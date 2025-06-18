И Игорь

Это безумно красивый и изумительный тур по Горам Грузии. Мы получили море впечатлений, огромное количество позитивных эмоций и гигантское количество качественных фотографий. Аркадий - мастер своего дела и однозначно профессионал. С ним не будет ни скучно, ни грустно - повеселит, все расскажет и накормит, и сфотографирует на уровне качественных фотографов. Все очень очень понравилось)