Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии

Насладиться живописной природой и увидеть памятники древней истории

5
1 отзыв
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Дивные водопады, исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные и каменные арочные мосты царицы Тамары — всё это будет в нашем путешествии по Мачахельскому ущелью. Я погружу вас в историю края и поделюсь любопытными сюжетами из прошлого. Приготовьтесь к насыщенному дню!
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
Мачахельское ущелье, водопады и другие красоты горной Аджарии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Три арочных моста времён царицы Тамары (в сёлах Махунцети, Мирвети и Цхемлара). Они датируются 12–13 веками, но при этом отлично сохранились по сей день.
  • Три живописных водопада в сёлах Махунцети, Мирвети и Чхутунети. При желании летом вы искупаетесь в них.
  • Место слияния двух горных рек — Чорохи (течёт из Турции) и Аджарисцхали (протекает по Грузии).
  • Памятник ружью «Мачахела», которое в 17–19 веках производили в этом регионе. Именно оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию.
  • Подвесные мосты, по которым местные жители до сих пор добираются домой. А для путешественников это настоящее развлечение: доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает. Но, чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой, и насладиться пейзажем.
  • Амбразура времён Второй мировой войны. Она представляет собой сверхпрочное металло-бетонное сооружение с небольшими помещениями для военнослужащих и хранения боеприпасов.
  • Смотровая площадка с видом на горы, ущелье и маленькие уютные сельские домики — пастораль!

Если захотите, я организую для вас грузинское застолье с семейным фольклором и танцевальным мастер-классом в национальных костюмах. А также катание на зиплайне, катере, квадроциклах, картингах, рафтах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius. Для повышенного комфорта или для 5–6 человек поездка проходит на минивэне Mazda Mpv с доплатой 120 € за машину на всех.
  • Я заберу вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезу обратно
  • Продолжительность экскурсии 8–9 часов, выехать лучше в 09:00–09:30 утра

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в кафе
  • Грузинское застолье с семейным фольклором и национальными танцами — 20 €/чел.
  • Катание на квадроциклах — 55 € за квадроцикл (1–2 чел.)
  • Прогулка на катере — 55 € за катер (до 6 чел.)
  • Рафтинг — 75 € за 4-километровый маршрут, 90 € за 6-километровый маршрут (до 6 чел.)
  • Катание на картинге (15 мин.) — 25 €/чел.
  • Катание на зиплайне: большой — 25 €/чел., средний — 15 €/чел., маленький — 10 €/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Б
12 сен 2023
Всё было отлично

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