Неспешно прогуляться по городу-курорту, узнать его историю и сделать фото в лучших декорациях
Батуми — жемчужина у моря.
Город идеально подходит для фотосессий во все времена года, и я приглашаю вас познакомиться с его историей через объектив фотокамеры.
Я проведу вас по самым атмосферным местам, запечатлю ваши искренние эмоции и расскажу малоизвестные факты об этом черноморском курорте Грузии.
Город идеально подходит для фотосессий во все времена года, и я приглашаю вас познакомиться с его историей через объектив фотокамеры.
Я проведу вас по самым атмосферным местам, запечатлю ваши искренние эмоции и расскажу малоизвестные факты об этом черноморском курорте Грузии.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|1 человек
|€70
|От 2 до 4 человек
|€110
|От 5 до 8 человек
|€180
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наша фотопрогулка пройдёт в четырёх атмосферных локациях:
- Улицы Старого города. Там огромное количество исторических переулков и фотогеничных деталей — арок, дверей, деревьев, заборов.
- Площадь Европы — универсальное место для фотосессий в самом центре Батуми.
- Пиацца — живописная площадь в итальянском стиле. Несмотря на то что это новострой, всё здесь смотрится уместно. Эффектные кадры гарантированы!
- Набережная. Здесь много подходящих локаций для фото — выберем на ваш вкус. Заодно покажу вам место, которое отлично подходит для уютных вечерних посиделок (там всегда мало людей).
По пути я расскажу вам о достопримечательностях на маршруте, повседневной жизни местных, наших традициях и обычаях, а также об известных личностях, родившихся в Батуми.
Организационные детали
- Вы можете взять с собой реквизит и аксессуары, подходящие вашему образу — цветы, книгу, шарф, очки. Варианты обсудим перед встречей.
- Через 5-7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск
Дополнительные расходы (по желанию)
- Услуги стилиста-визажиста (макияж+причёска) — €30
- Трансфер от отеля — €5
- Подготовка отснятого материала на следующий день — €20
- Аренда костюма (например, образ грузинского князя или княгини) — €35
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 224 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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