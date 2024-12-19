Интерактивный пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»

Наш квест «Сокровища Старого Батуми» начнется с того, что вы услышите историю появления нашего города.

Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме, получать новую локацию и постепенно узнавать историю нашего города.
Интерактивный пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
Интерактивный пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
Интерактивный пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
Ближайшие даты:
19
дек20
дек21
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дек25
дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание квеста

Квест "Сокровища Старого Батуми"

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по нашему городу! Квест "Сокровища Старого Батуми" начнется с увлекательной истории о том, как возник наш прекрасный город. Вы будете решать загадки в интерактивном формате, получая новые локации и постепенно погружаясь в богатую историю Батуми.

Что вас ждет?

Участвуя в нашем пешеходном квесте, вы сможете узнать:

  • Секреты часовой башни;
  • На какие итальянские города похож Батуми;
  • Как Netflix связан с Батуми;
  • Почему Батуми стал главным черноморским курортом;
  • Съемки каких фильмов проходили здесь;
  • Как загадать желание у купидона и услышать местную легенду;
  • Наследие Османской империи;
  • Тайную надпись;
  • Как читать по-грузински;
  • И многое другое!

Обратите внимание на важные моменты:

  1. Для прохождения квеста вам понадобится мобильный телефон с доступом в интернет и установленным приложением Telegram.
  2. Время прохождения квеста составляет 2,5 – 3 часа. Вы можете делать перерывы, но не забудьте проверить зарядку вашего телефона.
  3. Управление квестом осуществляется через приложение Telegram. Доступ предоставляется на один аккаунт, что позволяет комфортно проходить квест до 5 участникам.
  4. Прохождение квеста линейное: после решения одного задания вы получаете следующую локацию.
  5. Убедитесь, что на вашем телефоне работает динамик, чтобы вы могли слушать аудиодорожки.
  6. Вы будете проходить все задания самостоятельно, но не переживайте! Я буду следить за вами онлайн и всегда на связи, если возникнут вопросы.

Не упустите возможность узнать больше о Батуми и его тайнах! Присоединяйтесь к нашему интерактивному квесту и откройте для себя уникальные истории нашего города.

Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Доступ к интерактивному квесту-экскурсии, через бот в телеграмме
Что не входит в цену
  • Дополнительно нигде платить не надо.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Пьяцца
Завершение: Скульптура Али и Нино
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для прохождения квеста Вам необходим мобильный телефон с интернетом, где обязательно установлено приложение Telegram
  • Ваш гид - Ваш телефон!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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