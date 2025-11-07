Уникальная возможность побывать в гостях у грузинской семьи и стать частью их кулинарной традиции. Вместе с хозяйками дома гости приготовят блюда местной кухни, такие как хачапури, хинкали и сациви. После

приготовления всех ждет настоящее грузинское застолье с напитками и тостами. Дети дошкольного возраста могут участвовать бесплатно, а добраться до деревни можно на своем транспорте или маршрутке. Этот мастер-класс - идеальный способ познакомиться с культурой и традициями Грузии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Кухня нашей деревни

Вы побываете в гостях у грузинской семьи, где вместе с хозяйками приготовите блюда местной кухни. Это то, что готовят женщины деревни для угощения родственников и гостей, когда собираются за одним столом.

Грузинское застолье

Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе! Меню определится сезоном: например, летом будет больше молока и появится творог, приправленный мятой.

Мастер-класс по грузинской кухне

Вы также поучаствуете в приготовлении одного или нескольких блюд, которые мы вам предложим. Есть возможность выполнить и ваш заказ — приготовить то, что вас интересует.

Организационные детали