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Путешествие по горной Аджарии

5
1 отзыв
Сергей С.
Сергей С. – Гид из Батуми
Горная Аджария — один из самых живописных регионов юго-западной Грузии.

За время нашего путешествия вы познакомитесь с культурой этого гостеприимного края и узнаете его богатую историю 📖.

Насладитесь красотой чистых рек, мощных водопадов, величественных гор ⛰️ и самшитовых лесов.

Побываете на руинах римской Гонио-Апссароской крепости, увидите древние арочные мосты и продегустируете ароматное аджарское вино 🍷 в доме потомственного винодела.
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Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии

Что вы увидите

  • Крепость Гонио
  • стрелка рек Чорохи и Адажристкали
  • водопад Мирвети
  • арочный мост Мирвети
  • водопад Махунцети
  • арочный мост Махунцети
  • дом винодела.
Путешествие по достопримечательностям побережья и горных регионов Аджарии. Горные реки, водопады Махунцети и Мирвети, Римская крепость 1 века, арочные мосты построенные более 1000 лет назад, дом и винный погреб семьи виноделов с 400 летней историей 📖 и конечно же невероятные пейзажи Грузии, все это вы увидите приехав на эту экскурсию ⛳. В подарок по окончанию экскурсии 🧭, предоставляется 2-х минутный видео ролик.
В этом туре мы посетим уникальные природные и исторические достопримечательности 🏛️ Горной Аджарии
После встречи в Вашем отеле, мы отправимся на реставрированные останки Гонио-Апссароской крепости, которая была укрепленным римским гарнизоном, о котором первые упоминания были еще в I в. н. э.. На территории крепости мы сможем посетить музей 🖼 и увидеть как ведутся археологические раскопки.
Далее по живописной горной дороге проходящей по левому берегу реки Чорохи мы отправимся на место слияния рек Чорохи и Аджаристкали.
Затем мы отправимся к акведуку первой Аджарской ГЭС, построенный еще в 1937 году и бесперебойно работающий по сей день. Следующим пунктом нашей программы станет уютный магазинчик в котором мы сможем попробовать заводские аджарские вина, а так же при желании сможем купить вино 🍷, чачу, мед, натуральные компоты, соусы и варенья.
Неподалеку расположен самый высокий в окрестностях Батуми водопад Махунцети, высота которого составляет 54 метра, там же мы сможем увидеть древний арочный мост на этот раз через реку Аджаристкали.
Последним пунктом нашей программы станет затерянное в горах ⛰️ село Мирвети, и одноименный водопад, путь к которому будет пролегать через удивительную рощу. Там же мы сможем посетить дом винодела, попробовав вина приготовленные по уникальным рецептам.
При желании у него же можно организовать обед.
По окончанию экскурсии мы вернемся к Вам в отель 🏨
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Трансфер
Что не входит
  • Сувениры
  • Дегустация вин
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Фонтан Нептуна (или ваш отель)
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии
Путешествие по горной Аджарии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей С.
Сергей С.
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