без опыта - вернулась настоящей сап-серфингисткой. Дети были в восторге! Несмотря на то, что было сильное течение и в одном месте немного уносило в море, благодаря опытному инструктору Владимиру все справились. Огромное спасибо Владимиру - он не только учил плыть на сапе, но и провел отличную экскурсию - показал Батуми с моря. А благодаря тому, что детям дали специальные мешки для телефонов, они сняли классные фото и видео. Однозначно рекомендую эту прогулка всем. А если приехать в место сбора немного пораньше, можно увидеть как над тобой взлетает самолёт.