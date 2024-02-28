Ищете захватывающее семейное развлечение в Батуми? Квест-экскурсия в музее Аджарии - это не просто прогулка по музею, это интерактивное путешествие, которое увлечёт вас и ваших детей. В ходе квеста вы вместе решите головоломки, отыщете уникальные экспонаты и узнаете удивительные факты о культуре и истории Грузии. Вас ждут вопросы о связи Амазонки с Аджарией, тайны шахмат в Чёрном море, секреты аджарских мастеров резьбы по дереву и многое другое. Весь процесс бронирования прост и удобен: вы вносите предоплату, оплачиваете оставшуюся часть и получаете доступ к приложению для квеста. Насладитесь уникальным опытом в любое время, когда музей открыт для посетителей

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по разным залам музея, посвящённым природе и культуре Грузии, археологии, искусству, технологиям, городской застройке и другим темам. Отвечая на вопросы квеста, вы узнаете:

Как Амазонка связана с Аджарией

Кто играет в шахматы в Чёрном море

Какие деревья аджарские мастера используют для резьбы по дереву

Под какую музыку танцуют известную Гандагану

Где в Батуми найти оригинал картины Айвазовского

Какой экспонат в музее Аджарии связан с кораблём аргонавтов

И многое другое!

Как оплатить квест и скачать приложение

1. Для бронирования вы вносите предоплату на сайте. В переписке я уточню, как вам удобно оплатить оставшую часть — переводом на карту российского или грузинского банка.

2. После полной оплаты я пришлю ссылку на приложение и код доступа к квесту.

3. Вы устанавливаете приложение на телефон — всё готово, в любой момент можно отправляться в путешествие по музею!

Организационные детали