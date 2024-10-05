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Фотоэкскурсия по Батуми

Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Приглашаем вас на незабываемую фотопрогулку по Батуми, где каждый снимок расскажет историю.

Ваш личный фотограф проведет вас по живописным улицам Старого города, покажет скрытые уголки Площади Европы, устроит фотосессию на стильной
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Пиацце и подберет идеальные места на набережной для запоминающихся кадров.

Во время прогулки вы не только насладитесь красотами Батуми, но и узнаете увлекательные факты о его истории, культуре и знаменитых личностях. Подготовьте аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль, и будьте готовы к творческому процессу. Все исходники и 20 обработанных фотографий будут доступны через облачное хранилище.

Если желаете, предлагаем дополнительные услуги стилиста, трансфера и экспресс-обработки фото, а также аренду костюмов для полного погружения в атмосферу Батуми

5
4 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальный подход и внимание к деталям
  • 🏙️ Атмосферные локации для фотосессий
  • 📚 Интересные рассказы о городе и его истории
  • 🎨 Возможность использовать реквизит и аксессуары
  • 🖼️ Профессиональная обработка фотографий
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным местам Батуми

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки в Батуми - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода теплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для съёмки на открытом воздухе. Весной и в октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой и в начале весны прогулка тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и менее насыщенным краскам.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми
Фотоэкскурсия по Батуми

Что можно увидеть

  • Улицы Старого города
  • Площадь Европы
  • Пиацца
  • Набережная

Описание фото-прогулки

Наша фотопрогулка пройдёт в четырёх атмосферных локациях:

  • Улицы Старого города. Там огромное количество исторических переулков и фотогеничных деталей — арок, дверей, деревьев, заборов.
  • Площадь Европы — универсальное место для фотосессий в самом центре Батуми.
  • Пиацца — живописная площадь в итальянском стиле. Несмотря на то что это новострой, всё здесь смотрится уместно. Эффектные кадры гарантированы!
  • Набережная. Здесь много подходящих локаций для фото — выберем на ваш вкус. Заодно покажу вам место, которое отлично подходит для уютных вечерних посиделок (там всегда мало людей).

По пути я расскажу вам о достопримечательностях на маршруте, повседневной жизни местных, наших традициях и обычаях, а также об известных личностях, родившихся в Батуми.

Организационные детали

  • Вы можете взять с собой реквизит и аксессуары, подходящие вашему образу — цветы, книгу, шарф, очки. Варианты обсудим перед встречей.
  • Через 5-7 дней после прогулки вы получите 20 обработанных фотографий и все исходники через облачное хранилище Гугл или Яндекс Диск
  • Съёмка проходит на фотоаппарат NIKON D5200 или Nikon D3400
  • Фотопрогулку проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Услуги стилиста-визажиста (макияж+причёска) — €30
  • Трансфер от отеля — €5
  • Подготовка отснятого материала на следующий день — €20
  • Аренда костюма (например, образ грузинского князя или княгини) — €35

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Виктория
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и т. д, выбирала красивые локации и свет. Девушка экскурсовод Елена рассказывала о Батуми, помогала с личным вещами в процессе съёмки. Фотографии получились вкусными, сочными. Всем рекомендую)
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и
Доброе утро😊фото экскурсия была отличной. Девушка фотограф Снежана говорила как лучше встать, куда повернуть голову и
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Maliya
Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
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О
Мое неожиданное решение такой фотоэкскурсии закончилось полным восторгом!!! Легкая коммуникация и полная отзывчивость. Согласовали быстро время (а мне нужно было рано утром, на минуточку!). Показали самые красивые достопримечательности и, конечно,
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сделали красивые фото!! Фото показывали и в ходе сйомки, спрашивали, как мне, что не нравится в кадре или что хотелось бы. Помогли с позированием. Хотя и оно особо не нужно было, много живых кадров. Даже видео сняли не только бекстейдж, а и отдельно для меня по запросу. А невероятным бонусом было то, что фотографии были готовы в цветокоррекции уже в тот же день! Кроме того, помогли и с другими вопросами по городу. Однозначно всем рекомендую!! Я в городе всего один день, а куча классных фотографий меньше чем за 2 часа останется навсегда!

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Мария
Экскурсия с фотосессией в компании Елены и Снежаны прошла в дружеской и непринужденной обстановке. Очень приятная компания, фотографии по договоренности уже были готовы на следующий день.
Всей семье очень понравилось. Отдельно
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надо отметить работу Валерия, который также помог с выбором локаций и просто поддерживал в минуты, когда у нас были вопросы по пребыванию в Грузии. Прекрасная ответственная команда профессионалов, очень рекомендуем ее во время вашего отпуска в Батуми!

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