Путешествие по достопримечательностям побережья и горных регионов Аджарии. Горные реки, водопады Махунцети и Мирвети, Римская крепость 1 века, арочные мосты построенные более 1000 лет назад, дом и винный погреб семьи виноделов с 400 летней историей 📖 и конечно же невероятные пейзажи Грузии, все это вы увидите приехав на эту экскурсию ⛳. В подарок по окончанию экскурсии 🧭, предоставляется 2-х минутный видео ролик.

В этом туре мы посетим уникальные природные и исторические достопримечательности 🏛️ Горной Аджарии

После встречи в Вашем отеле, мы отправимся на реставрированные останки Гонио-Апссароской крепости, которая была укрепленным римским гарнизоном, о котором первые упоминания были еще в I в. н. э.. На территории крепости мы сможем посетить музей 🖼 и увидеть как ведутся археологические раскопки.

Далее по живописной горной дороге проходящей по левому берегу реки Чорохи мы отправимся на место слияния рек Чорохи и Аджаристкали.

Затем мы отправимся к акведуку первой Аджарской ГЭС, построенный еще в 1937 году и бесперебойно работающий по сей день. Следующим пунктом нашей программы станет уютный магазинчик в котором мы сможем попробовать заводские аджарские вина, а так же при желании сможем купить вино 🍷, чачу, мед, натуральные компоты, соусы и варенья.

Неподалеку расположен самый высокий в окрестностях Батуми водопад Махунцети, высота которого составляет 54 метра, там же мы сможем увидеть древний арочный мост на этот раз через реку Аджаристкали.

Последним пунктом нашей программы станет затерянное в горах ⛰️ село Мирвети, и одноименный водопад, путь к которому будет пролегать через удивительную рощу. Там же мы сможем посетить дом винодела, попробовав вина приготовленные по уникальным рецептам.

При желании у него же можно организовать обед.

По окончанию экскурсии мы вернемся к Вам в отель 🏨