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Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)

Водопады, мост Царицы Тамары, крепость Гонио и то самое грузинское гостеприимство
Горная Аджария — это зелёные ущелья, шумные водопады, древние мосты и уютные горные деревни.

Во время поездки вы не только увидите главные природные и исторические локации региона, но и познакомитесь с традициями аджарского застолья, местной кухней и культурой гостеприимства.
5
1 отзыв
Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)
Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)
Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми

По дороге — красивые панорамы побережья, рассказы о регионе и знакомство с местными традициями.

10:40 — пляж Сарпи и граница Грузии с Турцией

Сделаем остановку у одного из самых известных пляжей Аджарии. Вы увидите границу двух стран, полюбуетесь лазурным морем и горными пейзажами.

11:00 — водопад Андрея Первозванного

Посетим атмосферный водопад среди зелени субтропического леса. Это место связано с легендами о пребывании Андрея Первозванного в Грузии и считается одним из символов региона.

11:20–12:00 — крепость Гонио

Вы увидите массивные стены римского периода и узнаете, какие легенды связаны с крепостью, почему Гонио считалась важной стратегической точкой и как здесь пересекались культуры Востока и Запада.

12:20 — слияние двух рек

Остановимся у живописного места, где соединяются реки Аджарисцкали и Чорохи. Здесь открываются красивые виды на горные ущелья и долины.

12:40–13:10 — водопад Махунцети и дегустация

У вас будет свободное время для прогулки, фотографий и дегустации местного вина и чурчхелы.

13:20 — мост царицы Тамары

Рассмотрим старинный каменный мост, построенный в эпоху царицы Тамары. Поговорим о средневековой Грузии и торговых путях, проходивших через Аджарию.

13:40 — водопад Мирвети

Вас ждёт короткая прогулка через бамбуковую рощу к одному из самых уютных и красивых водопадов региона.

14:00 — Мачахела

Проедем через живописные горные районы и остановимся на смотровых площадках с панорамами ущелий, лесов и горных деревень.

15:00–17:00 — аджарское застолье

Финальной частью путешествия станет застолье с атмосферой грузинского праздника. В программе:

  • традиционные блюда аджарской кухни
  • дегустация вина
  • фольклорная программа
  • примерка национальных костюмов
  • мастер-класс по грузинским танцам

17:00–18:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусах Mercedes Sprinter
  • В стоимость входит посещение крепости Гонио и традиционное грузинское застолье с фольклорной программой, вином, примеркой национальных костюмов и мастер-классом по грузинским танцам — никаких скрытых доплат не потребуется
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран
Амиран — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы занимаемся организацией экскурсий более 10 лет. Если вы хотите, чтобы ваше путешествие прошло комфортно и весело, — вам к нам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Екатерина
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений. Отдельно хочу поблагодарить гида Амирана — благодаря его рассказам поездка была не только красивой, но и очень познавательной. Всё было отлично организовано, комфортно и с хорошим настроением. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Амирана всем, кто отдыхает в Грузии!
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
Очень понравилась экскурсия в Горную Аджарию! Красивые горные пейзажи, водопады, интересные остановки и множество ярких впечатлений.
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