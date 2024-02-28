Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
Индивидуальная квест-экскурсия в Батуми

Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии

Ищете захватывающее семейное развлечение в Батуми? Квест-экскурсия в музее Аджарии - это не просто прогулка по музею, это интерактивное путешествие, которое увлечёт вас и ваших детей.

В ходе квеста вы вместе решите головоломки, отыщете уникальные экспонаты и узнаете удивительные факты о культуре и истории Грузии.

Вас ждут вопросы о связи Амазонки с Аджарией, тайны шахмат в Чёрном море, секреты аджарских мастеров резьбы по дереву и многое другое.

Весь процесс бронирования прост и удобен: вы вносите предоплату, оплачиваете оставшуюся часть и получаете доступ к приложению для квеста. Насладитесь уникальным опытом в любое время, когда музей открыт для посетителей
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
4
мар
5
мар
6
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по разным залам музея, посвящённым природе и культуре Грузии, археологии, искусству, технологиям, городской застройке и другим темам. Отвечая на вопросы квеста, вы узнаете:

  • Как Амазонка связана с Аджарией
  • Кто играет в шахматы в Чёрном море
  • Какие деревья аджарские мастера используют для резьбы по дереву
  • Под какую музыку танцуют известную Гандагану
  • Где в Батуми найти оригинал картины Айвазовского
  • Какой экспонат в музее Аджарии связан с кораблём аргонавтов

И многое другое!

Как оплатить квест и скачать приложение

1. Для бронирования вы вносите предоплату на сайте. В переписке я уточню, как вам удобно оплатить оставшую часть — переводом на карту российского или грузинского банка.
2. После полной оплаты я пришлю ссылку на приложение и код доступа к квесту.
3. Вы устанавливаете приложение на телефон — всё готово, в любой момент можно отправляться в путешествие по музею!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — билет в музей: 6 лари/взрослый, 3 лари/детский до 14 лет, до 5 лет — бесплатно. Есть также семейный билет со скидками.
  • Квест рассчитан на команду из 2–4 человек
  • Квест будет интересен взрослым и детям старше 4 лет
  • Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме государственных праздников

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в музее Аджарии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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