Путешествие из Батуми в ботанический сад и парк "Мтирала" - это уникальная возможность насладиться природой и приключениями.В ботаническом саду вас ждут редкие растения со всего мира, а в парке "Мтирала"

- густые леса и водопады. Вы можете выбрать между прогулкой на лошадях или катанием на квадроциклах. Узнайте о местной флоре и культуре, наслаждаясь живописными видами и свежим воздухом. Это идеальный день для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир природы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Батумский ботанический сад

Начнём день с лёгкой прогулки по саду, раскинувшемуся на склоне у моря. Здесь вы найдёте редкие растения из Японии, Мексики, Австралии и других стран.

Национальный парк «Мтирала»

А потом мы окажемся в совершенно другом мире. Вы увидите густые леса, водопад, подвесной мост и ручьи — будто в джунглях. Выберете сами, как продолжить прогулку:

Прогуляться на лошадях по лесным тропам

Прокатиться на квадроциклах по крутым подъёмам и ручьям

В поездке вы узнаете:

Почему в Батумском ботаническом саду рядом растут растения из тропиков, субтропиков и Средиземноморья

Как был основан сад и какие экспедиции пополнили его коллекции

Что такое колхидский дождевой лес и почему он считается одним из старейших в Европе

Какие редкие и исчезающие растения есть в нацпарке

Как лес и горы связаны с культурой и традициями местных жителей

Что означает название «Мтирала» и почему лес «плачет»

Примерный тайминг маршрута:

Переезд из Батуми в ботанический сад — 30 минут

Прогулка по саду — 2 часа

Трансфер в нацпарк — 30 минут

Посещение нацпарка — 2 часа

Возвращение в Батуми — 1 час

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на автомобиле Subaru Forester, Ford Fusion, Toyota Camry, минивэне, микроавтобусе или автобусе. Тип транспорта подбирается в зависимости от размера группы. Детские кресла предоставляются по запросу

В стоимость включены катание на квадроциклах или прогулка на лошади (на выбор). Перед поездкой проведём инструктаж по технике безопасности

Питание оплачивается дополнительно. В парке «Мтирала» есть кафе и места для пикника. Вы можете взять перекус с собой

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Важно знать: