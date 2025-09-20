Первое впечатление о Батуми начинается с комфортного трансфера.
Профессиональный водитель встретит в зале прилета, поможет с багажом и доставит к месту назначения по кратчайшему маршруту. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и Wi-Fi сделает поездку приятной. Забудьте об очередях и спорах о цене, наслаждайтесь видами из окна и предвкушайте отдых. Все изменения рейса отслеживаются онлайн, что исключает задержки
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🕒 Отслеживание рейсов
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📶 Wi-Fi в автомобиле
- 📍 Доставка по адресу
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.Что вас ожидает
Высокий уровень сервиса
Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
Организационные детали
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего числа людей: 4-5 человек — €40, 6-8 человек — €60, 9-20 человек — €90
- Наши автомобили: Toyota Camry, Toyota Wish, Nissan Serena, Toyota Prius, Mercedes Viano, Mercedes Benz S class, Mercedes Benz Sprinter. Если указанные машины окажутся заняты, мы заменим их на авто того же класса
- При бронировании сообщите: дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Батуми
- Мы можем предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 83 туристов
Добро пожаловать в Тбилиси, друзья! Меня зовут Эмиль. Вместе с единомышленниками мы построили качественный транспортный сервис. Наша компания на рынке туризма более 7 лет и занимается организацией трансферов. Все наши водители — профессионалы своего дела, автомобили — современные, чистые, в прекрасном состоянии. Ждём вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 сен 2025
Большая благодарность Эмилю за организацию трансфера из аэропорта. Самолет задержался на 1,5 часа. Водитель был очень любезен, поездка была комфортной.
