Отыскать неожиданные локации в городе-курорте и узнать о нём захватывающие факты
Готовы открыть для себя Батуми в необычном игровом формате? Тогда скорее присоединяйтесь к удивительной квест-экскурсии, во время которой вы не только узнаете захватывающие факты о городе, но и обнаружите новые уголки.
Вы увидите самую большую в Европе мраморную мозаику, изучите астрономические часы и научитесь расшифровывать послания на фасадах зданий.
Вы увидите самую большую в Европе мраморную мозаику, изучите астрономические часы и научитесь расшифровывать послания на фасадах зданий.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
|Дети и подростки до 17 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начните своё путешествие, исследуя один из жилых районов города. По пути вы найдёте интересные факты о советском периоде и расшифруете послания на фасадах зданий и в местах общепита.
- Продолжайте поиски ответов на вопросы в парках и на живописной набережной. Здесь вас ждут загадки на скульптурах и памятниках, также вам нужно будет отыскать спрятанный реквизит. А ещё набережная — это очень фотогеничная локация!
- Изучите Старый Батуми. Задания в этой части города становятся сложнее, но интереснее. Улицы вымощены камнем, а скульптуры, рестораны и парки создают неповторимый колорит. Не стесняйтесь обращаться за подсказками к местным жителям! А по завершении квеста вас ждёт приятный сюрприз.
Кому подойдёт программа
Этот квест проходит без сопровождения гида и будет интересен как взрослым, так и подросткам от 10 лет. Вы сможете в свободном темпе наслаждаться каждым этапом игры, открывая для себя новые места и неспешно исследуя их.
Организационные детали
- В стоимость включено: участие в квесте, пешеходная экскурсия по Батуми с сопровождением гида в режиме онлайн, бутилированная вода, сюрприз в конце
- Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $2) и еда (по желанию)
Особенности формата
- Мы встретимся в начале приключения, я проведу инструктаж, а затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу
- Для прохождения понадобится смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp или Viber
- Я пришлю вам письменное задание через мессенджер, которое вы будете выполнять шаг за шагом, отправляя ответы мне в реальном времени. В конце игры я объявлю результаты.
- Вы можете использовать разные источники для правильных ответов — Google, помощь местных жителей. Или просто обращайтесь ко мне во время игры.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе парка «6 мая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 234 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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