Предлагаю вам фотопрогулку по живописным уголкам Батуми.
Мы можем пройтись по улицам со старинными домами, встретить закат у моря или заглянуть в атмосферные местечки, где почти нет людей. Именно такой фон делает фотографии живыми и по-настоящему особенными. Перед съёмкой мы вместе обсудим образы, чтобы они гармонично смотрелись в кадре. А во время фотосессии я помогу вам расслабиться и забыть о позировании.
Мы можем пройтись по улицам со старинными домами, встретить закат у моря или заглянуть в атмосферные местечки, где почти нет людей. Именно такой фон делает фотографии живыми и по-настоящему особенными. Перед съёмкой мы вместе обсудим образы, чтобы они гармонично смотрелись в кадре. А во время фотосессии я помогу вам расслабиться и забыть о позировании.
Описание фото-прогулки
За одну прогулку мы сделаем снимки в самых разных декорациях Батуми — от старинных улочек и европейской архитектуры до моря и пальм.
Наши локации:
- Площадь Европы — исторические здания, красивые фасады и уютная атмосфера
- Старый город — живописные улочки, колоритные двери, арки, балконы и небольшие дворики
- Площадь Пьяцца — яркая итальянская архитектура и особенное европейское настроение
- Батумский бульвар — пальмы и просторный морской берег. Особенно хорош для фото на фоне заката
Маршрут не является строгим: по ходу съёмки можно менять последовательность и добавлять понравившиеся места в зависимости от света, погоды и вашего настроения.
Организационные детали
- Снимаю на Canon EOS R + вторая камера Canon R50V и несколько объективов
- В течение 7 дней вы получите ссылку на галерею с 100+ фото в авторской обработке. Снимки будут доступны в течение 3 месяцев
- По запросу могу отдать все исходные фотографии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Фотопрогулка — возможность сохранить путешествие таким, каким вы его проживаете: лёгким, искренним и настоящим. Мы отправимся в красивые, атмосферные уголки Грузии — не к туристическим толпам, а в места с особым
Входит в следующие категории Батуми
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