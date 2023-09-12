Насладиться живописной природой и увидеть памятники древней истории
Дивные водопады, исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные и каменные арочные мосты царицы Тамары — всё это будет в нашем путешествии по Мачахельскому ущелью. Я погружу вас в историю края и поделюсь любопытными сюжетами из прошлого. Приготовьтесь к насыщенному дню!
Ближайшие даты:
8
окт
окт
9
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
15
окт
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Описание
Что вас ожидает
- Три арочных моста времён царицы Тамары (в сёлах Махунцети, Мирвети и Цхемлара). Они датируются 12–13 веками, но при этом отлично сохранились по сей день.
- Три живописных водопада в сёлах Махунцети, Мирвети и Чхутунети. При желании летом вы искупаетесь в них.
- Место слияния двух горных рек — Чорохи (течёт из Турции) и Аджарисцхали (протекает по Грузии).
- Памятник ружью «Мачахела», которое в 17–19 веках производили в этом регионе. Именно оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию.
- Подвесные мосты, по которым местные жители до сих пор добираются домой. А для путешественников это настоящее развлечение: доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает. Но, чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой, и насладиться пейзажем.
- Амбразура времён Второй мировой войны. Она представляет собой сверхпрочное металло-бетонное сооружение с небольшими помещениями для военнослужащих и хранения боеприпасов.
- Смотровая площадка с видом на горы, ущелье и маленькие уютные сельские домики — пастораль!
Если захотите, я организую для вас грузинское застолье с семейным фольклором и танцевальным мастер-классом в национальных костюмах. А также катание на зиплайне, катере, квадроциклах, картингах, рафтах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius. Для повышенного комфорта или для 5–6 человек поездка проходит на минивэне Mazda Mpv с доплатой 120 € за машину на всех.
- Я заберу вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезу обратно
- Продолжительность экскурсии 8–9 часов, выехать лучше в 09:00–09:30 утра
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в кафе
- Грузинское застолье с семейным фольклором и национальными танцами — 20 €/чел.
- Катание на квадроциклах — 55 € за квадроцикл (1–2 чел.)
- Прогулка на катере — 55 € за катер (до 6 чел.)
- Рафтинг — 75 € за 4-километровый маршрут, 90 € за 6-километровый маршрут (до 6 чел.)
- Катание на картинге (15 мин.) — 25 €/чел.
- Катание на зиплайне: большой — 25 €/чел., средний — 15 €/чел., маленький — 10 €/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Работаю в сфере туризма 9 лет, являюсь лицензированным гидом Аджарии. Очень люблю свою работу: она позволяет мне знакомиться с новыми интересными людьми и показывать мою замечательную страну.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
12 сен 2023
Всё было отлично
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