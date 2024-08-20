читать дальше уменьшить

гостей, чтобы мы могли совершенствовать свои программы.



Хотелось бы уточнить, что, как указано в описании, наш квест действительно не привязан к какому-то конкретному жанру, поэтому, кому-то он может показаться нелогичным. Мы предлагаем участникам перед бронированием внимательнее ознакомиться с описанием и правилами прохождения квеста и при необходимости задать вопрос организатору. Данная программа представляет собой гибридный игровой формат, где участники разгадывают загадки, отвечают на вопросы и открывают для себя новые локации. Стоимость квеста обусловлена тем, что, в программу задействована целая команда единомышленников, которые стараются сделать мероприятие не скучным и однотонным, а максимально интересным. Мы стремимся сделать этот опыт разнообразным и увлекательным как для детей, подростков, так и для взрослых, сочетая разные элементы, такие как:



1. Вас сопровождает реальный человек, наш гид, а не бот. Он/Она проходят с вами весь квест, проверяют правильность ваших ответов и при необходимости лично предоставляют задания. Это позволяет вам полностью погрузиться в игру и при этом получать поддержку, если это необходимо.



2. Дегустации. В нескольких заведениях у вас есть возможность использовать свои вкусовые рецепторы и другие органы чувств, чтобы решить задание. Это добавляет к квесту элементы сенсорного опыта, что, делает его более интерактивным.



3. Путеводитель. Мы также на каждой локации предоставляем участникам информацию о современных и исторических фактах о Грузии и, в частности, о Батуми. Это помогает сочетать элементы квеста с образовательной составляющей.



4. Открытие новых локаций. Данный квест помогает участникам открывать для себя новые места, которые могли бы остаться незамеченными в обычной экскурсии. Это мы ссылаемся на обратную связь других участников нашего квеста.



Мы понимаем, что восприятие каждого квеста индивидуально, и мы искренне ценим ваше мнение. Ваши комментарии помогут нам сделать наши квест-экскурсии ещё лучше.



Спасибо, что выбрали нас. Будем рады видеть вас снова в нашей солнечной Грузии.