Пешеходная экскурсия по Батуми

Пешеходная экскурсия по Батуми раскроет для вас весь колорит этого города, расскажет об истории его...

Пешеходная экскурсия по Батуми раскроет для вас весь колорит этого города, расскажет об истории его создания, архитектуре, местных легендах и мифах.
Пешеходная экскурсия по Батуми
Пешеходная экскурсия по Батуми
Пешеходная экскурсия по Батуми
Пешеходная экскурсия по Батуми
Пешеходная экскурсия по Батуми
Пешеходная экскурсия по Батуми

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Пьяцца и Театральная площадь
  • поющие фонтаны
  • церковь Святого Николая Угодника
  • площадь Европы
  • скульптура Медеи
  • армянский храм Суб Пркич
  • мечеть Орта Джаме
  • турецкий квартал
  • береговые укреплением Бурун Табие и другие

Что вас ожидает:

  • Перед вами предстанут Площадь Пьяцца и Театральная площадь, а также знаменитые поющие фонтаны — говорят, что подобных цветомузыкальных фонтанов с такими представлениями нет нигде в мире. Кроме того, вы увидите церковь Святого Николая Угодника, площадь Европы, где расположена скульптура Медеи с золотым руном в руках, армянский храм Суб Пркич, мечеть Орта Джаме и многоликий турецкий квартал.
  • Прогуляетесь по бульвару, познакомитесь с береговым укреплением Бурун Табие, домами и достопримечательностями, связанными с именами известных поэтов, писателей, музыкантов. А ещё за время экскурсии вам предстоит продегустировать грузинские вина и чачу, попробовать превосходный черный кофе, сваренный на песке, и посмотреть, как готовятся настоящие аджарские хачапури.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$220

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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