Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)

Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Уникальная возможность побывать в гостях у грузинской семьи и стать частью их кулинарной традиции. Вместе с хозяйками дома гости приготовят блюда местной кухни, такие как хачапури, хинкали и сациви. После
приготовления всех ждет настоящее грузинское застолье с напитками и тостами.

Дети дошкольного возраста могут участвовать бесплатно, а добраться до деревни можно на своем транспорте или маршрутке. Этот мастер-класс - идеальный способ познакомиться с культурой и традициями Грузии

5
46 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Уникальный кулинарный опыт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейная атмосфера
  • 🍷 Настоящее грузинское застолье
  • 🚗 Удобный транспорт до деревни
  • 🎉 Возможность выбора блюд
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
© Пётр
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)© Пётр
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Чаисубани

Описание мастер-класса

Кухня нашей деревни

Вы побываете в гостях у грузинской семьи, где вместе с хозяйками приготовите блюда местной кухни. Это то, что готовят женщины деревни для угощения родственников и гостей, когда собираются за одним столом.

Грузинское застолье

Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе! Меню определится сезоном: например, летом будет больше молока и появится творог, приправленный мятой.

Мастер-класс по грузинской кухне

Вы также поучаствуете в приготовлении одного или нескольких блюд, которые мы вам предложим. Есть возможность выполнить и ваш заказ — приготовить то, что вас интересует.

Организационные детали

  • Дети дошкольного возраста участвуют бесплатно
  • Если вы хотите приготовить определённое блюдо — напишите об этом минимум за день
  • Добраться до деревни можно на своём транспорте, маршрутке или такси — дорога занимает 30–40 мин.
  • По запросу организуем трансфер для 4 пассажиров. Это оплачивается отдельно — 60 лари за машину
  • Эта программа без сопровождения гида, мастер-класс для вас проведут хозяева дома

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Чаисубани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 372 туристов
Я из тех, кто влюбился в Грузию с первого взгляда, и эта любовь не проходит и по сей день. Люблю природу, тишину, своё уединённое поместье и пчёл. Мне пришлось изучить
большое количество информации, чтобы научиться получать тот мёд, который ели наши предки. А благодаря знакомству с замечательными научными сотрудниками ботанического сада я стал изучать и медоносную растительность Мтиральского леса. Я с удовольствием покажу вам красоту, которой наслаждаюсь сам, и поделюсь с вами знаниями, которые пригодятся на всю жизнь.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Ragsana)Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Наталья)Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Антонина)Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Дарья)Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Ольга)Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Любовь)Кухня деревни Чаисубани (из Батуми) (Марина)
G
Gazanfar
7 ноя 2025
Ümumilikdə çox xoş təcrübə idi — həm öyrədici, həm də əyləncəli. Yeməklərin dadı möhtəşəm idi, xüsusilə də özümüz bişirdiyimiz üçün daha zövqlü gəldi. Atmosfer çox səmimi idi, hər şey ev ab-havasında keçdi. Əgər Batumiyə səfər etsəniz, belə bir master-klasa qatılmağı mütləq tövsiyə edirəm — həm gürcü mətbəxini yaxından tanıyırsınız, həm də xoş vaxt keçirirsiniz.
R
Ragsana
7 ноя 2025
Çox gözəl bir gün idi! 🌞
Peter, Hasan və ailəsinə təşəkkür edirik – bizi çox səmimi qarşıladılar və son dərəcə mehriban idilər 🤗.

Master-klassın keçirildiyi yer çox gözəl bir kənddə idi 🏡,
bu sayədə Batuminin təbiət gözəlliklərini də görmək imkanı əldə etdik 🌿. Yeməklərin hazırlanması prosesi çox detallı və diqqətlə izah edilirdi 👩‍🍳. Biz yalnız izləmirdik, Hasanın həyat yoldaşından sonra biz də yeməkləri birlikdə hazırlayırdıq 🍲 – bu da təcrübəni daha maraqlı və yadda qalan etdi 💫.

Biz rus dilini çox yaxşı bilmədiyimiz üçün Peter tərcümədə bizə çox kömək etdi 🙏.
Şəhər mərkəzindən uzaqda yerləşən sakit və xoş bir mühit idi 🌾.
Mərkəzdən Hasangilin evinə Bolt ilə rahat şəkildə getdik 🚗, Hasan isə bu müddət ərzində sürücüyə istiqamət verməklə bizə kömək etdi 🗺️.

Həm əyləncəli, həm də öyrədici – əgər Batumidəsinizsə, mütləq sınayın! 😍👌

Çox gözəl bir gün idi! 🌞
Н
Наталья
4 ноя 2025
Спасибо за грузинское гостепреимство. Спасибо за подарки. Очень вкусно и душевно. Было интересно пособирать мандарины и хурму в саду.
Спасибо за грузинское гостепреимство. Спасибо за подарки. Очень вкусно и душевно. Было интересно пособирать мандарины и хурму в саду.
Алексей
Алексей
15 окт 2025
Всё очень понравилось! Забрали-привезли-отвезли. Готовили вместе с хозяйкой хинкали, хачапури по-аджарски и сациви. Потом всё это кушали) очень добродушная и тёплая семейная атмосфера❤️ Мадлоба, мегобрэбо! 🇬🇪❤️
Я
Яна
12 окт 2025
Эта замечательная семья влюбила в себя с первой секунды!
Всё настолько по-домашнему, что не хотелось уходить!
Спасибо большое за такое ценное времяпрепровождение!!!!
А
Антонина
10 окт 2025
Чудеснейшее знакомство с прекрасным семейством и его бытом! все очень классные, радушные, сначала ощущаешь себя маленьким ребенком когда мама учит тебя" пирожки готовить" потом оказываешься на дружном семейном застолье, где
тебе очень рады сиди хоть до утра ❤️!!А как же вкусно все получилось Манана супер мастер!!!!! а еще были тосты Хасана и Резо, домашнее вино, фрукты со своего огорода, домашний сыр!!! ❤️❤️❤️

Чудеснейшее знакомство с прекрасным семейством и его бытом! все очень классные, радушные, сначала ощущаешь себя маленьким
А
Андрей
9 окт 2025
Приятно было встретить людей, которые тебе близки. Я почувствовал себя как дома. Спасибо Хасан и Монана. Мы классно провели время, мы готовили грузинские блюда. Аджахури который мы при готовили был
лучший что мы пробовали. А мы за два года были во многих ресторанах в Батуми (И в Шератоне, и в Панораме). А еще можно полежать в гамаке с видом на море с горы, попивать вино которое сделано из винограда который Хасан выращивает, и кушать мандарины, которые растут в его саду. В общем - круто! Рекомендую.

Н
Надя
2 окт 2025
Мы остались очень довольны поездкой. Добродушные и очень внимательные люди провели нам мастер класс. Всё было понятно, интересно, очень вкусно и увлекательно.
Д
Дарья
24 сен 2025
Мы очень благодарны за такой прием! Пишу отзыв через две недели, когда наш отпуск заканчивается, понимаем, что это одно из теплых воспоминаний в нашей поездке) Когда ты приезжаешь в другую
страну, всегда хочется прочувствовать ее глубже, а побывать в настоящей семье, в доме, где живут люди, ведут свой быт, ухаживают за своим садом, выращивают все- это самый правильный вариант! Мы научились все готовить)) а потом в ресторанах уже оценивали блюда со знанием дела! Нам очень понравилось) По стандарту готовят три блюда: сациви, хачапури и долму. Но мы попросили заменить долму на хинкали 😊

Мы очень благодарны за такой прием! Пишу отзыв через две недели, когда наш отпуск заканчивается, понимаем,
О
Ольга
19 сен 2025
Побывали с удовольствием в семье у радушного хозяина Хасана. По предварительной договоренности он нас забрал от места проживания в Батуми и отвез в родовое село, рассказывая про достопримечательности, встречающиеся по
пути. Дома нас встретила супруга Хасана, отвела на кухню, где мы собственноручно готовили 3 блюда. По умолчанию это было сациви, хачапури по-аджарски и толма. Блюда можно заменить на свое усмотрение, мы меняли толму на рулеты из баклажан. После мастер-класса нас ждало застолье и душевные тосты от хозяев дома. Благодарим радушного Хасана и его семью за душевную встречу и приятно проведенное время) Желаем процветания его семье!

Побывали с удовольствием в семье у радушного хозяина Хасана. По предварительной договоренности он нас забрал от
Любовь
Любовь
18 сен 2025
Огромное спасибо за радушный прием!!! Встретили, как родных!!! Тронуты до глубины души! 💖 Манану буду вспоминать часто!!! Ризотто спасибо за душевные тосты и рассказы! Низкий поклон! 💖💖💖
Огромное спасибо за радушный прием!!! Встретили, как родных!!! Тронуты до глубины души! 💖 Манану буду вспоминать
М
Марина
3 сен 2025
Спасибо замечательным Манане и Хасану за гостеприимство и радушный прием❤️, также за вкуснейшие рецепты грузинской кухни 😋

Наше грузинское застолье с супом мацони, сочными мантами, хачапури по - аджарски с сырной корочкой👌 и чача-ча прошло просто отлично 👍

"В горах есть прекрасный способ сохранить молодость. Те дни, которые проводятся с гостями, при подсчёте прожитых лет не учитываются"😉🍷🍇🤌

Мероприятие очень рекомендую!
Спасибо замечательным Манане и Хасану за гостеприимство и радушный прием❤️, также за вкуснейшие рецепты грузинской кухни 😋
Светлана
Светлана
30 авг 2025
Всё очень понравилось. Хозяин дома за дополнительную плату встретил нас в Квариати и потом привез обратно. Также без проблем согласовали одно другое блюдо по нашему желанию. Все получилось очень вкусно и атмосферно.
Всё очень понравилось. Хозяин дома за дополнительную плату встретил нас в Квариати и потом привез обратно.
Я
Ярослав
25 авг 2025
Мы замечательно поучаствовали в мастер-классе в гостях у семьи Хасана и Мананы. Хасан забрал нас и привез из Гонио. Прием был очень теплый, мы чувствовали себя почти как дома! На
мастер-классе научились делать хачапури по-аджарски, сациви и долму 🤩🤩. Раскатывали уже подготовленное тесто и лепили “лодочки”, также использовали подготовленные листья местной капусты пхали для заворачивания долмы. Манана мягко руководила нашими действиями, так что справились даже такие не очень опытные кулинары, как мы. 😂
Потом за столом с хозяевами полакомились нашими произведениями. Пробовали домашний сыр и овощи. Пили домашнее золотистое вино из смеси белого винограда и изабеллы. Все было очень вкусно! Хозяин дома - знаток тостов, приятно побеседовали за столом. Очень благодарны за такой радушный прием и мастер-класс!
Софья и Елена

Мы замечательно поучаствовали в мастер-классе в гостях у семьи Хасана и Мананы. Хасан забрал нас и
tatiana
tatiana
19 авг 2025
Лучшее впечатление, которое останется с нами, после чудесной недели в Батуми. Недалеко от города вы попадете в природный рай и проведете несколько часов в гостеприимной и теплой семье Хасана и
отведаете лучшие блюда аджарской кухни в домашнем исполнении и принять участие в их приготовлении. Петр- прекрасный организатор и мы от всего сердца советуем записаться и на его медовую экскурсию. Мы любим мед, но нигде и никогда мы не получали столько важной и новой информации как у Петра- настоящего друга пчел.

Лучшее впечатление, которое останется с нами, после чудесной недели в Батуми. Недалеко от города вы попадете

