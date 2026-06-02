Горная Аджария — это зелёные ущелья, шумные водопады, древние мосты и уютные горные деревни. Во время поездки вы не только увидите главные природные и исторические локации региона, но и познакомитесь с традициями аджарского застолья, местной кухней и культурой гостеприимства.

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Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми

По дороге — красивые панорамы побережья, рассказы о регионе и знакомство с местными традициями.

10:40 — пляж Сарпи и граница Грузии с Турцией

Сделаем остановку у одного из самых известных пляжей Аджарии. Вы увидите границу двух стран, полюбуетесь лазурным морем и горными пейзажами.

11:00 — водопад Андрея Первозванного

Посетим атмосферный водопад среди зелени субтропического леса. Это место связано с легендами о пребывании Андрея Первозванного в Грузии и считается одним из символов региона.

11:20–12:00 — крепость Гонио

Вы увидите массивные стены римского периода и узнаете, какие легенды связаны с крепостью, почему Гонио считалась важной стратегической точкой и как здесь пересекались культуры Востока и Запада.

12:20 — слияние двух рек

Остановимся у живописного места, где соединяются реки Аджарисцкали и Чорохи. Здесь открываются красивые виды на горные ущелья и долины.

12:40–13:10 — водопад Махунцети и дегустация

У вас будет свободное время для прогулки, фотографий и дегустации местного вина и чурчхелы.

13:20 — мост царицы Тамары

Рассмотрим старинный каменный мост, построенный в эпоху царицы Тамары. Поговорим о средневековой Грузии и торговых путях, проходивших через Аджарию.

13:40 — водопад Мирвети

Вас ждёт короткая прогулка через бамбуковую рощу к одному из самых уютных и красивых водопадов региона.

14:00 — Мачахела

Проедем через живописные горные районы и остановимся на смотровых площадках с панорамами ущелий, лесов и горных деревень.

15:00–17:00 — аджарское застолье

Финальной частью путешествия станет застолье с атмосферой грузинского праздника. В программе:

традиционные блюда аджарской кухни

дегустация вина

фольклорная программа

примерка национальных костюмов

мастер-класс по грузинским танцам

17:00–18:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали