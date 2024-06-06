Экскурсии в пещеру Прометея

Найдено 6 экскурсий в категории «Пещера Прометея» в Батуми, цены от €40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
162 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
40 за человека
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230196 за всё до 4 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 150 за всё до 5 чел.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    6 июня 2024
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
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    ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)

  • И
    Инесса
    6 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза - потрясающий рассказчик, внимательный водитель
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    и очень душевный человек. Несмотря на то, что нас предупреждали, что на лодки с ребенком меньше 1метра не пустят, мы плавали и в пещере, и в каньоне; потому что это просто потрясающие впечатления, которые нам хотелось получить. 10 км пешком, 25 этажей вверх (по подсчетам айфона 😮) и целое море удовольствия! Домашний обед у гостеприимных хозяев, купание в ледяной горной реке, шикарные виды, пронзительный горный воздух - всё это подарила нам гостеприимная Грузия и большой профессионал своего дела - Заза. Куча интересных фактов, загадок на сообразительность, помощь во всех мелочах дороги - вот что значит повезло с гидом. Большая благодарность и… до следующей встречи!!!

    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
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    и все благодаря ему. Огромная благодарность, и однозначно советую данную экскурсию. Пещеры Прометея необычное место, стоит посетить, также и каньоны очень живописные, остались все довольны. Еще Заза нас отвез к горячим источникам, открыл для нас очередную локацию, в следующий раз обязательно посетим ее))

    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Организация экскурсии на высшем уровне. Начну с того что ее провел сам Каха, а не некий гид из команды. Для меня
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    это важно, потому что читаешь отзывы ищешь конкретного гида под свои запросы. Каха встретил нас на машине у отеля ровно в назначенное время. Экскурсия прошла отлично, Каха много знает, но не перегибает с исторической частью, а старался подстроить рассказ под наши интересы. Программа классная. Нам немного не повезло, из-за высокого уровня воды нигде не было лодок, но природу изменить нельзя, так что ничего страшного. Из всего что посмотрели больше всего поразил каньон, конечно. Всем рекомендую эту экскурсию с Кахой.

    Организация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровне
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2023
    Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
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    подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось катание на лодке. Дорога в одну сторону 3 часа, но проходит легко, сами дороги хорошие и водитель аккуратный, рассказывал о Грузии, отдельное ему спасибо! Написала поздно, но организаторы нашли возможность меня отправить, дали контакты, чтобы всегда быть на связи, чувствовалось, что им важно, чтобы гостю все понравилось и было комфортно. Эту поездку я особенно рекомендую!

    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!
  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет
  • П
    Павел
    24 сентября 2023
    Из Батуми - в сказочную Имеретию
    Были с Давидом на этой экскурсии уже аж целых два года назад. И, как зачастую бывает, написать хороший отзыв не
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    дошли руки, а потом забылось. Но сейчас зашел в историю заказов на Трипстере - и с удовольствием это сделаю даже через два года спустя! Экскурсия с Давидом оказалась, наверное, самой интересной из всех экскурсий, которые мы посетили в Грузии, и однозначно запомнилась нам больше всего. Давид сам родом из Имеретии, он очень любит свой край — и это чувствуется, это трепетное отношение передается и тебе, когда он рассказывает! ❤️ Что прекрасно — Давид не нагружает вас сухими фактами, а в форме дружеского общения (диалога) рассказывает вам о посещаемых местах, о традициях, обычаях, об истории, ориентируясь на то, что интересно и вам, и показывает удивительно красивые места. Кроме того, всегда очень ценно услышать частичку личной истории человека, связанную с тем местом, где проводится экскурсия — и это тоже было в ходе экскурсии. Также мы побывали с Давидом в частном доме-музее грузинского писателя Отиа Иоселиани, увидели и услышали много интересного, попробовали там вкуснейшего и ни на что не похожего домашнего грузинского вина! Огромное спасибо Давиду за чудесную экскурсию и прекрасно проведенный день, о котором всегда приятно вспоминать! Мы обязательно вернемся еще!

  • Б
    Борис
    10 сентября 2023
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Замечательный гид,всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пещера Прометея»

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  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
  2. Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
  3. Из Батуми - в сказочную Имеретию
  4. Из Батуми - в удивительную Мегрелию
  5. Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
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  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
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