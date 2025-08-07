Вячеслав Очень интересно,все продуманно,интересные места и локации!!! Спасибо большое,Оксане,за её прекрасную работу! Мы узнали много нового и провели с пользой и удовольствием время!

Н Наталия Выбрали этот квест как часть программы на День рождения дочки. Все участники остались очень довольны и дошли до конца, несмотря на разгар жаркой и душной чуруги. Интересно было и взрослым, узнали новое про историю Батуми, с азартом проходили испытания))

Огромное спасибо и ждите нас на следующих квестах😊

В Василиса Сначала думали, что будем ходить по городу и слушать историю, но получилось даже лучше! Тут оказался детективный квест. Дети вечно бежали впереди, что бы поскорее выполнить задание. Нам понравилось, искать и отгадывать. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо!

М Марина Выражаю огромную благодарность Оксане за такой классный продукт! Я с детьми уже не первый раз прохожу квесты❤️ Все всегда на высоком уровне: организация, подача материала, чуткое отношение к детям! Рекомендую и буду рекомендовать❤️

Нина Отличный квест для детей! Маршрут короткий, понятный. Задания интересные. 6-летка прямо рвалась побыстрее все найти. По времени у нас ушел час. Хороший способ разнообразить прогулку

Л Людмила Супер квест! Очень понравилось!!! Интересный квест,познавательный!!!! Организатор отличный!!! Спасибо Оксане Анатольевне,очень интересно проводит.

М Марина Оксана, спасибо Вам еще раз большое! Дети остались очень довольны и форматом и подачей, долго наперебой рассказывали подробности😍 с удовольствием попадем к вам еще на квесты!!!