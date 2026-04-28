Дивные водопады, исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные и каменные арочные мосты царицы Тамары — всё это будет в нашем путешествии по Мачахельскому ущелью. Я покажу вам наши природные жемчужины и поделюсь любопытными сюжетами из прошлого.
А если захотите, организую для вас дегустацию местных вин или грузинское застолье с национальным фольклором. Вперёд, знакомиться с Аджарией!
А если захотите, организую для вас дегустацию местных вин или грузинское застолье с национальным фольклором. Вперёд, знакомиться с Аджарией!
Описание экскурсии
- Три арочных моста времён царицы Тамары (в сёлах Махунцети, Мирвети и Цхемлара). Они датируются 12 – 13 веками, но при этом отлично сохранились по сей день.
- Три живописных водопада в сёлах Махунцети, Мирвети и Чхутунети. При желании летом вы можете искупаться в них.
- Место слияния двух горных рек — Чорохи (течёт из Турции) и Аджарисцхали (протекает по Грузии).
- Памятник ружью «Мачахела», которое в 17–19 веках производили в этом регионе. Именно оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию.
- Подвесные мосты, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Для путешественников это настоящее развлечение: доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает. Но, чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой, и насладиться пейзажем.
- Амбразура времён Второй мировой войны. Она представляет собой сверхпрочное металло-бетонное сооружение с небольшими помещениями для военнослужащих и хранения боеприпасов.
- Смотровая площадка с видом на горы, ущелье и маленькие уютные сельские домики — пастораль!
- Закончить экскурсию мы можем грузинским застольем с семейным фольклором или в ресторанчике с красивым видом на горы и реку. Идеальное завершение насыщенного маршрута!
- По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенье домашнего производства.
- А также покататься на квадроциклах, зиплайне, катере, картингах и заняться рафтингом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1–3 чел.) или минивэне Mazda Mpv (для 4–5 чел.).
- Заберём вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезём обратно.
- Продолжительность экскурсии 7–8 ч, выехать лучше в 9:00–9:30 утра.
- С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в ресторане — стоимость по меню.
- Грузинское застолье с семейным фольклором и национальными танцами — 50 лари с чел.
- Катание на квадроциклах — 150 лари за квадроцикл (1–2 чел.).
- Прогулка на катере — 150 лари за катер (до 6 чел.).
- Рафтинг — 200 лари за 4-километровый маршрут, 250 лари за 6-километровый маршрут (до 6 чел.).
- Катание на картинге (15 мин.) — 70 лари за чел.
- Катание на зиплайне 1100 метров — 80 лари за чел.
- Дегустация вин, чачи и коньяка домашнего производства.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 402 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию! Всё прошло на одном дыхании. Невероятные виды, реки, водопады, горные деревушки и чистейший воздух. К сожалению, даже фотографии не передают всей красоты.
Отдельное спасибо гиду Кахе.
Отдельное спасибо гиду Кахе.
Каха
Ответ организатора:
Евгений, благодарю за вас за высокую оценку нашей экскурсии. Я рад что она вам понравилась. Буду ждать вас снова у нас в гостях, и на других, не менее интересных поездках.
С уважением Каха.
С уважением Каха.
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Д
Спасибо большое Кахе за экскурсию! Быстро списались. обговорили детали, были на связи, встретились около отеля. Прекрасный человек, отличная экскурсия! Желаем Кахе больших успехов, только хороших клиентов и удовольствия от работы!
Каха
Ответ организатора:
Диана, большое спасибо за отзыв!
Я рад, что экскурсия понравилась Оле и вашим родителям, для меня это самое главное. Буду ждать вас снова у нас в гостях, и на других, не менее интересных поездках.
С уважением Каха.
Я рад, что экскурсия понравилась Оле и вашим родителям, для меня это самое главное. Буду ждать вас снова у нас в гостях, и на других, не менее интересных поездках.
С уважением Каха.
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И
Хочу выразить огромную благодарность Кахе за замечательную экскурсию по горной Аджарии!
Экскурсия была очень интересной, и по-настоящему душевной. Благодаря Кахе мы узнали много нового об Аджарии, истории и традициях Грузии, увидели
Экскурсия была очень интересной, и по-настоящему душевной. Благодаря Кахе мы узнали много нового об Аджарии, истории и традициях Грузии, увидели
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Будучи в Аджарии, мы обязательно хотели показать детям самые живописные локации в горных районах. Быть в Батуми и не выехать за его пределы, не увидеть удивительные по красоте пейзажи, потрясающие
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Хочу выразить искреннюю благодарность Кахе за очаровательную и познавательную экскурсию по горной Аджарии. Все очень понравилось, мы узнали очень много нового об Аджарии и Грузии а целом, где бы мы не останавливались был очень гостеприимный прием! Спасибо, Каха!!!
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Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте. Провели время с удовольствием и радостью, увидели разные водопады и мосты 6, 12 века, даже крепость Юностиана, хотим еще приехать и рекомендую всем
+1
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