Наш квест «Сокровища Старого Батуми» начнется с того, что вы услышите историю появления нашего города. Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме, получать новую локацию и постепенно узнавать историю нашего города.

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Описание квеста

Квест "Сокровища Старого Батуми"

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по нашему городу! Квест "Сокровища Старого Батуми" начнется с увлекательной истории о том, как возник наш прекрасный город. Вы будете решать загадки в интерактивном формате, получая новые локации и постепенно погружаясь в богатую историю Батуми.

Что вас ждет?

Участвуя в нашем пешеходном квесте, вы сможете узнать:

Секреты часовой башни;

На какие итальянские города похож Батуми;

Как Netflix связан с Батуми;

Почему Батуми стал главным черноморским курортом;

Съемки каких фильмов проходили здесь;

Как загадать желание у купидона и услышать местную легенду;

Наследие Османской империи;

Тайную надпись;

Как читать по-грузински;

И многое другое!

Обратите внимание на важные моменты:

Для прохождения квеста вам понадобится мобильный телефон с доступом в интернет и установленным приложением Telegram. Время прохождения квеста составляет 2,5 – 3 часа. Вы можете делать перерывы, но не забудьте проверить зарядку вашего телефона. Управление квестом осуществляется через приложение Telegram. Доступ предоставляется на один аккаунт, что позволяет комфортно проходить квест до 5 участникам. Прохождение квеста линейное: после решения одного задания вы получаете следующую локацию. Убедитесь, что на вашем телефоне работает динамик, чтобы вы могли слушать аудиодорожки. Вы будете проходить все задания самостоятельно, но не переживайте! Я буду следить за вами онлайн и всегда на связи, если возникнут вопросы.

Не упустите возможность узнать больше о Батуми и его тайнах! Присоединяйтесь к нашему интерактивному квесту и откройте для себя уникальные истории нашего города.