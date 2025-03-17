Побывать в Батуми — и не сфотографироваться? Так быть не должно! Давайте отправимся за атмосферными снимками в самые живописные локации: от черноморской набережной с небоскрёбами до Старого города с колоритными домами.
Исторического экскурса фотопрогулка не предполагает, но я смогу вам посоветовать, чем заняться на досуге, и порекомендовать достойные заведения.
Исторического экскурса фотопрогулка не предполагает, но я смогу вам посоветовать, чем заняться на досуге, и порекомендовать достойные заведения.
Описание фото-прогулки
Предлагаю универсальный маршрут, который охватит большую часть достопримечательностей Батуми:
- главную площадь Батуми
- площадь Европы
- уютные улочки Старого города
- гастрономический центр Батуми — площадь Пьяцца
- главные культурные места — драматический и летний театры
- черноморскую набережную с пальмами, знаменитым арт-объектом «Али и Нино» и самым высоким зданием Батуми — Batumi Tower
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Fujifilm X-T4
- В течение 2 недель после съёмки вы получите около 50 снимков в цветокоррекции через облачное хранилище
- Дополнительно можно заказать услуги ассистента по свету, визажиста, стилиста — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Батуми
Фотограф с более чем 10-летним опытом фотосъёмки и топовой техникой. Предлагаю уличные и студийные фотосессии в Батуми и других городах по адекватным ценам.Задать вопрос
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