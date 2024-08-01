Лучшие месяцы для экскурсии в окрестностях Батуми - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и в октябре также можно насладиться красотой региона, но возможны дожди и прохладные дни, что может ограничить некоторые активности.

В однодневном путешествии по Аджарии вы познакомитесь с её столицей - Батуми. Осмотрите крепость I века и арочные мосты, узнаете о быте людей в ущелье Мачахела. Посетите водопады и при

желании продегустируете вина на природе. Обед в селе у местных жителей также возможен. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Входные билеты и еда не включены в стоимость. Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можно сразу направиться в ущелье Мачахела

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экспресс-знакомство с Батуми

Прежде чем выехать из города, я вкратце расскажу о столице Аджарии и покажу её основные достопримечательности. Мы проедем Батумский морской порт, площадь в итальянском стиле, церковь Святого Николая, драматический театр, площади Свободы и Европы. Вы увидите статуи Медеи, колхидской принцессы из греческой мифологии, Нептуна, композицию «Али и Нино». Также на нашем маршруте церковь Святой Варвары, парки, исторические дома и танцующие фонтаны.

Окрестности Батуми

Мы проедем по южному побережью Аджарии и направимся в село Сарпи, где приблизимся к грузино-турецкой границе. Вы увидите водопад и памятник, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного. В селе Гонио я познакомлю вас с историей Гонио-Апсаросской крепости I века. А после поднимемся в горную часть Аджарии. На нашем пути будут древние каменные арочные мосты, античная крепость Гвара, памятник ружью «Мачахела», а также водопады ущелья.

Дегустация вина и обед (опционально)

При желании можно продегустировать грузинские вина и чачу: у водопада в селе Сарпи — легендарные вина «Хванчкара», «Киндзмараули», «Ркацители», «Саперави»; у водопада Каримана — местные вина «Цоликоури», «Чхавери», «Аладастури». В селе Нагервети в доме местного жителя можно организовать застолье с дегустацией блюд местной кухни и вин с фольклорным представлением.

Организационные детали