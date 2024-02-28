Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Ищете захватывающее семейное развлечение в Батуми? Квест-экскурсия в музее Аджарии - это не просто прогулка по музею, это интерактивное путешествие, которое увлечёт вас и ваших детей.
В ходе квеста вы вместе решите головоломки, отыщете уникальные экспонаты и узнаете удивительные факты о культуре и истории Грузии.
Вас ждут вопросы о связи Амазонки с Аджарией, тайны шахмат в Чёрном море, секреты аджарских мастеров резьбы по дереву и многое другое.
Весь процесс бронирования прост и удобен: вы вносите предоплату, оплачиваете оставшуюся часть и получаете доступ к приложению для квеста. Насладитесь уникальным опытом в любое время, когда музей открыт для посетителей
В ходе квеста вы вместе решите головоломки, отыщете уникальные экспонаты и узнаете удивительные факты о культуре и истории Грузии.
Вас ждут вопросы о связи Амазонки с Аджарией, тайны шахмат в Чёрном море, секреты аджарских мастеров резьбы по дереву и многое другое.
Весь процесс бронирования прост и удобен: вы вносите предоплату, оплачиваете оставшуюся часть и получаете доступ к приложению для квеста. Насладитесь уникальным опытом в любое время, когда музей открыт для посетителей
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по разным залам музея, посвящённым природе и культуре Грузии, археологии, искусству, технологиям, городской застройке и другим темам. Отвечая на вопросы квеста, вы узнаете:
- Как Амазонка связана с Аджарией
- Кто играет в шахматы в Чёрном море
- Какие деревья аджарские мастера используют для резьбы по дереву
- Под какую музыку танцуют известную Гандагану
- Где в Батуми найти оригинал картины Айвазовского
- Какой экспонат в музее Аджарии связан с кораблём аргонавтов
И многое другое!
Как оплатить квест и скачать приложение
1. Для бронирования вы вносите предоплату на сайте. В переписке я уточню, как вам удобно оплатить оставшую часть — переводом на карту российского или грузинского банка.
2. После полной оплаты я пришлю ссылку на приложение и код доступа к квесту.
3. Вы устанавливаете приложение на телефон — всё готово, в любой момент можно отправляться в путешествие по музею!
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билет в музей: 6 лари/взрослый, 3 лари/детский до 14 лет, до 5 лет — бесплатно. Есть также семейный билет со скидками.
- Квест рассчитан на команду из 2–4 человек
- Квест будет интересен взрослым и детям старше 4 лет
- Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме государственных праздников
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в музее Аджарии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Батуми
Переехала с семьей из Петербурга в Батуми, где появилось новое и необычное занятие для меня — это творческие занятия и семейные квесты в музеях. Я создала серию увлекательных квестов в музеях и парках города. Теперь можно не ждать у моря погоды, а выбрать любое наше мероприятие и пойти с друзьями в необычное путешествие. Все мои квесты работают через удобное мобильное приложение, в котором есть дополненная реальность и интерактив.
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