Приглашаем вас на незабываемую фотопрогулку по Батуми, где каждый снимок расскажет историю.
Ваш личный фотограф проведет вас по живописным улицам Старого города, покажет скрытые уголки Площади Европы, устроит фотосессию на стильной
Ваш личный фотограф проведет вас по живописным улицам Старого города, покажет скрытые уголки Площади Европы, устроит фотосессию на стильной
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход и внимание к деталям
- 🏙️ Атмосферные локации для фотосессий
- 📚 Интересные рассказы о городе и его истории
- 🎨 Возможность использовать реквизит и аксессуары
- 🖼️ Профессиональная обработка фотографий
- 🚶♂️ Прогулка по живописным местам Батуми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для фото-прогулки в Батуми - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода теплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для съёмки на открытом воздухе. Весной и в октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой и в начале весны прогулка тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и менее насыщенным краскам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улицы Старого города
- Площадь Европы
- Пиацца
- Набережная
Описание фото-прогулки
Наша фотопрогулка пройдёт в четырёх атмосферных локациях:
- Улицы Старого города. Там огромное количество исторических переулков и фотогеничных деталей — арок, дверей, деревьев, заборов.
- Площадь Европы — универсальное место для фотосессий в самом центре Батуми.
- Пиацца — живописная площадь в итальянском стиле. Несмотря на то что это новострой, всё здесь смотрится уместно. Эффектные кадры гарантированы!
- Набережная. Здесь много подходящих локаций для фото — выберем на ваш вкус. Заодно покажу вам место, которое отлично подходит для уютных вечерних посиделок (там всегда мало людей).
По пути я расскажу вам о достопримечательностях на маршруте, повседневной жизни местных, наших традициях и обычаях, а также об известных личностях, родившихся в Батуми.
Организационные детали
- Вы можете взять с собой реквизит и аксессуары, подходящие вашему образу — цветы, книгу, шарф, очки. Варианты обсудим перед встречей.
- Через 5-7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск
- Съёмка проходит на фотоаппарат NIKON D5200 или Nikon D3400
- Фотопрогулку проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Услуги стилиста-визажиста (макияж+причёска) — €30
- Трансфер от отеля — €5
- Подготовка отснятого материала на следующий день — €20
- Аренда костюма (например, образ грузинского князя или княгини) — €35
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и т. д, выбирала красивые локации и свет. Девушка экскурсовод Елена рассказывала о Батуми, помогала с личным вещами в процессе съёмки. Фотографии получились вкусными, сочными. Всем рекомендую)
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Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
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О
Мое неожиданное решение такой фотоэкскурсии закончилось полным восторгом!!! Легкая коммуникация и полная отзывчивость. Согласовали быстро время (а мне нужно было рано утром, на минуточку!). Показали самые красивые достопримечательности и, конечно,
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Экскурсия с фотосессией в компании Елены и Снежаны прошла в дружеской и непринужденной обстановке. Очень приятная компания, фотографии по договоренности уже были готовы на следующий день.
Всей семье очень понравилось. Отдельно
Всей семье очень понравилось. Отдельно
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