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Очаровательная Горная Аджария

Красивейшие водопады и самшитовый лес: экскурсия по Горной Аджарии из Батуми
Дорогие друзья, приглашаю Вас на увлекательную экскурсию к одному из самых аутентичных регионов Грузии - в сказочно прекрасную Горную Аджарию, а так же к жемчужине нашего региона - Мачахельскому ущелью.

Мы
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с вами насладимся прелестью водопадов, посетим исторические памятники, подвесные мосты, а так же арочные мосты царицы Тамары которые удивят вас своей интересной формой и историей в несколько сотен лет. Ну и конечно же при желании сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства, а также посетить Грузинское застолье с национальным фольклором.

5
55 отзывов
Очаровательная Горная Аджария
Очаровательная Горная Аджария
Очаровательная Горная Аджария

Описание экскурсии

Водопады, Мосты и Тайны Горной Аджарии Дорогие друзья, приглашаю Вас на увлекательную экскурсию к одному из самых аутентичных регионов Грузии - в сказочно прекрасную Горную Аджарию, а так же к жемчужине нашего региона - Мачахельскому ущелью. Мы с вами насладимся прелестью водопадов, посетим исторические памятники, подвесные мосты, а так же арочные мосты царицы Тамары которые удивят вас своей интересной формой и историей в несколько сотен лет. Ну и конечно же при желании сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства, а также посетить Грузинское застолье с обедом, песнями и танцами. В летний период можем совместить пассивный отдых с активным, и искупаться в освежающих реках и водопадах. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
  • Для более удобного размещения 4 взрослых(по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 200$ на всех за машину.
  • Забираю Вас от места вашего проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно.
  • Наденьте удобную обувь. Тёплые вещи не нужны, там такая же температура, как и в Батуми.
  • В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
  • Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:00 - 9.30 утра.

Ежедневно в 9.00

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нашей первой остановкой будет слияние 2х красивейших горных рек Чорох и Аджарисцхали, где мы сделаем потрясающие фотографии на память
  • 3 Арочных Моста Царицы Тамары датируемые 12 - 13 веками
  • Насладимся красотами 3х живописных водопадов нашего региона. При желании в летний период можно в них купаться, делать оригинальные фото и просто отдыхать
  • Прогуляемся в округе села Мирвети, где мы осмотрим исторический арочный мост XIII века и находящийся в лесу прекрасный водопад. Дорога к водопаду пролегает по интересной тропинке, а пейзажи вокруг таинственные и завораживающие
  • Увидим памятник Мачахельскому ружью - это одна из местных достопримечательностей
  • Еще одно развлечение для гостей в данной экскурсии это подвесные мосты нашего края, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Доски под ногами скрипят, и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает, но чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой и насладиться красотой и гармонией пейзажа
  • Поднимемся на вершину горы, где со смотровой площадки вы сможете насладиться шикарными панорамными видами ущелья
  • По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства, а также покататься на квадроциклах, зиплайне, рафтинге, катере, картингах
  • Закончить экскурсию мы можем Грузинским застольем с обедом, песнями и танцами (50 Лари с чел.), или в кафешке с красивым видом на горы и реку (стоимость по меню)
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
  • Услуги гида.
  • Дегустация вин, чачи, коньяка и варенья домашнего производства.
Что не входит в цену
  • По желанию:
  • Грузинское застолье с обедом, песнями и танцами - 50 Лари с человека, или обед в кафе с красивым видом на горы и реку (стоимость по меню).
  • Катание на Квадроциклах - 150 Лари за Квадроцикл (1-2 человека).
  • Катание на Катере - 150 Лари за Катер (до 6 человек).
  • Рафтинг - 200 Лари за 4-км маршрут, 250 Лари за 6-км маршрут (до 6 человек).
  • Катание на Картинге - 70 Лари за человека (15 мин).
  • Зиплайн 1100 метров - 80 лари за чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
  • Для более удобного размещения 4 взрослых (по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 200$ на всех за машину
  • Забираю Вас от места вашего проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно
  • Наденьте удобную обувь. Тёплые вещи не нужны, там такая же температура, как и в Батуми
  • В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
  • Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:00 - 9.30 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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Экскурсия превзошла все наши ожидания! Огромное спасибо нашему экскурсоводу за невероятную атмосферу, искреннюю любовь к своему делу и умение рассказывать так, что время пролетело совершенно незаметно.

Каждая история была настолько увлекательной,
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что хотелось слушать еще и еще. Было ощущение, что мы не просто знакомимся с достопримечательностями, а проживаем их историю вместе с человеком, который знает и любит каждый уголок этого места. Экскурсовод с легкостью отвечал на все вопросы, делился интересными фактами и создавал очень теплую и дружелюбную атмосферу.

После экскурсии остались самые приятные эмоции, яркие впечатления и желание обязательно вернуться снова. Именно такие люди делают путешествия по-настоящему незабываемыми. Огромная благодарность за профессионализм, душевность и вдохновение! Искренне рекомендую всем — это была одна из лучших экскурсий, на которых нам доводилось побывать!

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Е
Экскурсия шикарная, посмотрели много водопадов, мостов)
Спасибо большое Кахе, который провез нас по столь красивым местам без огромного количества людей в отличие от других экскурсий, обязательно вернемся ещё!
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Е
Погода в день поездки разбушевалась, но Каха предлагал решения в моменте. Договорились выехать чуть позже исходного времени, к счастью, гроза закончилась и мы не пожалели, что поехали. Каха провел для
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нас чудесную экскурсию! Он очень тактичный и приятный собеседник. Мы были на водопадах, видели арочные и подвесные мосты, наслаждались невероятными видами, узнавали об организации быта в горах. Каха грамотно построил маршрут, почти на всех локациях были без толпы других туристов. Гвоздь программы - застолье с национальными блюдами, танцами, песнями. Были в большом зале с другими группами, сидели своей компанией, очень комфортно. Впечатления от выступлений самые положительные, талантливая и дружная семья. В этот день отмечала день рождения, хозяин и его жена поздравили при всех, вручили бутылку вина, очень яркое и приятное поздравление получилось. Спасибо большое, Каха, за такое путешествие!

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J
Огромное спасибо Каха Гобронидзе за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране‚ ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории‚ высокий интеллект и умение контактировать
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с ЛЮДЬМИ. Если мне посчастливится ещё раз побывать в вашем солнечном‚ добром и весёлом городе Батуми, обязательно попрошусь на экскурсию к вам с нова и буду рекомендовать вас своим друзьям, родственникам и знакомым. Спасибо вам огромное и вашей жене Ruska Kahidze за внимание, заботу и понимание.

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J
Огромное спасибо Каха Гобронидзе за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране‚ ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории‚ высокий интеллект и умение контактировать
читать дальшеуменьшить

с ЛЮДЬМИ. Если мне посчастливится ещё раз побывать в вашем солнечном‚ добром и весёлом городе Батуми, обязательно попрошусь на экскурсию к вам с нова и буду рекомендовать вас своим друзьям, родственникам и знакомым. Спасибо вам огромное и вашей жене Ruska Kahidze за внимание, заботу и понимание.

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О
Грузия. Грузия Грузия… Батуми и её окрестности… Очень важно кто и как откроет для тебя взгляд на новую страну, расскажет про её традиции, даст прикоснуться к самобытной культуре, попробывать новые
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блюда и домашнего происхождения вино! Арочные мосты водопады, крепость энтичной эпохигрузинское застолье и ещё множество потрясающих мест и впечатлений, которые мы испытали и посетили благодаря Каха Гобронидзе. Спасибо вам Каха за ваше гостеприимство и небывалое мастерство всё показать и рассказать в простойнинтересной подаче и форме!

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