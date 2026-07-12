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что хотелось слушать еще и еще. Было ощущение, что мы не просто знакомимся с достопримечательностями, а проживаем их историю вместе с человеком, который знает и любит каждый уголок этого места. Экскурсовод с легкостью отвечал на все вопросы, делился интересными фактами и создавал очень теплую и дружелюбную атмосферу.



После экскурсии остались самые приятные эмоции, яркие впечатления и желание обязательно вернуться снова. Именно такие люди делают путешествия по-настоящему незабываемыми. Огромная благодарность за профессионализм, душевность и вдохновение! Искренне рекомендую всем — это была одна из лучших экскурсий, на которых нам доводилось побывать!