Дорогие друзья, приглашаю Вас на увлекательную экскурсию к одному из самых аутентичных регионов Грузии - в сказочно прекрасную Горную Аджарию, а так же к жемчужине нашего региона - Мачахельскому ущелью.
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Описание экскурсииВодопады, Мосты и Тайны Горной Аджарии Дорогие друзья, приглашаю Вас на увлекательную экскурсию к одному из самых аутентичных регионов Грузии - в сказочно прекрасную Горную Аджарию, а так же к жемчужине нашего региона - Мачахельскому ущелью. Мы с вами насладимся прелестью водопадов, посетим исторические памятники, подвесные мосты, а так же арочные мосты царицы Тамары которые удивят вас своей интересной формой и историей в несколько сотен лет. Ну и конечно же при желании сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства, а также посетить Грузинское застолье с обедом, песнями и танцами. В летний период можем совместить пассивный отдых с активным, и искупаться в освежающих реках и водопадах. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
- Для более удобного размещения 4 взрослых(по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 200$ на всех за машину.
- Забираю Вас от места вашего проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно.
- Наденьте удобную обувь. Тёплые вещи не нужны, там такая же температура, как и в Батуми.
- В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
- Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:00 - 9.30 утра.
Ежедневно в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нашей первой остановкой будет слияние 2х красивейших горных рек Чорох и Аджарисцхали, где мы сделаем потрясающие фотографии на память
- 3 Арочных Моста Царицы Тамары датируемые 12 - 13 веками
- Насладимся красотами 3х живописных водопадов нашего региона. При желании в летний период можно в них купаться, делать оригинальные фото и просто отдыхать
- Прогуляемся в округе села Мирвети, где мы осмотрим исторический арочный мост XIII века и находящийся в лесу прекрасный водопад. Дорога к водопаду пролегает по интересной тропинке, а пейзажи вокруг таинственные и завораживающие
- Увидим памятник Мачахельскому ружью - это одна из местных достопримечательностей
- Еще одно развлечение для гостей в данной экскурсии это подвесные мосты нашего края, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Доски под ногами скрипят, и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает, но чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой и насладиться красотой и гармонией пейзажа
- Поднимемся на вершину горы, где со смотровой площадки вы сможете насладиться шикарными панорамными видами ущелья
- По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства, а также покататься на квадроциклах, зиплайне, рафтинге, катере, картингах
- Закончить экскурсию мы можем Грузинским застольем с обедом, песнями и танцами (50 Лари с чел.), или в кафешке с красивым видом на горы и реку (стоимость по меню)
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
- Услуги гида.
- Дегустация вин, чачи, коньяка и варенья домашнего производства.
Что не входит в цену
- По желанию:
- Грузинское застолье с обедом, песнями и танцами - 50 Лари с человека, или обед в кафе с красивым видом на горы и реку (стоимость по меню).
- Катание на Квадроциклах - 150 Лари за Квадроцикл (1-2 человека).
- Катание на Катере - 150 Лари за Катер (до 6 человек).
- Рафтинг - 200 Лари за 4-км маршрут, 250 Лари за 6-км маршрут (до 6 человек).
- Катание на Картинге - 70 Лари за человека (15 мин).
- Зиплайн 1100 метров - 80 лари за чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
- Для более удобного размещения 4 взрослых (по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 200$ на всех за машину
- Забираю Вас от места вашего проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно
- Наденьте удобную обувь. Тёплые вещи не нужны, там такая же температура, как и в Батуми
- В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
- Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:00 - 9.30 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Огромное спасибо нашему экскурсоводу за невероятную атмосферу, искреннюю любовь к своему делу и умение рассказывать так, что время пролетело совершенно незаметно.
Каждая история была настолько увлекательной,
Каждая история была настолько увлекательной,
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Е
Экскурсия шикарная, посмотрели много водопадов, мостов)
Спасибо большое Кахе, который провез нас по столь красивым местам без огромного количества людей в отличие от других экскурсий, обязательно вернемся ещё!
Спасибо большое Кахе, который провез нас по столь красивым местам без огромного количества людей в отличие от других экскурсий, обязательно вернемся ещё!
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Е
Погода в день поездки разбушевалась, но Каха предлагал решения в моменте. Договорились выехать чуть позже исходного времени, к счастью, гроза закончилась и мы не пожалели, что поехали. Каха провел для
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J
Огромное спасибо Каха Гобронидзе за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране‚ ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории‚ высокий интеллект и умение контактировать
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J
Огромное спасибо Каха Гобронидзе за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране‚ ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории‚ высокий интеллект и умение контактировать
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О
Грузия. Грузия Грузия… Батуми и её окрестности… Очень важно кто и как откроет для тебя взгляд на новую страну, расскажет про её традиции, даст прикоснуться к самобытной культуре, попробывать новые
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