограф проведет вас по живописным улицам Старого города, покажет скрытые уголки Площади Европы, устроит фотосессию на стильной

Пиацце и подберет идеальные места на набережной для запоминающихся кадров. Во время прогулки вы не только насладитесь красотами Батуми, но и узнаете увлекательные факты о его истории, культуре и знаменитых личностях. Подготовьте аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль, и будьте готовы к творческому процессу. Все исходники и 20 обработанных фотографий будут доступны через облачное хранилище. Если желаете, предлагаем дополнительные услуги стилиста, трансфера и экспресс-обработки фото, а также аренду костюмов для полного погружения в атмосферу Батуми

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фото-прогулки в Батуми - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода теплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для съёмки на открытом воздухе. Весной и в октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой и в начале весны прогулка тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и менее насыщенным краскам.

Сейчас август — это идеальное время.