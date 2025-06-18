Приглашаем в незабываемое путешествие по Шуахеви! Нас ждут горы до 1300 метров, слияние двух рек, водопады, арочный мост XII века и первозданная природа. Дегустируем 10 видов вина и чачи в гостеприимной грузинской семье. Насладимся горными пейзажами, чистым воздухом и ароматными шашлыками. Экскурсия — это гармония природы, истории и вкуса. Настоящее погружение в дух горной Грузии!
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Уникальное природное место слияния двух рек.
- Два водопада: один — в ущелье гор, второй — знаменитый водопад Махунцети.
- Арочный каменный мост царицы Тамары XII века.
- Подъём в горы Шуахеви (до 1300 метров) с панорамными видами.
- Дегустация 10-ти видов домашнего вина и чачи в гостеприимной грузинской семье.
- Отдых на природе с шашлыками.
Ежедневно с 09:00 до 10:00 (время выезда).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Батуми, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
18 июн 2025
Это безумно красивый и изумительный тур по Горам Грузии. Мы получили море впечатлений, огромное количество позитивных эмоций и гигантское количество качественных фотографий. Аркадий - мастер своего дела и однозначно профессионал. С ним не будет ни скучно, ни грустно - повеселит, все расскажет и накормит, и сфотографирует на уровне качественных фотографов. Все очень очень понравилось)
