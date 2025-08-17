Водная прогулка
Сап-прогулка вдоль Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми с воды: рассвет, дельфины и история. Незабываемое приключение для всех возрастов
Начало: У аэропорта Батуми
23 авг в 06:00
30 авг в 06:00
€35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми: Приключенческий тур по Аджарии - природа, экстрим и традиции
Начало: От места проживания или аэропорта
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$49 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер в Батуми
Комфортный трансфер из аэропорта в Батуми с профессиональным водителем. Наслаждайтесь поездкой без забот и споров о цене, любуясь видами
Начало: В аэропорту Батуми
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€27
€30 за всё до 3 чел.
- ММария17 августа 2025Очень понравилась прогулка на сапах, не пожалели, что встали в такую рань. Повезло с погодой и солнцем, классно провели время, спасибо Сергею!
- ЕЕлена14 августа 2025Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом начале запаниковала, не справлялась
- ММаксим26 июля 2025Супер рекомендую
- ККирилл25 июля 2025Очень понравилась прогулка на сапах с Сергеем! Вставать до рассвета, конечно, тяжеловато, но оно того стоило)
На сапах плавали первый раз,
- ЕЕлена21 июля 2025Прогулка на рассвете просто потрясающая! Организация и безопасность - на высшем уровне. Отправляли двоих детей по 14 лет, одна совсем
- ЕЕкатерина28 июня 2025Мы с мамой (crazy people) поехали на прогулку в 6 утра, думали увидеть дельфинов, к сожалению, не увидели, но впечатлений
