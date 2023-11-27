Фотоэкскурсия по Батуми

Индивидуальная фото-прогулка в Батуми

Неспешно прогуляться по городу-курорту, узнать его историю и сделать фото в лучших декорациях

Батуми — жемчужина у моря.

Город идеально подходит для фотосессий во все времена года, и я приглашаю вас познакомиться с его историей через объектив фотокамеры.

Я проведу вас по самым атмосферным местам, запечатлю ваши искренние эмоции и расскажу малоизвестные факты об этом черноморском курорте Грузии.
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Ближайшие даты:
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
Ещё
даты

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
1 человек €70
От 2 до 4 человек€110
От 5 до 8 человек€180
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наша фотопрогулка пройдёт в четырёх атмосферных локациях:

  • Улицы Старого города. Там огромное количество исторических переулков и фотогеничных деталей — арок, дверей, деревьев, заборов.
  • Площадь Европы — универсальное место для фотосессий в самом центре Батуми.
  • Пиацца — живописная площадь в итальянском стиле. Несмотря на то что это новострой, всё здесь смотрится уместно. Эффектные кадры гарантированы!
  • Набережная. Здесь много подходящих локаций для фото — выберем на ваш вкус. Заодно покажу вам место, которое отлично подходит для уютных вечерних посиделок (там всегда мало людей).

По пути я расскажу вам о достопримечательностях на маршруте, повседневной жизни местных, наших традициях и обычаях, а также об известных личностях, родившихся в Батуми.

Организационные детали

  • Вы можете взять с собой реквизит и аксессуары, подходящие вашему образу — цветы, книгу, шарф, очки. Варианты обсудим перед встречей.
  • Через 5-7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Услуги стилиста-визажиста (макияж+причёска) — €30
  • Трансфер от отеля — €5
  • Подготовка отснятого материала на следующий день — €20
  • Аренда костюма (например, образ грузинского князя или княгини) — €35

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеФотопрогулкиСтарый городПопулярные местаУлицы и переулкиПлощадь ПьяццаСамое главное

Похожие туры из Батуми

Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Многоликий Батуми
Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии
На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
50 за всё до 6 чел.
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
164 отзыва
Батуми глазами местных жителей
Дружеская прогулка по парадным и скрытым уголкам города и погружение в его теплую атмосферу
В районе канатной дороги
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
60 за всё до 6 чел.
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
144 отзыва
Все краски Батуми
Истории многогранного города на прогулке по главным достопримечательностям
у Парка 6-ого мая
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
45 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ