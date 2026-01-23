Мини-группа
до 6 чел.
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили (из Батуми)
Откройте для себя Грузию по-новому: верховая прогулка к пляжу Шекветили через гурийские деревни и леса. Фантастические эмоции и новые знания
Начало: По договорённости
«Вот и главная цель — пляж с чёрными магнитными песками в Шекветили»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«А после нас ждёт заслуженный отдых на необычном пляже с магнитным песком»
4 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €137 за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Чайная фабрика, виноградники и пляж с магнитным черным песком
Начало: Двор отеля Церетели Палас, ул. Горгиладзе 33
Расписание: Каждый четверг в 08:30 с июня по сентябрь
Завтра в 08:30
9 июл в 08:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Мне очень понравилась экскурсия. Гид Вито дал отличную инструкцию по езде на лошади,мне было комфортно, спокойно, хотя я очень изначально
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Ю
Огромное спасибо Виту и Юле за катание! Инструктаж был очень подробный и понятный, лошадки в отличном состоянии, виды потрясающие. Все очень понравилось, еще раз спасибо 🙏🏻
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С
Сразу скажу, у нас до этой экскурсии был нулевой опыт катания на лошадях, но все прошло замечательно. А теперь по
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Была на экскурсии сентябрь 25г. Эта экскурсия для тех, кто любит не торопливый шаг лошади, во время которой можно пообщаться. Всё понравилось. Ещё раз спасибо за прекрасный день
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Это было чудесно ✨ Профессиональный инструктаж и сопровождение от Анны. Грузинские скакуны))) Волшебный закат 🌅
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V
Мы делали индивидуальную экскурсию с гидом Каха. Каха очень доброжелательный, общительный человек, который очень много знает из жизни и истории
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Н
Экскурсия подойдет людям в возрасте, не сложная, в спокойном темпе. На пол дня самое то.
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Всего 7 отзывов в Батуми в категории "Пляжи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пляжи»
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