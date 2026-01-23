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Пляжи Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Батуми, цены от €90. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Конные прогулки
4 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Откройте для себя Грузию по-новому: верховая прогулка к пляжу Шекветили через гурийские деревни и леса. Фантастические эмоции и новые знания
Начало: По договорённости
«Вот и главная цель — пляж с чёрными магнитными песками в Шекветили»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за человека
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
На машине
Музыкальные теплоходы
На микроавтобусе
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«А после нас ждёт заслуженный отдых на необычном пляже с магнитным песком»
4 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €137 за всё до 3 чел.
Чайная фабрика, виноградники и пляж с магнитным черным песком
Пешая
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Чайная фабрика, виноградники и пляж с магнитным черным песком
Начало: Двор отеля Церетели Палас, ул. Горгиладзе 33
Расписание: Каждый четверг в 08:30 с июня по сентябрь
Завтра в 08:30
9 июл в 08:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Мне очень понравилась экскурсия. Гид Вито дал отличную инструкцию по езде на лошади,мне было комфортно, спокойно, хотя я очень изначально
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боялась и переживала. Я первый раз прошла такое большое расстояние на лошади и это очень впечатляет. Познакомилась с интересными людьми, получила массу позитивных эмоций. Благодарю

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Ю
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Огромное спасибо Виту и Юле за катание! Инструктаж был очень подробный и понятный, лошадки в отличном состоянии, виды потрясающие. Все очень понравилось, еще раз спасибо 🙏🏻
Огромное спасибо Виту и Юле за катание! Инструктаж был очень подробный и понятный, лошадки в отличном
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С
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Сразу скажу, у нас до этой экскурсии был нулевой опыт катания на лошадях, но все прошло замечательно. А теперь по
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порядку. Нас встретили на автомобиле прямо у отеля, и отвезли на конюшню. Показали всех лошадей, от самых ретивых до самых дружелюбных и приветливых.
Вит подробно проинструктировал, как вести себя с лошадью и дал полезные лайфхаки, на что обращать внимание и как добиться расположения коня. Затем была практика на конюшне и мы отправились в сторону пляжа. Дорога была комфортной, безопасной и с потрясающими видами. Время мы выбрали вечернее и в итоге дошли до пляжа,прямо к закату. Сделали привал и организовали небольшой пикник. Мы остались очень довольны! Спасибо большое Виту, его семье и команде, за то что организовали нам отличный вечер в Батуми.

Сразу скажу, у нас до этой экскурсии был нулевой опыт катания на лошадях, но все прошло
Сразу скажу, у нас до этой экскурсии был нулевой опыт катания на лошадях, но все прошло
Сразу скажу, у нас до этой экскурсии был нулевой опыт катания на лошадях, но все прошло
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Елена
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Была на экскурсии сентябрь 25г. Эта экскурсия для тех, кто любит не торопливый шаг лошади, во время которой можно пообщаться. Всё понравилось. Ещё раз спасибо за прекрасный день
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Lesya
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Это было чудесно ✨ Профессиональный инструктаж и сопровождение от Анны. Грузинские скакуны))) Волшебный закат 🌅
Это было чудесно ✨ Профессиональный инструктаж и сопровождение от Анны. Грузинские скакуны))) Волшебный закат 🌅
Это было чудесно ✨ Профессиональный инструктаж и сопровождение от Анны. Грузинские скакуны))) Волшебный закат 🌅
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V
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Мы делали индивидуальную экскурсию с гидом Каха. Каха очень доброжелательный, общительный человек, который очень много знает из жизни и истории
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Грузии. Мы посетили 3 парка от которых мы остались в великом восторге и в конце Каха нас отвёз на Магнитные пески, где можно было покупаться и позагорать. Хочу отметить, что наш гид Каха предоставил нам столько времени сколько мы хотели, мы спокойно ходили и наслаждались красотой природы и моря.
Рекомендую всем этого прекрасного гида с большими познаниями, дружелюбием и отзывчивость!
Вы не пожалеете!

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Н
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Экскурсия подойдет людям в возрасте, не сложная, в спокойном темпе. На пол дня самое то.
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Всего 7 отзывов в Батуми в категории "Пляжи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми);
  2. Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми;
  3. Чайная фабрика, виноградники и пляж с магнитным черным песком.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 137. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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