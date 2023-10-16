В насыщенном однодневном путешествии по Аджарии вы обзорно познакомитесь с её столицей — городом Батуми. Перенесётесь во времена Античности и Средневековья, осматривая крепость I века и арочные мосты. Услышите о быте и традициях людей, живущих в ущелье Мачахела. Посетите красивые водопады. А при желании продегустируете вина на природе и пообедаете в селе, в гостях у местных жителей.

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Описание

Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с Батуми

Прежде чем выехать из города, я вкратце расскажу о столице Аджарии и покажу её основные достопримечательности. Мы проедем Батумский морской порт, площадь в итальянском стиле, церковь Святого Николая, драматический театр, площади Свободы и Европы. Вы увидите статуи Медеи, колхидской принцессы из греческой мифологии, Нептуна, композицию «Али и Нино». Также на нашем маршруте церковь Святой Варвары, парки, исторические дома и танцующие фонтаны.

Окрестности Батуми

Мы проедем по южному побережью Аджарии и направимся в село Сарпи, где приблизимся к грузино-турецкой границе. Вы увидите водопад и памятник, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного. В селе Гонио я познакомлю вас с историей Гонио-Апсаросской крепости I века. А после поднимемся в горную часть Аджарии. На нашем пути будут древние каменные арочные мосты, античная крепость Гвара, памятник ружью «Мачахела», а также водопады ущелья.

Дегустация вина и обед (опционально)

При желании можно продегустировать грузинские вина и чачу: у водопада в селе Сарпи — легендарные вина «Хванчкара», «Киндзмараули», «Ркацители», «Саперави»; у водопада Каримана — местные вина «Цоликоури», «Чхавери», «Аладастури». В селе Нагервети в доме местного жителя можно организовать застолье с дегустацией блюд местной кухни и вин с фольклорным представлением.

Организационные детали