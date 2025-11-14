Мои заказы

Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»

Погрузитесь в красоту природы: ботанический сад у моря и дождевой лес в горах. Выбирайте между спокойствием и адреналином в Аджарии
Путешествие из Батуми в ботанический сад и парк "Мтирала" - это уникальная возможность насладиться природой и приключениями.

В ботаническом саду вас ждут редкие растения со всего мира, а в парке "Мтирала"
читать дальше

- густые леса и водопады. Вы можете выбрать между прогулкой на лошадях или катанием на квадроциклах. Узнайте о местной флоре и культуре, наслаждаясь живописными видами и свежим воздухом. Это идеальный день для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир природы

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Редкие растения из разных уголков мира
  • 🏞 Захватывающие виды на горы и леса
  • 🐎 Возможность верховой езды
  • 🚜 Катание на квадроциклах
  • 🌊 Прогулка у моря
  • 🌳 Погружение в культуру и традиции
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»© Торнике
Что можно увидеть

  • Батумский ботанический сад
  • Национальный парк «Мтирала»

Описание экскурсии

Батумский ботанический сад

Начнём день с лёгкой прогулки по саду, раскинувшемуся на склоне у моря. Здесь вы найдёте редкие растения из Японии, Мексики, Австралии и других стран.

Национальный парк «Мтирала»

А потом мы окажемся в совершенно другом мире. Вы увидите густые леса, водопад, подвесной мост и ручьи — будто в джунглях. Выберете сами, как продолжить прогулку:

  • Прогуляться на лошадях по лесным тропам
  • Прокатиться на квадроциклах по крутым подъёмам и ручьям

В поездке вы узнаете:

  • Почему в Батумском ботаническом саду рядом растут растения из тропиков, субтропиков и Средиземноморья
  • Как был основан сад и какие экспедиции пополнили его коллекции
  • Что такое колхидский дождевой лес и почему он считается одним из старейших в Европе
  • Какие редкие и исчезающие растения есть в нацпарке
  • Как лес и горы связаны с культурой и традициями местных жителей
  • Что означает название «Мтирала» и почему лес «плачет»

Примерный тайминг маршрута:

  • Переезд из Батуми в ботанический сад — 30 минут
  • Прогулка по саду — 2 часа
  • Трансфер в нацпарк — 30 минут
  • Посещение нацпарка — 2 часа
  • Возвращение в Батуми — 1 час

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Subaru Forester, Ford Fusion, Toyota Camry, минивэне, микроавтобусе или автобусе. Тип транспорта подбирается в зависимости от размера группы. Детские кресла предоставляются по запросу
  • В стоимость включены катание на квадроциклах или прогулка на лошади (на выбор). Перед поездкой проведём инструктаж по технике безопасности
  • Питание оплачивается дополнительно. В парке «Мтирала» есть кафе и места для пикника. Вы можете взять перекус с собой
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Важно знать:

  • Верховая езда: разрешена с 8 лет
  • Катание на квадроциклах: в качестве пассажиров разрешено с 3 лет, самостоятельное вождение с 15 лет

в понедельник в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 и 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 и 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике
Торнике — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 37 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке Грузии 8 лет. Мы организовываем недорогие и качественные однодневные поездки, трансфер и многодневные туры. В путешествиях с нами вы откроете богатую природу и культуру нашей страны. Мы позаботимся обо всём, чтобы вы могли расслабиться и насладиться поездкой. Ждём вас в гости!

