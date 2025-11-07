Уникальная возможность побывать в гостях у грузинской семьи и стать частью их кулинарной традиции. Вместе с хозяйками дома гости приготовят блюда местной кухни, такие как хачапури, хинкали и сациви. После
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Уникальный кулинарный опыт
- 👨👩👧👦 Семейная атмосфера
- 🍷 Настоящее грузинское застолье
- 🚗 Удобный транспорт до деревни
- 🎉 Возможность выбора блюд
Что можно увидеть
- Чаисубани
Описание мастер-класса
Кухня нашей деревни
Вы побываете в гостях у грузинской семьи, где вместе с хозяйками приготовите блюда местной кухни. Это то, что готовят женщины деревни для угощения родственников и гостей, когда собираются за одним столом.
Грузинское застолье
Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе! Меню определится сезоном: например, летом будет больше молока и появится творог, приправленный мятой.
Мастер-класс по грузинской кухне
Вы также поучаствуете в приготовлении одного или нескольких блюд, которые мы вам предложим. Есть возможность выполнить и ваш заказ — приготовить то, что вас интересует.
Организационные детали
- Дети дошкольного возраста участвуют бесплатно
- Если вы хотите приготовить определённое блюдо — напишите об этом минимум за день
- Добраться до деревни можно на своём транспорте, маршрутке или такси — дорога занимает 30–40 мин.
- По запросу организуем трансфер для 4 пассажиров. Это оплачивается отдельно — 60 лари за машину
- Эта программа без сопровождения гида, мастер-класс для вас проведут хозяева дома
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Чаисубани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 372 туристов
Я из тех, кто влюбился в Грузию с первого взгляда, и эта любовь не проходит и по сей день. Люблю природу, тишину, своё уединённое поместье и пчёл. Мне пришлось изучить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Фотографии от путешественников
G
Gazanfar
7 ноя 2025
Ümumilikdə çox xoş təcrübə idi — həm öyrədici, həm də əyləncəli. Yeməklərin dadı möhtəşəm idi, xüsusilə də özümüz bişirdiyimiz üçün daha zövqlü gəldi. Atmosfer çox səmimi idi, hər şey ev ab-havasında keçdi. Əgər Batumiyə səfər etsəniz, belə bir master-klasa qatılmağı mütləq tövsiyə edirəm — həm gürcü mətbəxini yaxından tanıyırsınız, həm də xoş vaxt keçirirsiniz.
R
Ragsana
7 ноя 2025
Çox gözəl bir gün idi! 🌞
Н
Наталья
4 ноя 2025
Спасибо за грузинское гостепреимство. Спасибо за подарки. Очень вкусно и душевно. Было интересно пособирать мандарины и хурму в саду.
Алексей
15 окт 2025
Всё очень понравилось! Забрали-привезли-отвезли. Готовили вместе с хозяйкой хинкали, хачапури по-аджарски и сациви. Потом всё это кушали) очень добродушная и тёплая семейная атмосфера❤️ Мадлоба, мегобрэбо! 🇬🇪❤️
Я
Яна
12 окт 2025
Эта замечательная семья влюбила в себя с первой секунды!
А
Антонина
10 окт 2025
Чудеснейшее знакомство с прекрасным семейством и его бытом! все очень классные, радушные, сначала ощущаешь себя маленьким ребенком когда мама учит тебя" пирожки готовить" потом оказываешься на дружном семейном застолье, где
А
Андрей
9 окт 2025
Приятно было встретить людей, которые тебе близки. Я почувствовал себя как дома. Спасибо Хасан и Монана. Мы классно провели время, мы готовили грузинские блюда. Аджахури который мы при готовили был
Н
Надя
2 окт 2025
Мы остались очень довольны поездкой. Добродушные и очень внимательные люди провели нам мастер класс. Всё было понятно, интересно, очень вкусно и увлекательно.
Д
Дарья
24 сен 2025
Мы очень благодарны за такой прием! Пишу отзыв через две недели, когда наш отпуск заканчивается, понимаем, что это одно из теплых воспоминаний в нашей поездке) Когда ты приезжаешь в другую
О
Ольга
19 сен 2025
Побывали с удовольствием в семье у радушного хозяина Хасана. По предварительной договоренности он нас забрал от места проживания в Батуми и отвез в родовое село, рассказывая про достопримечательности, встречающиеся по
Любовь
18 сен 2025
Огромное спасибо за радушный прием!!! Встретили, как родных!!! Тронуты до глубины души! 💖 Манану буду вспоминать часто!!! Ризотто спасибо за душевные тосты и рассказы! Низкий поклон! 💖💖💖
М
Марина
3 сен 2025
Спасибо замечательным Манане и Хасану за гостеприимство и радушный прием❤️, также за вкуснейшие рецепты грузинской кухни 😋
Светлана
30 авг 2025
Всё очень понравилось. Хозяин дома за дополнительную плату встретил нас в Квариати и потом привез обратно. Также без проблем согласовали одно другое блюдо по нашему желанию. Все получилось очень вкусно и атмосферно.
Я
Ярослав
25 авг 2025
Мы замечательно поучаствовали в мастер-классе в гостях у семьи Хасана и Мананы. Хасан забрал нас и привез из Гонио. Прием был очень теплый, мы чувствовали себя почти как дома! На
tatiana
19 авг 2025
Лучшее впечатление, которое останется с нами, после чудесной недели в Батуми. Недалеко от города вы попадете в природный рай и проведете несколько часов в гостеприимной и теплой семье Хасана и
