Перед вами предстанут Площадь Пьяцца и Театральная площадь, а также знаменитые поющие фонтаны — говорят, что подобных цветомузыкальных фонтанов с такими представлениями нет нигде в мире. Кроме того, вы увидите церковь Святого Николая Угодника, площадь Европы, где расположена скульптура Медеи с золотым руном в руках, армянский храм Суб Пркич, мечеть Орта Джаме и многоликий турецкий квартал.
Прогуляетесь по бульвару, познакомитесь с береговым укреплением Бурун Табие, домами и достопримечательностями, связанными с именами известных поэтов, писателей, музыкантов. А ещё за время экскурсии вам предстоит продегустировать грузинские вина и чачу, попробовать превосходный черный кофе, сваренный на песке, и посмотреть, как готовятся настоящие аджарские хачапури.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$220
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.