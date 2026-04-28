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ущелья, аджарские джунгли, бурные водопады, древние арочные и подвесные мосты, средневековую крепость… без этого не будет полной картины. Исходя наших задумок, я искала экскурсию по интересующему нас маршруту. Все интересующие нас места находятся на достаточном удалении от Батуми, а также друг от друга, так что туда просто так не доберешься, только на своей машине или с экскурсией. Но даже если есть свой транспорт, то никак не обойтись без знающего гида. И нам повезло, что мы нашли именно такого гида! Наиболее привлекательным мне показалось предложение Кахи. И наш выбор полностью оправдался.

Каха очень квалифицированный гид, коммуникативный, может поддержать разговор, ответить на все вопросы. Для поездки в горную Аджарию Каха забрал нас от места проживания на Зеленом Мысу. Машина у него уютная и комфортабельная, водитель Каха отменный. Каха легкий в общении, позитивный, с ними было очень комфортно общаться и детям 12 и 14 лет и взрослым (бабушке и маме). Каха просто кладезь информации, всегда может поддержать разговор, ответить на все вопросы.

В целом получилась насыщенная и необыкновенно интересная экскурсия с посещением самых разнообразных мест, как наиболее популярных у туристов (водопады Махунцети и Мирвети, арочные мосты царицы Тамары в этих селах), так и менее освоенные туристами места в национальном парке Мачахела— жемчужине горной Аджарии (арочный мост Цхемлара, бункер времен Второй мировой войны, водопад Чхутунети, и многое другое). Путешествовать мы любим и понимаем, как много (если не все) зависит от гида. Хороший гид — сущность редкая. Рассказывать надо уметь. А Каха умеет. Продуманность маршрута, содержание, подача информации - выдающиеся! Когда человек любит свой край, его историю и истории — это всегда заметно. И нам очень повезло, что Каха оказался именно таким человеком, коренным аджарцем, влюбленным в родной край, увлеченным, знающим здесь буквально каждый уголок. Одно дело, когда гид излагает заученные сухие факты, даты, события. И совсем по-другому звучат живые рассказы про людей, личные открытия и воспоминания, которые всегда добавляют красок, насыщенности. И прошлое начинает оживать перед глазами с его интересными персонажами. Мы были на одной волне, уставших не было, были только счастливые, довольные, полные впечатлений и новых знаний. Благодаря Кахе почти 10 часов пролетели как один миг. Рекомендую эту экскурсию для посещения всем, кто приезжает в Батуми!