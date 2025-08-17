Мои заказы

Экскурсии из аэропорта Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Батуми, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сап-прогулка вдоль Батуми
SUP-прогулки
3 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка вдоль Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми с воды: рассвет, дельфины и история. Незабываемое приключение для всех возрастов
Начало: У аэропорта Батуми
23 авг в 06:00
30 авг в 06:00
€35 за человека
Из Батуми: Приключенческий тур по Аджарии - природа, экстрим и традиции
6 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми: Приключенческий тур по Аджарии - природа, экстрим и традиции
Начало: От места проживания или аэропорта
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$49 за человека
Трансфер из аэропорта в Батуми
На машине
1 час
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер в Батуми
Комфортный трансфер из аэропорта в Батуми с профессиональным водителем. Наслаждайтесь поездкой без забот и споров о цене, любуясь видами
Начало: В аэропорту Батуми
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€27€30 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Сап-прогулка вдоль Батуми
    Очень понравилась прогулка на сапах, не пожалели, что встали в такую рань. Повезло с погодой и солнцем, классно провели время, спасибо Сергею!
  • Е
    Елена
    14 августа 2025
    Сап-прогулка вдоль Батуми
    Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом начале запаниковала, не справлялась
    с течением: но зря, Сергей «взял меня на буксир», успокоил, что все под контролем (и это действительно так, настоящий усмиритель волн) и через какое то время сама «гребла» с огромным удовольствием. От души рекомендую!

  • М
    Максим
    26 июля 2025
    Сап-прогулка вдоль Батуми
    Супер рекомендую
  • К
    Кирилл
    25 июля 2025
    Сап-прогулка вдоль Батуми
    Очень понравилась прогулка на сапах с Сергеем! Вставать до рассвета, конечно, тяжеловато, но оно того стоило)
    На сапах плавали первый раз,
    но никаких проблем не возникло, перед началом Сергей провел подробный инструктаж.
    В начале были небольшие волны, поэтому грести приходилось активнее, но потом море стало идеально гладкое и плыть стало вообще легко.
    Конечно, виды завораживают: рассвет, море, горы…
    Только жалко, что не увидели дельфинов, но и так прогулка очень понравилась и останется в памяти надолго, спасибо Сергею!)

  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Сап-прогулка вдоль Батуми
    Прогулка на рассвете просто потрясающая! Организация и безопасность - на высшем уровне. Отправляли двоих детей по 14 лет, одна совсем
    без опыта - вернулась настоящей сап-серфингисткой. Дети были в восторге! Несмотря на то, что было сильное течение и в одном месте немного уносило в море, благодаря опытному инструктору Владимиру все справились. Огромное спасибо Владимиру - он не только учил плыть на сапе, но и провел отличную экскурсию - показал Батуми с моря. А благодаря тому, что детям дали специальные мешки для телефонов, они сняли классные фото и видео. Однозначно рекомендую эту прогулка всем. А если приехать в место сбора немного пораньше, можно увидеть как над тобой взлетает самолёт.

  • Е
    Екатерина
    28 июня 2025
    Сап-прогулка вдоль Батуми
    Мы с мамой (crazy people) поехали на прогулку в 6 утра, думали увидеть дельфинов, к сожалению, не увидели, но впечатлений
    осталось куча😍 С утра было прохладно +16, но когда ты гребешь это вообще не чувствуется, вода была очень теплая, волны были небольшие, поэтому грести надо старательно)) Было страшнова-то, адренал шарашит, потому что это была наша первая такая сап-прогулка на море😱Но Сергей все объясняет и будет рядом. Спасибо вам Сергей за комфортное общение, вежливость, ваш юмор и что показали нам с другой стороны море, горы, рассвет и город💛

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сап-прогулка вдоль Батуми
  2. Из Батуми: Приключенческий тур по Аджарии - природа, экстрим и традиции
  3. Трансфер из аэропорта в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария
  2. Водопад Махунцети
  3. Самое главное
  4. Площадь Пьяцца
  5. Старый город
  6. Мартвильский каньон
  7. Парк Мачахела
  8. Набережная
  9. Пещера Прометея
  10. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2025
Сейчас в Батуми в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 49 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2025 год по теме «Из аэропорта», 9 ⭐ отзывов, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь