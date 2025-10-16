Экскурсия на лошадях из Батуми к пляжу Шекветили - это уникальная возможность насладиться природой Грузии. Путешествие начинается с знакомства с лошадьми и инструктажа в Натанеби.
Затем, спокойным шагом, вы отправитесь через
Затем, спокойным шагом, вы отправитесь через
6 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Уникальная верховая прогулка
- 🌲 Пейзажи гурийских деревень и лесов
- 🏖 Пляж с чёрными песками
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 🚗 Комфортный трансфер включён
- 🍵 Чай и печенье на привале
Что можно увидеть
- Пляж Шекветили
Описание экскурсии
Что сначала?
- На конюшне в Натанеби вы познакомитесь с лошадьми — здесь же вас ждёт подробный инструктаж и небольшое обучение верховой езде
- Распределим лошадок — и в путь! Верхом отправимся к побережью, дорога занимает около часа
- Идти будем спокойным шагом, чтобы привыкнуть к лошади и посадке в седле
Вот и главная цель — пляж с чёрными магнитными песками в Шекветили
- Вы проедетесь вдоль моря, если захотите — пройдётесь рысью или галопом
- Конечно, сделаете яркие фото, насладитесь единением с природой
- И немного отдохнёте — мы устроим привал и угостим вас чаем с печеньем
А затем отправимся в обратный путь!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном Merserdes Gl, Subaru Forester или аналогичном авто, а также чай с печеньем
- Время в пути до места старта от Батуми — 40 мин., от Кобулети — 10 мин.
- На протяжении всего пути рядом будет ехать машина сопровождения, в ней можно оставить личные вещи. Если вы устанете, всегда сможете пересесть в машину и отдать лошадь инструктору
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€105
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вит — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 243 туристов
Я люблю путешествовать и открывать новые горизонты для себя, моих друзей и гостей Грузии. Не останавливаюсь на достигнутом, постоянно расширяю географию экскурсий, организовываю для вас интересные поездки, обновляю и дополняю маршруты, создаю нетипичные и экстраординарные программы — как пешие, так и на различных видах транспорта: внедорожниках, мото, катерах, лошадях и на всём, что помогает преодолеть расстояние.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Старостин
16 окт 2025
Сразу скажу, у нас до этой экскурсии был нулевой опыт катания на лошадях, но все прошло замечательно. А теперь по порядку. Нас встретили на автомобиле прямо у отеля, и отвезли
Елена
16 сен 2025
Была на экскурсии сентябрь 25г. Эта экскурсия для тех, кто любит не торопливый шаг лошади, во время которой можно пообщаться. Всё понравилось. Ещё раз спасибо за прекрасный день
Lesya
21 авг 2025
Это было чудесно ✨
Профессиональный инструктаж и сопровождение от Анны. Грузинские скакуны))) Волшебный закат 🌅
Профессиональный инструктаж и сопровождение от Анны. Грузинские скакуны))) Волшебный закат 🌅
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€45 за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.