Трансфер из аэропорта в Батуми

Комфортный трансфер из аэропорта в Батуми с профессиональным водителем. Наслаждайтесь поездкой без забот и споров о цене, любуясь видами
Первое впечатление о Батуми начинается с комфортного трансфера.

Профессиональный водитель встретит в зале прилета, поможет с багажом и доставит к месту назначения по кратчайшему маршруту. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и Wi-Fi сделает поездку приятной. Забудьте об очередях и спорах о цене, наслаждайтесь видами из окна и предвкушайте отдых. Все изменения рейса отслеживаются онлайн, что исключает задержки
5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили
  • 🕒 Отслеживание рейсов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📶 Wi-Fi в автомобиле
  • 📍 Доставка по адресу
Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Высокий уровень сервиса

Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.

Организационные детали

  • По запросу мы можем организовать трансфер для большего числа людей: 4-5 человек — €40, 6-8 человек — €60, 9-20 человек — €90
  • Наши автомобили: Toyota Camry, Toyota Wish, Nissan Serena, Toyota Prius, Mercedes Viano, Mercedes Benz S class, Mercedes Benz Sprinter. Если указанные машины окажутся заняты, мы заменим их на авто того же класса
  • При бронировании сообщите: дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Батуми
  • Мы можем предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль
Эмиль — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 83 туристов
Добро пожаловать в Тбилиси, друзья! Меня зовут Эмиль. Вместе с единомышленниками мы построили качественный транспортный сервис. Наша компания на рынке туризма более 7 лет и занимается организацией трансферов. Все наши водители — профессионалы своего дела, автомобили — современные, чистые, в прекрасном состоянии. Ждём вас.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
21 сен 2025
Большая благодарность Эмилю за организацию трансфера из аэропорта. Самолет задержался на 1,5 часа. Водитель был очень любезен, поездка была комфортной.

