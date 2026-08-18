Предлагаю вам фотопрогулку по живописным уголкам Батуми. Мы можем пройтись по улицам со старинными домами, встретить закат у моря или заглянуть в атмосферные местечки, где почти нет людей. Именно такой фон делает фотографии живыми и по-настоящему особенными. Перед съёмкой мы вместе обсудим образы, чтобы они гармонично смотрелись в кадре. А во время фотосессии я помогу вам расслабиться и забыть о позировании.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание фото-прогулки

За одну прогулку мы сделаем снимки в самых разных декорациях Батуми — от старинных улочек и европейской архитектуры до моря и пальм.

Наши локации:

Площадь Европы — исторические здания, красивые фасады и уютная атмосфера

— исторические здания, красивые фасады и уютная атмосфера Старый город — живописные улочки, колоритные двери, арки, балконы и небольшие дворики

— живописные улочки, колоритные двери, арки, балконы и небольшие дворики Площадь Пьяцца — яркая итальянская архитектура и особенное европейское настроение

— яркая итальянская архитектура и особенное европейское настроение Батумский бульвар — пальмы и просторный морской берег. Особенно хорош для фото на фоне заката

Маршрут не является строгим: по ходу съёмки можно менять последовательность и добавлять понравившиеся места в зависимости от света, погоды и вашего настроения.

Организационные детали