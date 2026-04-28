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Очаровательная Горная Аджария

Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Дивные водопады, исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные и каменные арочные мосты царицы Тамары — всё это будет в нашем путешествии по Мачахельскому ущелью. Я покажу вам наши природные жемчужины и поделюсь любопытными сюжетами из прошлого.

А если захотите, организую для вас дегустацию местных вин или грузинское застолье с национальным фольклором. Вперёд, знакомиться с Аджарией!
5
20 отзывов
Очаровательная Горная Аджария
Очаровательная Горная Аджария
Очаровательная Горная Аджария

Описание экскурсии

  • Три арочных моста времён царицы Тамары (в сёлах Махунцети, Мирвети и Цхемлара). Они датируются 12 – 13 веками, но при этом отлично сохранились по сей день.
  • Три живописных водопада в сёлах Махунцети, Мирвети и Чхутунети. При желании летом вы можете искупаться в них.
  • Место слияния двух горных рек — Чорохи (течёт из Турции) и Аджарисцхали (протекает по Грузии).
  • Памятник ружью «Мачахела», которое в 17–19 веках производили в этом регионе. Именно оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию.
  • Подвесные мосты, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Для путешественников это настоящее развлечение: доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает. Но, чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой, и насладиться пейзажем.
  • Амбразура времён Второй мировой войны. Она представляет собой сверхпрочное металло-бетонное сооружение с небольшими помещениями для военнослужащих и хранения боеприпасов.
  • Смотровая площадка с видом на горы, ущелье и маленькие уютные сельские домики — пастораль!
  • Закончить экскурсию мы можем грузинским застольем с семейным фольклором или в ресторанчике с красивым видом на горы и реку. Идеальное завершение насыщенного маршрута!
  • По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенье домашнего производства.
  • А также покататься на квадроциклах, зиплайне, катере, картингах и заняться рафтингом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1–3 чел.) или минивэне Mazda Mpv (для 4–5 чел.).
  • Заберём вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезём обратно.
  • Продолжительность экскурсии 7–8 ч, выехать лучше в 9:00–9:30 утра.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в ресторане — стоимость по меню.
  • Грузинское застолье с семейным фольклором и национальными танцами — 50 лари с чел.
  • Катание на квадроциклах — 150 лари за квадроцикл (1–2 чел.).
  • Прогулка на катере — 150 лари за катер (до 6 чел.).
  • Рафтинг — 200 лари за 4-километровый маршрут, 250 лари за 6-километровый маршрут (до 6 чел.).
  • Катание на картинге (15 мин.) — 70 лари за чел.
  • Катание на зиплайне 1100 метров — 80 лари за чел.
  • Дегустация вин, чачи и коньяка домашнего производства.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 402 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых,
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природу, любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно заинтересует, порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Е
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию! Всё прошло на одном дыхании. Невероятные виды, реки, водопады, горные деревушки и чистейший воздух. К сожалению, даже фотографии не передают всей красоты.

Отдельное спасибо гиду Кахе.
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Было приятно не только увидеть места, но и послушать истории, не только о них, но и о Грузии в целом, традициях и современной жизни. Все было очень живо и интересно. Чувствовалось, что гид сам искренне любит этот край.

Очень рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть, а прочувствовать колорит!

Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию! Всё прошло на одном дыхании. Невероятные виды, реки, водопады, горные деревушки
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию! Всё прошло на одном дыхании. Невероятные виды, реки, водопады, горные деревушки
Каха
Каха
Ответ организатора:
Евгений, благодарю за вас за высокую оценку нашей экскурсии. Я рад что она вам понравилась. Буду ждать вас снова у нас в гостях, и на других, не менее интересных поездках.
С уважением Каха.
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Д
Спасибо большое Кахе за экскурсию! Быстро списались. обговорили детали, были на связи, встретились около отеля. Прекрасный человек, отличная экскурсия! Желаем Кахе больших успехов, только хороших клиентов и удовольствия от работы!
Спасибо большое Кахе за экскурсию! Быстро списались. обговорили детали, были на связи, встретились около отеля. Прекрасный
Каха
Каха
Ответ организатора:
Диана, большое спасибо за отзыв!
Я рад, что экскурсия понравилась Оле и вашим родителям, для меня это самое главное. Буду ждать вас снова у нас в гостях, и на других, не менее интересных поездках.
С уважением Каха.
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И
Хочу выразить огромную благодарность Кахе за замечательную экскурсию по горной Аджарии!
Экскурсия была очень интересной, и по-настоящему душевной. Благодаря Кахе мы узнали много нового об Аджарии, истории и традициях Грузии, увидели
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красивые места и почувствовали настоящий колорит этого края.
Отдельное спасибо за интересные рассказы и тёплую атмосферу на протяжении всего дня. Каха — настоящий профессионал и человек, искренне любящий свою страну. Во всех местах, которые мы посетили, нас встречали с большим грузинским гостеприимством.
Спасибо, Каха, за этот прекрасный день и незабываемые впечатления!

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Марина
Будучи в Аджарии, мы обязательно хотели показать детям самые живописные локации в горных районах. Быть в Батуми и не выехать за его пределы, не увидеть удивительные по красоте пейзажи, потрясающие
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ущелья, аджарские джунгли, бурные водопады, древние арочные и подвесные мосты, средневековую крепость… без этого не будет полной картины. Исходя наших задумок, я искала экскурсию по интересующему нас маршруту. Все интересующие нас места находятся на достаточном удалении от Батуми, а также друг от друга, так что туда просто так не доберешься, только на своей машине или с экскурсией. Но даже если есть свой транспорт, то никак не обойтись без знающего гида. И нам повезло, что мы нашли именно такого гида! Наиболее привлекательным мне показалось предложение Кахи. И наш выбор полностью оправдался.
Каха очень квалифицированный гид, коммуникативный, может поддержать разговор, ответить на все вопросы. Для поездки в горную Аджарию Каха забрал нас от места проживания на Зеленом Мысу. Машина у него уютная и комфортабельная, водитель Каха отменный. Каха легкий в общении, позитивный, с ними было очень комфортно общаться и детям 12 и 14 лет и взрослым (бабушке и маме). Каха просто кладезь информации, всегда может поддержать разговор, ответить на все вопросы.
В целом получилась насыщенная и необыкновенно интересная экскурсия с посещением самых разнообразных мест, как наиболее популярных у туристов (водопады Махунцети и Мирвети, арочные мосты царицы Тамары в этих селах), так и менее освоенные туристами места в национальном парке Мачахела— жемчужине горной Аджарии (арочный мост Цхемлара, бункер времен Второй мировой войны, водопад Чхутунети, и многое другое). Путешествовать мы любим и понимаем, как много (если не все) зависит от гида. Хороший гид — сущность редкая. Рассказывать надо уметь. А Каха умеет. Продуманность маршрута, содержание, подача информации - выдающиеся! Когда человек любит свой край, его историю и истории — это всегда заметно. И нам очень повезло, что Каха оказался именно таким человеком, коренным аджарцем, влюбленным в родной край, увлеченным, знающим здесь буквально каждый уголок. Одно дело, когда гид излагает заученные сухие факты, даты, события. И совсем по-другому звучат живые рассказы про людей, личные открытия и воспоминания, которые всегда добавляют красок, насыщенности. И прошлое начинает оживать перед глазами с его интересными персонажами. Мы были на одной волне, уставших не было, были только счастливые, довольные, полные впечатлений и новых знаний. Благодаря Кахе почти 10 часов пролетели как один миг. Рекомендую эту экскурсию для посещения всем, кто приезжает в Батуми!

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Алексей
Хочу выразить искреннюю благодарность Кахе за очаровательную и познавательную экскурсию по горной Аджарии. Все очень понравилось, мы узнали очень много нового об Аджарии и Грузии а целом, где бы мы не останавливались был очень гостеприимный прием! Спасибо, Каха!!!
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Shakhrizada
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте. Провели время с удовольствием и радостью, увидели разные водопады и мосты 6, 12 века, даже крепость Юностиана, хотим еще приехать и рекомендую всем
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.+1
Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш гид Каха показал все достопримечательные места которые указано на сайте.
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