Вы посетите римскую крепость у устья Чорохи, увидите водопады Мирвети и Махунцети, перейдёте по мосту царицы Тамары, побываете на традиционном грузинском застолье и завершите путешествие на вершине, откуда открываются виды на Батуми, море и горы. По дороге мы познакомим вас с историей и традициями горной Аджарии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €137 за экскурсию

Описание экскурсии

10:30–11:00 — крепость Гонио. Вы осмотрите римскую крепость 1 века н. э. Пройдёте вдоль стен, увидите археологические находки и услышите легенду о захоронении апостола Матфея

11:30–11:50 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Здесь хорошо видно, как воды разного цвета некоторое время текут рядом, не смешиваясь

12:00–12:30 — водопад Мирвети. Вы найдете его, когда пройдёте по подвесному мосту самшитовый лес

13:00–13:30 — водопад Махунцети. Известный водопад Аджарии высотой около 50 метров

13:30–13:50 — мост царицы Тамары. Средневековый каменный мост 12 века, который до сих пор используют местные жители

14:00–16:00 — семейная винодельня. Вас ждут традиционное грузинское застолье, домашнее вино и чача, а также народные песни и танцы

16:15–16:45 — Аджарский винный дом. Вы познакомитесь с местными традициями виноделия, увидите квеври и по желанию попробуете несколько сортов вина, включая чхавери

17:30–18:00 — смотровая площадка с крестом. Завершим день на смотровой площадке с видами на Батуми, Чёрное море и горы Аджарии

18:30–19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали