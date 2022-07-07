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е елена очень все понравилось. у нас был гидом Димитрий. ему огромное спасибо. весёлый добрый. много интересного рассказывал даже больше чем гиды на самой экскурсии. ему большой поклон. ещё раз спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

с софия очень все понравилось. у нас был гидом Димитрий. ему огромное спасибо. весёлый добрый. много интересного рассказывал даже больше чем гиды на самой экскурсии. ему большой поклон. ещё раз спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет