Сохранить воспоминания о поездке на снимках с грузинским колоритом
Итальянские дворики, старинные кварталы и пальмовые аллеи — мы проведём вас по самым атмосферным местам города. И сделаем яркие выразительные кадры — без скованности и наигранных поз. А если захотите, пофотографируем вас в элегантных платьях — без доплаты.
Описание фото-прогулки
Прогулка по главным локациям города. Мы пройдём по батумской набережной — вдоль бульвара и побережья, мимо знаменитой скульптуры «Али и Нино» и танцующих фонтанов. Выйдем на простор площади Европы в самом сердце старого Батуми и заглянем на уютную Пьяццу с яркими зданиями и уютными двориками.
Старый город и порт. Поплутаем по узким улочкам среди потемневших от времени домов — здесь каждый кадр получается с характером. Дойдём до морского порта, где открываются виды на море.
Парк 6 мая. Завершим прогулку в тени старых ив у пруда — здесь тихо, зелено, есть фонтан с живыми карпами.
Альтернативные маршруты — по договорённости. Если хотите чего-то необычного, отправимся в Банановую рощу, к крепости Петра или на дикий пляж. Ещё один вариант — выезд на ранчо и фотосессия с лошадьми у моря.
Организационные детали
Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon D750
После прогулки вы получите 100–150 оригинальных кадров со стандартной свето- и цветокоррекцией, из них выберете 30 для авторской ретуши
Готовые фото мы отправляем ссылкой на облачное хранилище в течение 10 дней, скачать их нужно в течение месяца
В подарок — короткое видео нашей прогулки
У нас есть белое, синее и жёлтое платья для фотосессий — вы можете воспользоваться ими без доплаты
Доплата за альтернативные локации за городом — €33
С вами будет фотограф из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Батуми
Я фотограф-путешественник, а с недавнего времени и организатор команды гидов. Однажды приехав в Грузию туристом, влюбился в эту страну и остался здесь жить. Исколесил её практически всю. Регулярно исследую и открываю новые места и маршруты. Знаю множество потрясающих мест, как природных (горы, каньоны, озёра, пещеры), так и культурных (крепости и дворцы), с которыми хочу познакомить гостей этой прекрасной страны.
