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Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми

Присоединяйтесь к увлекательной квест-игре в Батуми! Откройте для себя город через загадки и задания, наслаждаясь каждым этапом в свободном темпе
Представляем вашему вниманию увлекательную групповую квест-игру в Батуми под названием «Найди, если сможешь!». Это уникальная возможность узнать город в необычном игровом формате.

Во время экскурсии вы раскроете тайны советского периода, разгадывая
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послания на фасадах зданий и в местах общепита.

На живописной набережной вас ждут загадки и спрятанный реквизит, а в Старом Батуми задания станут ещё интереснее. Программа подходит как для взрослых, так и для подростков от 10 лет. Вы сможете наслаждаться каждым этапом игры в свободном темпе, открывая новые места.

В стоимость включены участие в квесте, онлайн-сопровождение гида, бутилированная вода и сюрприз в конце

4.6
5 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🕵️‍♂️ Увлекательные задания и загадки
  • 📸 Фотогеничные локации
  • 🏛️ Исторические и культурные факты
  • 🎁 Приятный сюрприз в конце
  • 🌍 Возможность взаимодействия с местными жителями

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для участия в квест-игре в Батуми - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет комфортно проводить время на улице, наслаждаясь прогулками и решая задания. Весной и в начале осени, в апреле, мае и октябре, погода также может быть благоприятной, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В эти месяцы туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу для игры.
Сейчас август — это идеальное время.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми

Что можно увидеть

  • Мраморная мозаика
  • Астрономические часы
  • Скульптуры
  • Памятники
  • Старый Батуми

Описание квеста

  • Начните своё путешествие, исследуя один из жилых районов города. По пути вы найдёте интересные факты о советском периоде и расшифруете послания на фасадах зданий и в местах общепита.
  • Продолжайте поиски ответов на вопросы в парках и на живописной набережной. Здесь вас ждут загадки на скульптурах и памятниках, также вам нужно будет отыскать спрятанный реквизит. А ещё набережная — это очень фотогеничная локация!
  • Изучите Старый Батуми. Задания в этой части города становятся сложнее, но интереснее. Улицы вымощены камнем, а скульптуры, рестораны и парки создают неповторимый колорит. Не стесняйтесь обращаться за подсказками к местным жителям! А по завершении квеста вас ждёт приятный сюрприз.

Кому подойдёт программа

Этот квест проходит без сопровождения гида и будет интересен как взрослым, так и подросткам от 10 лет. Вы сможете в свободном темпе наслаждаться каждым этапом игры, открывая для себя новые места и неспешно исследуя их.

Организационные детали

  • В стоимость включено: участие в квесте, пешеходная экскурсия по Батуми с сопровождением гида в режиме онлайн, бутилированная вода, сюрприз в конце
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $2) и еда (по желанию)

Особенности формата

  • Мы встретимся в начале приключения, я проведу инструктаж, а затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу
  • Для прохождения понадобится смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp или Viber
  • Я пришлю вам письменное задание через мессенджер, которое вы будете выполнять шаг за шагом, отправляя ответы мне в реальном времени. В конце игры я объявлю результаты.
  • Вы можете использовать разные источники для правильных ответов — Google, помощь местных жителей. Или просто обращайтесь ко мне во время игры.

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Стандартный билет€45
Дети и подростки до 17 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе парка «6 мая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Е
Квест проходила самостоятельно, что вызывало некоторое недоверие, но этот приятно удивил. Организаторы всегда оставались на связи и быстро отвечали на все вопросы. Рекомендую всем, кто хочет необычно прогуляться по Батуми, поломать голову над интересными заданиями и узнать новое о городе.
Квест проходила самостоятельно, что вызывало некоторое недоверие, но этот приятно удивил. Организаторы всегда оставались на связи
Квест проходила самостоятельно, что вызывало некоторое недоверие, но этот приятно удивил. Организаторы всегда оставались на связи
Квест проходила самостоятельно, что вызывало некоторое недоверие, но этот приятно удивил. Организаторы всегда оставались на связи
Квест проходила самостоятельно, что вызывало некоторое недоверие, но этот приятно удивил. Организаторы всегда оставались на связи
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А
Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
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O
Очень интересный квест с разнообразными заданиями и приятными сюрпризами. Рекомендую всем для знакомства с городом, а также просто для интересного провождения времени. Спасибо.
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Е
Увлекательная экскурсия- квест! Много локаций! Интересные задания! Необычный формат экскурсии!
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М
Если вы первый раз на такого рода экскурсиях-квестах, то думаю, понравится. Но нам квест показался немного нелогичным и больше как проба пера, не совсем оправданные передвижения, слабая взаимосвязь заданий и
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очень скромное знакомство с городом. Причем цена не бюджетная. Хотелось бы больше раскрытия фишек города, как исторических, так и современных. Нужно пользоваться интернетом, но вроде как смысл квестов в том, чтобы самому догадаться.

Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим вас за обратную связь и сожалеем, что квест не полностью оправдал ваши ожидания. Нам очень важно знать мнение наших
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гостей, чтобы мы могли совершенствовать свои программы.

Хотелось бы уточнить, что, как указано в описании, наш квест действительно не привязан к какому-то конкретному жанру, поэтому, кому-то он может показаться нелогичным. Мы предлагаем участникам перед бронированием внимательнее ознакомиться с описанием и правилами прохождения квеста и при необходимости задать вопрос организатору. Данная программа представляет собой гибридный игровой формат, где участники разгадывают загадки, отвечают на вопросы и открывают для себя новые локации. Стоимость квеста обусловлена тем, что, в программу задействована целая команда единомышленников, которые стараются сделать мероприятие не скучным и однотонным, а максимально интересным. Мы стремимся сделать этот опыт разнообразным и увлекательным как для детей, подростков, так и для взрослых, сочетая разные элементы, такие как:

1. Вас сопровождает реальный человек, наш гид, а не бот. Он/Она проходят с вами весь квест, проверяют правильность ваших ответов и при необходимости лично предоставляют задания. Это позволяет вам полностью погрузиться в игру и при этом получать поддержку, если это необходимо.

2. Дегустации. В нескольких заведениях у вас есть возможность использовать свои вкусовые рецепторы и другие органы чувств, чтобы решить задание. Это добавляет к квесту элементы сенсорного опыта, что, делает его более интерактивным.

3. Путеводитель. Мы также на каждой локации предоставляем участникам информацию о современных и исторических фактах о Грузии и, в частности, о Батуми. Это помогает сочетать элементы квеста с образовательной составляющей.

4. Открытие новых локаций. Данный квест помогает участникам открывать для себя новые места, которые могли бы остаться незамеченными в обычной экскурсии. Это мы ссылаемся на обратную связь других участников нашего квеста.

Мы понимаем, что восприятие каждого квеста индивидуально, и мы искренне ценим ваше мнение. Ваши комментарии помогут нам сделать наши квест-экскурсии ещё лучше.

Спасибо, что выбрали нас. Будем рады видеть вас снова в нашей солнечной Грузии.

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