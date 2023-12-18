Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми

Групповой квест в Батуми

Отыскать неожиданные локации в городе-курорте и узнать о нём захватывающие факты

Готовы открыть для себя Батуми в необычном игровом формате? Тогда скорее присоединяйтесь к удивительной квест-экскурсии, во время которой вы не только узнаете захватывающие факты о городе, но и обнаружите новые уголки.

Вы увидите самую большую в Европе мраморную мозаику, изучите астрономические часы и научитесь расшифровывать послания на фасадах зданий.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Ближайшие даты:
18
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€28
Дети и подростки до 17 лет €20
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начните своё путешествие, исследуя один из жилых районов города. По пути вы найдёте интересные факты о советском периоде и расшифруете послания на фасадах зданий и в местах общепита.
  • Продолжайте поиски ответов на вопросы в парках и на живописной набережной. Здесь вас ждут загадки на скульптурах и памятниках, также вам нужно будет отыскать спрятанный реквизит. А ещё набережная — это очень фотогеничная локация!
  • Изучите Старый Батуми. Задания в этой части города становятся сложнее, но интереснее. Улицы вымощены камнем, а скульптуры, рестораны и парки создают неповторимый колорит. Не стесняйтесь обращаться за подсказками к местным жителям! А по завершении квеста вас ждёт приятный сюрприз.

Кому подойдёт программа

Этот квест проходит без сопровождения гида и будет интересен как взрослым, так и подросткам от 10 лет. Вы сможете в свободном темпе наслаждаться каждым этапом игры, открывая для себя новые места и неспешно исследуя их.

Организационные детали

  • В стоимость включено: участие в квесте, пешеходная экскурсия по Батуми с сопровождением гида в режиме онлайн, бутилированная вода, сюрприз в конце
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $2) и еда (по желанию)

Особенности формата

  • Мы встретимся в начале приключения, я проведу инструктаж, а затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу
  • Для прохождения понадобится смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp или Viber
  • Я пришлю вам письменное задание через мессенджер, которое вы будете выполнять шаг за шагом, отправляя ответы мне в реальном времени. В конце игры я объявлю результаты.
  • Вы можете использовать разные источники для правильных ответов — Google, помощь местных жителей. Или просто обращайтесь ко мне во время игры.

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе парка «6 мая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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