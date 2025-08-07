Детский квест в центральном парке Батуми предлагает уникальную возможность для семей с детьми от 5 лет. Участники получат секретный пакет с уликами и картой, чтобы разгадать тайну похищения собаки Купаты.
По пути они увидят белоснежные колоннады, памятники и муралы, узнают интересные факты о парке и его обитателях. В конце маршрута детей ждет решение загадки Эйнштейна, что сделает приключение незабываемым
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательная детективная игра
- 📚 Познавательные истории о Батуми
- 🐾 Встреча с животными парка
- 🖼️ Уникальные муралы и памятники
- 🧩 Развитие логики и внимания
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Белоснежные колоннады
- Памятник Фадико Гогитидзе
- Бюст Терентия Гранелии
- Озеро Нуригель
- Мозаичное панно Нептуна
- Мурал Хвичи Кварацхелия
Описание квеста
Расследуя похищение знаменитой собаки Купаты, участники увидят самые интересные локации и объекты парка:
- Полюбуются белоснежными колоннадами — одной из визитных карточек города
- Увидят памятник первой женщине-авиатору Аджарии Фадико Гогитидзе, скульптуру матери с сыном и бюст грузинского поэта Терентия Гранелии
- Выяснят, кто посадил таксодиум
- Найдут одного из подозреваемых среди обезьян, попугаев и других обитателей зоопарка
- Обойдут вокруг озера Нуригель
- Узнают истории создания современных муралов на здании дельфинария
- Получат важную подсказку от Нептуна с мозаичного панно
- Рассмотрят ослепительное изображения Хвичи Кварацхелия на стене Батумского государственного университета
- Сделают селфи в фотозоне
- Побывают в одном загадочном месте, где нашли стихи Шота Руставели
- и, конечно, не пропустят мурал легендарному псу напротив входа в парк
И узнают много неожиданных фактов, которые тут же закрепят «поиском на местности»:
- Как и почему называется озеро в центре парка
- Где спрятались черепахи, пеликан и огромный кролик
- Какое дерево в парке посадил сам император
- Как и почему раньше назывался этот парк
Для маленьких непосед будут прыгательно-бегательно-считательные задания.
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми 5–12 лет.
Организационные детали
- Дети старше 7 лет могут принять участие в экскурсии без сопровождения родителей
- Квест рассчитан на команду от 2 до 10 человек
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 170 туристов
В Грузии я с 2022 года и за это время разработала серию увлекательных программ для детей в Батуми, превратив традиционные маршруты в захватывающее приключение! Я предлагаю уникальные игровые экскурсии, полныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вячеслав
7 авг 2025
Очень интересно,все продуманно,интересные места и локации!!! Спасибо большое,Оксане,за её прекрасную работу! Мы узнали много нового и провели с пользой и удовольствием время!
Н
Наталия
28 июл 2025
Выбрали этот квест как часть программы на День рождения дочки. Все участники остались очень довольны и дошли до конца, несмотря на разгар жаркой и душной чуруги. Интересно было и взрослым, узнали новое про историю Батуми, с азартом проходили испытания))
Огромное спасибо и ждите нас на следующих квестах😊
В
Василиса
1 июл 2025
Сначала думали, что будем ходить по городу и слушать историю, но получилось даже лучше! Тут оказался детективный квест. Дети вечно бежали впереди, что бы поскорее выполнить задание. Нам понравилось, искать и отгадывать. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо!
М
Марина
27 апр 2025
Выражаю огромную благодарность Оксане за такой классный продукт! Я с детьми уже не первый раз прохожу квесты❤️ Все всегда на высоком уровне: организация, подача материала, чуткое отношение к детям! Рекомендую и буду рекомендовать❤️
Нина
9 апр 2025
Отличный квест для детей! Маршрут короткий, понятный. Задания интересные. 6-летка прямо рвалась побыстрее все найти. По времени у нас ушел час. Хороший способ разнообразить прогулку
Л
Людмила
19 мар 2025
Супер квест! Очень понравилось!!! Интересный квест,познавательный!!!! Организатор отличный!!! Спасибо Оксане Анатольевне,очень интересно проводит.
М
Марина
19 мар 2025
Оксана, спасибо Вам еще раз большое! Дети остались очень довольны и форматом и подачей, долго наперебой рассказывали подробности😍 с удовольствием попадем к вам еще на квесты!!!
Л
Людмила
19 мар 2025
Очень все понравилось. Спасибо за проведенный квест. Спасибо Оксане Анатольевне. Просто супер Какая природа!!! Великолепный парк! Этот квест имеет огромное воспитательное значение. Понимаешь что такое дружба а тем более преданность!
