Представляем вашему вниманию увлекательную групповую квест-игру в Батуми под названием «Найди, если сможешь!». Это уникальная возможность узнать город в необычном игровом формате.
Во время экскурсии вы раскроете тайны советского периода, разгадывая
Во время экскурсии вы раскроете тайны советского периода, разгадывая
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Увлекательные задания и загадки
- 📸 Фотогеничные локации
- 🏛️ Исторические и культурные факты
- 🎁 Приятный сюрприз в конце
- 🌍 Возможность взаимодействия с местными жителями
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квест-игре в Батуми - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет комфортно проводить время на улице, наслаждаясь прогулками и решая задания. Весной и в начале осени, в апреле, мае и октябре, погода также может быть благоприятной, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В эти месяцы туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу для игры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мраморная мозаика
- Астрономические часы
- Скульптуры
- Памятники
- Старый Батуми
Описание квеста
- Начните своё путешествие, исследуя один из жилых районов города. По пути вы найдёте интересные факты о советском периоде и расшифруете послания на фасадах зданий и в местах общепита.
- Продолжайте поиски ответов на вопросы в парках и на живописной набережной. Здесь вас ждут загадки на скульптурах и памятниках, также вам нужно будет отыскать спрятанный реквизит. А ещё набережная — это очень фотогеничная локация!
- Изучите Старый Батуми. Задания в этой части города становятся сложнее, но интереснее. Улицы вымощены камнем, а скульптуры, рестораны и парки создают неповторимый колорит. Не стесняйтесь обращаться за подсказками к местным жителям! А по завершении квеста вас ждёт приятный сюрприз.
Кому подойдёт программа
Этот квест проходит без сопровождения гида и будет интересен как взрослым, так и подросткам от 10 лет. Вы сможете в свободном темпе наслаждаться каждым этапом игры, открывая для себя новые места и неспешно исследуя их.
Организационные детали
- В стоимость включено: участие в квесте, пешеходная экскурсия по Батуми с сопровождением гида в режиме онлайн, бутилированная вода, сюрприз в конце
- Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $2) и еда (по желанию)
Особенности формата
- Мы встретимся в начале приключения, я проведу инструктаж, а затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу
- Для прохождения понадобится смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp или Viber
- Я пришлю вам письменное задание через мессенджер, которое вы будете выполнять шаг за шагом, отправляя ответы мне в реальном времени. В конце игры я объявлю результаты.
- Вы можете использовать разные источники для правильных ответов — Google, помощь местных жителей. Или просто обращайтесь ко мне во время игры.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети и подростки до 17 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парка «6 мая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Квест проходила самостоятельно, что вызывало некоторое недоверие, но этот приятно удивил. Организаторы всегда оставались на связи и быстро отвечали на все вопросы. Рекомендую всем, кто хочет необычно прогуляться по Батуми, поломать голову над интересными заданиями и узнать новое о городе.
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А
Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
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O
Очень интересный квест с разнообразными заданиями и приятными сюрпризами. Рекомендую всем для знакомства с городом, а также просто для интересного провождения времени. Спасибо.
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Е
Увлекательная экскурсия- квест! Много локаций! Интересные задания! Необычный формат экскурсии!
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М
Если вы первый раз на такого рода экскурсиях-квестах, то думаю, понравится. Но нам квест показался немного нелогичным и больше как проба пера, не совсем оправданные передвижения, слабая взаимосвязь заданий и
Валерий
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за обратную связь и сожалеем, что квест не полностью оправдал ваши ожидания. Нам очень важно знать мнение наших
Благодарим вас за обратную связь и сожалеем, что квест не полностью оправдал ваши ожидания. Нам очень важно знать мнение наших
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