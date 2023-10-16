Ваш идеальный день в окрестностях Батуми

Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В насыщенном однодневном путешествии по Аджарии вы обзорно познакомитесь с её столицей — городом Батуми. Перенесётесь во времена Античности и Средневековья, осматривая крепость I века и арочные мосты. Услышите о быте и традициях людей, живущих в ущелье Мачахела. Посетите красивые водопады. А при желании продегустируете вина на природе и пообедаете в селе, в гостях у местных жителей.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ближайшие даты:
16
окт
19
окт
23
окт
26
окт
30
окт
2
ноя
6
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с Батуми

Прежде чем выехать из города, я вкратце расскажу о столице Аджарии и покажу её основные достопримечательности. Мы проедем Батумский морской порт, площадь в итальянском стиле, церковь Святого Николая, драматический театр, площади Свободы и Европы. Вы увидите статуи Медеи, колхидской принцессы из греческой мифологии, Нептуна, композицию «Али и Нино». Также на нашем маршруте церковь Святой Варвары, парки, исторические дома и танцующие фонтаны.

Окрестности Батуми

Мы проедем по южному побережью Аджарии и направимся в село Сарпи, где приблизимся к грузино-турецкой границе. Вы увидите водопад и памятник, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного. В селе Гонио я познакомлю вас с историей Гонио-Апсаросской крепости I века. А после поднимемся в горную часть Аджарии. На нашем пути будут древние каменные арочные мосты, античная крепость Гвара, памятник ружью «Мачахела», а также водопады ущелья.

Дегустация вина и обед (опционально)

При желании можно продегустировать грузинские вина и чачу: у водопада в селе Сарпи — легендарные вина «Хванчкара», «Киндзмараули», «Ркацители», «Саперави»; у водопада Каримана — местные вина «Цоликоури», «Чхавери», «Аладастури». В селе Нагервети в доме местного жителя можно организовать застолье с дегустацией блюд местной кухни и вин с фольклорным представлением.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitshubishi Pajero IO
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: билет в Гонио-Апсаросскую крепость — 8 лари с человека, обед с фольклором — 50 лари с человека
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону ущелья Мачахела

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Горная Аджария
Популярные места
Парк Мачахела

Похожие туры из Батуми

Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
423 отзыва
Батуми и горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
на улице Руставели
21 окт
28 окт
4 ноя
11 ноя
25 за человека
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
Открыть красоту природы в окрестностях Батуми, увидеть 800-летний мост и посетить винный дом
Сегодня
Завтра
17 окт
18 окт
90 за всё до 3 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Популярное предложение
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
в вашем отеле в Батуми
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
от 125 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ