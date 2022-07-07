Описание экскурсииРано утром, в 7 часов, мы отправимся в путь в Западную Грузию 220 км. Переходим Рикоцкий перевал, скоро нас ждет Кутаиси. Мы находимся в Колхетинской низменности, о которой ходят легенды. Здесь аргонавты под командованием Ясона украли золотое руно, здесь в окрестных горах на скале ехал Прометей, здесь земля выдающихся воинов древности, здесь происходили удивительные события.
Каждый день в 07:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Багратский собор
- Пещера Прометея
- Каньон Мартвили
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером, высококвалифицированный гид.
- Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой.
Что не входит в цену
- Билет в пещеру Прометея 23 + 15 лари на лодке. Каньон Мартвили. Катер 17 + 15 лари. Обед около 25 лари.
Место начала и завершения?
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
очень все понравилось. у нас был гидом Димитрий. ему огромное спасибо. весёлый добрый. много интересного рассказывал даже больше чем гиды на самой экскурсии. ему большой поклон. ещё раз спасибо.
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с
очень все понравилось. у нас был гидом Димитрий. ему огромное спасибо. весёлый добрый. много интересного рассказывал даже больше чем гиды на самой экскурсии. ему большой поклон. ещё раз спасибо.
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с
очень все понравилось. у нас был гидом Димитрий. ему огромное спасибо. весёлый добрый. много интересного рассказывал даже больше чем гиды на самой экскурсии. ему большой поклон. ещё раз спасибо.
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