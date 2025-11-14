Путешествие из Батуми в ботанический сад и парк "Мтирала" - это уникальная возможность насладиться природой и приключениями.
В ботаническом саду вас ждут редкие растения со всего мира, а в парке "Мтирала"
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Редкие растения из разных уголков мира
- 🏞 Захватывающие виды на горы и леса
- 🐎 Возможность верховой езды
- 🚜 Катание на квадроциклах
- 🌊 Прогулка у моря
- 🌳 Погружение в культуру и традиции
Что можно увидеть
- Батумский ботанический сад
- Национальный парк «Мтирала»
Описание экскурсии
Батумский ботанический сад
Начнём день с лёгкой прогулки по саду, раскинувшемуся на склоне у моря. Здесь вы найдёте редкие растения из Японии, Мексики, Австралии и других стран.
Национальный парк «Мтирала»
А потом мы окажемся в совершенно другом мире. Вы увидите густые леса, водопад, подвесной мост и ручьи — будто в джунглях. Выберете сами, как продолжить прогулку:
- Прогуляться на лошадях по лесным тропам
- Прокатиться на квадроциклах по крутым подъёмам и ручьям
В поездке вы узнаете:
- Почему в Батумском ботаническом саду рядом растут растения из тропиков, субтропиков и Средиземноморья
- Как был основан сад и какие экспедиции пополнили его коллекции
- Что такое колхидский дождевой лес и почему он считается одним из старейших в Европе
- Какие редкие и исчезающие растения есть в нацпарке
- Как лес и горы связаны с культурой и традициями местных жителей
- Что означает название «Мтирала» и почему лес «плачет»
Примерный тайминг маршрута:
- Переезд из Батуми в ботанический сад — 30 минут
- Прогулка по саду — 2 часа
- Трансфер в нацпарк — 30 минут
- Посещение нацпарка — 2 часа
- Возвращение в Батуми — 1 час
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Subaru Forester, Ford Fusion, Toyota Camry, минивэне, микроавтобусе или автобусе. Тип транспорта подбирается в зависимости от размера группы. Детские кресла предоставляются по запросу
- В стоимость включены катание на квадроциклах или прогулка на лошади (на выбор). Перед поездкой проведём инструктаж по технике безопасности
- Питание оплачивается дополнительно. В парке «Мтирала» есть кафе и места для пикника. Вы можете взять перекус с собой
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Важно знать:
- Верховая езда: разрешена с 8 лет
- Катание на квадроциклах: в качестве пассажиров разрешено с 3 лет, самостоятельное вождение с 15 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 и 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 37 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке Грузии 8 лет. Мы организовываем недорогие и качественные однодневные поездки, трансфер и многодневные туры. В путешествиях с нами вы откроете богатую природу и культуру нашей страны. Мы позаботимся обо всём, чтобы вы могли расслабиться и насладиться поездкой. Ждём вас в гости!
Входит в следующие категории Батуми
