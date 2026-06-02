По дороге — красивые панорамы побережья, рассказы о регионе и знакомство с местными традициями.
10:40 — пляж Сарпи и граница Грузии с Турцией
Сделаем остановку у одного из самых известных пляжей Аджарии. Вы увидите границу двух стран, полюбуетесь лазурным морем и горными пейзажами.
11:00 — водопад Андрея Первозванного
Посетим атмосферный водопад среди зелени субтропического леса. Это место связано с легендами о пребывании Андрея Первозванного в Грузии и считается одним из символов региона.
11:20–12:00 — крепость Гонио
Вы увидите массивные стены римского периода и узнаете, какие легенды связаны с крепостью, почему Гонио считалась важной стратегической точкой и как здесь пересекались культуры Востока и Запада.
12:20 — слияние двух рек
Остановимся у живописного места, где соединяются реки Аджарисцкали и Чорохи. Здесь открываются красивые виды на горные ущелья и долины.
12:40–13:10 — водопад Махунцети и дегустация
У вас будет свободное время для прогулки, фотографий и дегустации местного вина и чурчхелы.
13:20 — мост царицы Тамары
Рассмотрим старинный каменный мост, построенный в эпоху царицы Тамары. Поговорим о средневековой Грузии и торговых путях, проходивших через Аджарию.
13:40 — водопад Мирвети
Вас ждёт короткая прогулка через бамбуковую рощу к одному из самых уютных и красивых водопадов региона.
14:00 — Мачахела
Проедем через живописные горные районы и остановимся на смотровых площадках с панорамами ущелий, лесов и горных деревень.
15:00–17:00 — аджарское застолье
Финальной частью путешествия станет застолье с атмосферой грузинского праздника. В программе:
традиционные блюда аджарской кухни
дегустация вина
фольклорная программа
примерка национальных костюмов
мастер-класс по грузинским танцам
17:00–18:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
Едем на микроавтобусах Mercedes Sprinter
В стоимость входит посещение крепости Гонио и традиционное грузинское застолье с фольклорной программой, вином, примеркой национальных костюмов и мастер-классом по грузинским танцам — никаких скрытых доплат не потребуется
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы занимаемся организацией экскурсий более 10 лет. Если вы хотите, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и весело, — вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений. Отдельно хочу поблагодарить гида Амирана — благодаря его рассказам поездка была не только красивой, но и очень познавательной. Всё было отлично организовано, комфортно и с хорошим настроением. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Амирана всем, кто отдыхает в Грузии!
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