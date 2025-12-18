Мои заказы

Мартвильский каньон и Пещера Прометея - из Батуми

Насыщенное путешествие по природным красотам западной Грузии
За один день вы увидите главные богатства региона. Начнём с Мартвильского каньона, где река прорезала себе путь сквозь известняковые скалы. Заедем в одноимённый монастырь — святыню 7 века.

И завершим путешествие исследованием подземелий: спустимся в Пещеру Прометея и прогуляемся среди сталактитов и сталагмитов причудливых форм.
Описание экскурсии

Мартвильский каньон — одна из самых красивых достопримечательностей Грузии. По желанию можно поплавать по нему на лодке.

Мартвильский монастырь — древний христианский памятник, основан в 7 веке. Духовный центр региона.

Пещера Прометея — природное чудо, самая большая пещера западной Грузии. Внутри — сталактиты, сталагмиты и насыщенный пешеходный маршрут длиной в 1,4 км.

Я расскажу:

  • об истории западной Грузии и других регионов страны
  • особенностях виноделия и грузинского застолья
  • традициях, народных праздниках и обычаях
  • религии — от язычества до христианства
  • современной жизни грузинского народа — как в городах, так и в глубинке

Примерный тайминг

9:00 — начало экскурсии
10:00–10:15 — остановка, небольшой кофе-брейк
11:15 — Мартвильский каньон
12:40 — Мартвильский монастырь
14:30 — экскурсия по Пещере Прометея
16:00 — обед
17:00 — выезд обратно
19:30–20:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Prius. Детское кресло по запросу
  • Мы будем гулять по каньону и пещере — маршрут лёгкий, но я рекомендую надеть удобную обувь

Дополнительные расходы

  • Вход в Мартвильский каньон — 20 лари ($7,4) за чел.
  • Лодка по каньону (по желанию) — 20 лари ($7,4) за чел.
  • Вход в Пещеру Прометея — 25 лари ($9,2) за чел.
  • Питание (по желанию) — от 20 лари ($7,4) за чел.

в субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Макдональдса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саба
Саба — ваш гид в Батуми
Мне 25 лет, я молодой гид из Батуми. Я весёлый и энергичный парень, который любит показывать новые места и рассказывать о них так, чтобы это запоминалось надолго. Благодаря опыту репетиторства
читать дальше

я хорошо владею историей и умею объяснять её просто и увлекательно. Общительный, открытый и говорю на русском и английском без проблем. Со мной экскурсия — это не лекция, а приятное приключение!

Входит в следующие категории Батуми

