За один день вы увидите главные богатства региона. Начнём с Мартвильского каньона, где река прорезала себе путь сквозь известняковые скалы. Заедем в одноимённый монастырь — святыню 7 века.
И завершим путешествие исследованием подземелий: спустимся в Пещеру Прометея и прогуляемся среди сталактитов и сталагмитов причудливых форм.
Описание экскурсии
Мартвильский каньон — одна из самых красивых достопримечательностей Грузии. По желанию можно поплавать по нему на лодке.
Мартвильский монастырь — древний христианский памятник, основан в 7 веке. Духовный центр региона.
Пещера Прометея — природное чудо, самая большая пещера западной Грузии. Внутри — сталактиты, сталагмиты и насыщенный пешеходный маршрут длиной в 1,4 км.
Я расскажу:
- об истории западной Грузии и других регионов страны
- особенностях виноделия и грузинского застолья
- традициях, народных праздниках и обычаях
- религии — от язычества до христианства
- современной жизни грузинского народа — как в городах, так и в глубинке
Примерный тайминг
9:00 — начало экскурсии
10:00–10:15 — остановка, небольшой кофе-брейк
11:15 — Мартвильский каньон
12:40 — Мартвильский монастырь
14:30 — экскурсия по Пещере Прометея
16:00 — обед
17:00 — выезд обратно
19:30–20:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Поедем на Toyota Prius. Детское кресло по запросу
- Мы будем гулять по каньону и пещере — маршрут лёгкий, но я рекомендую надеть удобную обувь
Дополнительные расходы
- Вход в Мартвильский каньон — 20 лари ($7,4) за чел.
- Лодка по каньону (по желанию) — 20 лари ($7,4) за чел.
- Вход в Пещеру Прометея — 25 лари ($9,2) за чел.
- Питание (по желанию) — от 20 лари ($7,4) за чел.
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Макдональдса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Саба — ваш гид в Батуми
Мне 25 лет, я молодой гид из Батуми. Я весёлый и энергичный парень, который любит показывать новые места и рассказывать о них так, чтобы это запоминалось надолго.
