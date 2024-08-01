Погрузитесь в историю и культуру Аджарии на индивидуальной экскурсии. Посетите крепости, мосты и водопады, узнайте о быте местных жителей и продегустируйте вина
В однодневном путешествии по Аджарии вы познакомитесь с её столицей - Батуми. Осмотрите крепость I века и арочные мосты, узнаете о быте людей в ущелье Мачахела. Посетите водопады и при читать дальшеуменьшить
желании продегустируете вина на природе. Обед в селе у местных жителей также возможен. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Входные билеты и еда не включены в стоимость. Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можно сразу направиться в ущелье Мачахела
Лучшие месяцы для экскурсии в окрестностях Батуми - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и в октябре также можно насладиться красотой региона, но возможны дожди и прохладные дни, что может ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Батумский морской порт
Площадь в итальянском стиле
Церковь Святого Николая
Драматический театр
Площадь Свободы
Площадь Европы
Статуя Медеи
Статуя Нептуна
Композиция «Али и Нино»
Церковь Святой Варвары
Танцующие фонтаны
Гонио-Апсаросская крепость
Античная крепость Гвара
Памятник ружью «Мачахела»
Описание экскурсии
Экспресс-знакомство с Батуми
Прежде чем выехать из города, я вкратце расскажу о столице Аджарии и покажу её основные достопримечательности. Мы проедем Батумский морской порт, площадь в итальянском стиле, церковь Святого Николая, драматический театр, площади Свободы и Европы. Вы увидите статуи Медеи, колхидской принцессы из греческой мифологии, Нептуна, композицию «Али и Нино». Также на нашем маршруте церковь Святой Варвары, парки, исторические дома и танцующие фонтаны.
Окрестности Батуми
Мы проедем по южному побережью Аджарии и направимся в село Сарпи, где приблизимся к грузино-турецкой границе. Вы увидите водопад и памятник, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного. В селе Гонио я познакомлю вас с историей Гонио-Апсаросской крепости I века. А после поднимемся в горную часть Аджарии. На нашем пути будут древние каменные арочные мосты, античная крепость Гвара, памятник ружью «Мачахела», а также водопады ущелья.
Дегустация вина и обед (опционально)
При желании можно продегустировать грузинские вина и чачу: у водопада в селе Сарпи — легендарные вина «Хванчкара», «Киндзмараули», «Ркацители», «Саперави»; у водопада Каримана — местные вина «Цоликоури», «Чхавери», «Аладастури». В селе Нагервети в доме местного жителя можно организовать застолье с дегустацией блюд местной кухни и вин с фольклорным представлением.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitshubishi Pajero IO
Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: билет в Гонио-Апсаросскую крепость — 8 лари с человека, обед с фольклором — 50 лари с человека
Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута вводную обзорную часть и сразу направиться в сторону ущелья Мачахела
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 340 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
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1
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Елизавета
Эх, если бы можно было поставить оценку 100, а не просто 5!
Экскурсия передаёт весь колорит Грузии! Архитектура, красота и величие природы, национальный характер и традиции народа… Если вы хотите увидеть читать дальшеуменьшить
именно это, то не прогадаете с выбором! Малхаз - замечательный гид, рассказывает с душой, любовью, по-человечески о своём регионе, о своей стране!
Огромное спасибо за чудесную экскурсию и низкий поклон! 🤗 Огромных успехов и процветания! 🫶
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В
Валерий
Хочу поблагодарить Malkhaz за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Мы насладились всеми видами горной Аджарии, а так же завершили день прекрасным Грузинским застольем. Лучше и нельзя было представить. Malkhaz прекрасный человек, рассказал и показал все достопримечательности горной Аджарии. Всем рекомендую! Если вы хотите познать все красоты Грузии в полной мере, то рекомендую вам Malkhaz
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В
Вячеслав
Малхаз отлично знает тему, умеет рассказать и показать. Чувство такта тоже отличное! Очень понравился ужин в семье - гостеприимно, вежливо и плюс народные танцы с душой, как говорится. Спасибо за отличную экскурсию!
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Л
Лариса
Больше спасибо отличном гиду Малхазу за увлекательную экскурсию и тёплое отношение
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