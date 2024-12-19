Наш квест «Сокровища Старого Батуми» начнется с того, что вы услышите историю появления нашего города.
Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме, получать новую локацию и постепенно узнавать историю нашего города.
Далее вы будете отгадывать загадки в интерактивном режиме, получать новую локацию и постепенно узнавать историю нашего города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квеста
Квест "Сокровища Старого Батуми"
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по нашему городу! Квест "Сокровища Старого Батуми" начнется с увлекательной истории о том, как возник наш прекрасный город. Вы будете решать загадки в интерактивном формате, получая новые локации и постепенно погружаясь в богатую историю Батуми.
Что вас ждет?
Участвуя в нашем пешеходном квесте, вы сможете узнать:
- Секреты часовой башни;
- На какие итальянские города похож Батуми;
- Как Netflix связан с Батуми;
- Почему Батуми стал главным черноморским курортом;
- Съемки каких фильмов проходили здесь;
- Как загадать желание у купидона и услышать местную легенду;
- Наследие Османской империи;
- Тайную надпись;
- Как читать по-грузински;
- И многое другое!
Обратите внимание на важные моменты:
- Для прохождения квеста вам понадобится мобильный телефон с доступом в интернет и установленным приложением Telegram.
- Время прохождения квеста составляет 2,5 – 3 часа. Вы можете делать перерывы, но не забудьте проверить зарядку вашего телефона.
- Управление квестом осуществляется через приложение Telegram. Доступ предоставляется на один аккаунт, что позволяет комфортно проходить квест до 5 участникам.
- Прохождение квеста линейное: после решения одного задания вы получаете следующую локацию.
- Убедитесь, что на вашем телефоне работает динамик, чтобы вы могли слушать аудиодорожки.
- Вы будете проходить все задания самостоятельно, но не переживайте! Я буду следить за вами онлайн и всегда на связи, если возникнут вопросы.
Не упустите возможность узнать больше о Батуми и его тайнах! Присоединяйтесь к нашему интерактивному квесту и откройте для себя уникальные истории нашего города.
Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее
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Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к интерактивному квесту-экскурсии, через бот в телеграмме
Что не входит в цену
- Дополнительно нигде платить не надо.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Пьяцца
Завершение: Скульптура Али и Нино
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для прохождения квеста Вам необходим мобильный телефон с интернетом, где обязательно установлено приложение Telegram
- Ваш гид - Ваш телефон!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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