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Побывать в Батуми — и не сфотографироваться? Так быть не должно! Давайте отправимся за атмосферными снимками в самые живописные локации: от черноморской набережной с небоскрёбами до Старого города с колоритными домами.



Исторического экскурса фотопрогулка не предполагает, но я смогу вам посоветовать, чем заняться на досуге, и порекомендовать достойные заведения.