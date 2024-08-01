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Ваш идеальный день в окрестностях Батуми

Погрузитесь в историю и культуру Аджарии на индивидуальной экскурсии. Посетите крепости, мосты и водопады, узнайте о быте местных жителей и продегустируйте вина
В однодневном путешествии по Аджарии вы познакомитесь с её столицей - Батуми. Осмотрите крепость I века и арочные мосты, узнаете о быте людей в ущелье Мачахела. Посетите водопады и при
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желании продегустируете вина на природе. Обед в селе у местных жителей также возможен. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Входные билеты и еда не включены в стоимость. Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можно сразу направиться в ущелье Мачахела

5
4 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Древние крепости
  • 🌉 Арочные мосты
  • 🌊 Живописные водопады
  • 🍷 Дегустация вин
  • 🍽 Обед у местных жителей
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в окрестностях Батуми - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и в октябре также можно насладиться красотой региона, но возможны дожди и прохладные дни, что может ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми

Что можно увидеть

  • Батумский морской порт
  • Площадь в итальянском стиле
  • Церковь Святого Николая
  • Драматический театр
  • Площадь Свободы
  • Площадь Европы
  • Статуя Медеи
  • Статуя Нептуна
  • Композиция «Али и Нино»
  • Церковь Святой Варвары
  • Танцующие фонтаны
  • Гонио-Апсаросская крепость
  • Античная крепость Гвара
  • Памятник ружью «Мачахела»

Описание экскурсии

Экспресс-знакомство с Батуми

Прежде чем выехать из города, я вкратце расскажу о столице Аджарии и покажу её основные достопримечательности. Мы проедем Батумский морской порт, площадь в итальянском стиле, церковь Святого Николая, драматический театр, площади Свободы и Европы. Вы увидите статуи Медеи, колхидской принцессы из греческой мифологии, Нептуна, композицию «Али и Нино». Также на нашем маршруте церковь Святой Варвары, парки, исторические дома и танцующие фонтаны.

Окрестности Батуми

Мы проедем по южному побережью Аджарии и направимся в село Сарпи, где приблизимся к грузино-турецкой границе. Вы увидите водопад и памятник, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного. В селе Гонио я познакомлю вас с историей Гонио-Апсаросской крепости I века. А после поднимемся в горную часть Аджарии. На нашем пути будут древние каменные арочные мосты, античная крепость Гвара, памятник ружью «Мачахела», а также водопады ущелья.

Дегустация вина и обед (опционально)

При желании можно продегустировать грузинские вина и чачу: у водопада в селе Сарпи — легендарные вина «Хванчкара», «Киндзмараули», «Ркацители», «Саперави»; у водопада Каримана — местные вина «Цоликоури», «Чхавери», «Аладастури». В селе Нагервети в доме местного жителя можно организовать застолье с дегустацией блюд местной кухни и вин с фольклорным представлением.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitshubishi Pajero IO
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: билет в Гонио-Апсаросскую крепость — 8 лари с человека, обед с фольклором — 50 лари с человека
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону ущелья Мачахела

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз
Малхаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 340 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Елизавета
Эх, если бы можно было поставить оценку 100, а не просто 5!

Экскурсия передаёт весь колорит Грузии! Архитектура, красота и величие природы, национальный характер и традиции народа… Если вы хотите увидеть
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именно это, то не прогадаете с выбором!
Малхаз - замечательный гид, рассказывает с душой, любовью, по-человечески о своём регионе, о своей стране!

Огромное спасибо за чудесную экскурсию и низкий поклон! 🤗 Огромных успехов и процветания! 🫶

Эх, если бы можно было поставить оценку 100, а не просто 5!
Эх, если бы можно было поставить оценку 100, а не просто 5!
Эх, если бы можно было поставить оценку 100, а не просто 5!
Эх, если бы можно было поставить оценку 100, а не просто 5!
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В
Хочу поблагодарить Malkhaz за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Мы насладились всеми видами горной Аджарии, а так же завершили день прекрасным Грузинским застольем. Лучше и нельзя было представить. Malkhaz прекрасный человек, рассказал и показал все достопримечательности горной Аджарии. Всем рекомендую! Если вы хотите познать все красоты Грузии в полной мере, то рекомендую вам Malkhaz
Хочу поблагодарить Malkhaz за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Мы насладились всеми видами
Хочу поблагодарить Malkhaz за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Мы насладились всеми видами
Хочу поблагодарить Malkhaz за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Мы насладились всеми видами
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В
Малхаз отлично знает тему, умеет рассказать и показать. Чувство такта тоже отличное!
Очень понравился ужин в семье - гостеприимно, вежливо и плюс народные танцы с душой, как говорится.
Спасибо за отличную экскурсию!
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Л
Больше спасибо отличном гиду Малхазу за увлекательную экскурсию и тёплое отношение
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