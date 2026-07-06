Горная Аджария: крепости, водопады и винные традиции
Побывать в гостях у аджарских виноделов и насладиться горной природой (из Батуми)
Вы посетите римскую крепость у устья Чорохи, увидите водопады Мирвети и Махунцети, перейдёте по мосту царицы Тамары, побываете на традиционном грузинском застолье и завершите путешествие на вершине, откуда открываются виды на Батуми, море и горы. По дороге мы познакомим вас с историей и традициями горной Аджарии.
Описание экскурсии
10:30–11:00 — крепость Гонио. Вы осмотрите римскую крепость 1 века н. э. Пройдёте вдоль стен, увидите археологические находки и услышите легенду о захоронении апостола Матфея
11:30–11:50 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Здесь хорошо видно, как воды разного цвета некоторое время текут рядом, не смешиваясь
12:00–12:30 — водопад Мирвети. Вы найдете его, когда пройдёте по подвесному мосту самшитовый лес
13:00–13:30 — водопад Махунцети. Известный водопад Аджарии высотой около 50 метров
13:30–13:50 — мост царицы Тамары. Средневековый каменный мост 12 века, который до сих пор используют местные жители
14:00–16:00 — семейная винодельня. Вас ждут традиционное грузинское застолье, домашнее вино и чача, а также народные песни и танцы
16:15–16:45 — Аджарский винный дом. Вы познакомитесь с местными традициями виноделия, увидите квеври и по желанию попробуете несколько сортов вина, включая чхавери
17:30–18:00 — смотровая площадка с крестом. Завершим день на смотровой площадке с видами на Батуми, Чёрное море и горы Аджарии
18:30–19:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
Поездка проходит на 7-местном минивэне Honda Elysion
Дополнительно оплачиваются: — застолье — 60 лари с человека (~ €20) — вход в крепость Гонио — 15 лари с человека (~ 5€) — дегустация в Аджарском винном доме — от 30 лари с человека (~ 10€, по желанию, 18+)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1401 туриста
Привет! Меня зовут Сергей, мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Горная Аджария: крепости, водопады и винные традиции»