на конюшню. Показали всех лошадей, от самых ретивых до самых дружелюбных и приветливых.

Вит подробно проинструктировал, как вести себя с лошадью и дал полезные лайфхаки, на что обращать внимание и как добиться расположения коня. Затем была практика на конюшне и мы отправились в сторону пляжа. Дорога была комфортной, безопасной и с потрясающими видами. Время мы выбрали вечернее и в итоге дошли до пляжа,прямо к закату. Сделали привал и организовали небольшой пикник. Мы остались очень довольны! Спасибо большое Виту, его семье и команде, за то что организовали нам отличный вечер в Батуми.