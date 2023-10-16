Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
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Описание
Что вас ожидает
Экспресс-знакомство с Батуми
Прежде чем выехать из города, я вкратце расскажу о столице Аджарии и покажу её основные достопримечательности. Мы проедем Батумский морской порт, площадь в итальянском стиле, церковь Святого Николая, драматический театр, площади Свободы и Европы. Вы увидите статуи Медеи, колхидской принцессы из греческой мифологии, Нептуна, композицию «Али и Нино». Также на нашем маршруте церковь Святой Варвары, парки, исторические дома и танцующие фонтаны.
Окрестности Батуми
Мы проедем по южному побережью Аджарии и направимся в село Сарпи, где приблизимся к грузино-турецкой границе. Вы увидите водопад и памятник, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного. В селе Гонио я познакомлю вас с историей Гонио-Апсаросской крепости I века. А после поднимемся в горную часть Аджарии. На нашем пути будут древние каменные арочные мосты, античная крепость Гвара, памятник ружью «Мачахела», а также водопады ущелья.
Дегустация вина и обед (опционально)
При желании можно продегустировать грузинские вина и чачу: у водопада в селе Сарпи — легендарные вина «Хванчкара», «Киндзмараули», «Ркацители», «Саперави»; у водопада Каримана — местные вина «Цоликоури», «Чхавери», «Аладастури». В селе Нагервети в доме местного жителя можно организовать застолье с дегустацией блюд местной кухни и вин с фольклорным представлением.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitshubishi Pajero IO
- Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: билет в Гонио-Апсаросскую крепость — 8 лари с человека, обед с фольклором — 50 лари с человека
- Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону ущелья Мачахела
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.