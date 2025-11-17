Природные чудеса Аджарии, следы древней истории и гастрономическое удовольствие - всё в одной поездке! Участники увидят легендарные мосты и шумные водопады, поднимутся к панорамным видам, услышат старинные предания и насладятся изысканным обедом с вином в одном из лучших шато региона.
Это уникальная возможность прикоснуться к красоте и истории Аджарии, почувствовать её дух и насладиться настоящими грузинскими традициями
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидеть величественные водопады
- 🌉 Пройтись по древним мостам
- 🍷 Дегустация вина в шато
- 🏞 Панорамные виды на ущелья
- 📸 Фотопаузы на лучших локациях
- 🍽 Изысканный обед в шато
Что можно увидеть
- Мост гордости деревни
- Арочный мост царицы Тамары
Описание экскурсии
- 10:30–11:00 — выезд из Батуми.
- 11:00–11:30 — слияние двух рек: захватывающие виды и фотопауза.
- 11:40–11:45 — прогулка по мосту «Гордость деревни».
- 11:45–12:15 — водопад Мирвети — укромный уголок живой природы.
- 12:15–12:25 — переезд к водопаду Махунцети.
- 12:25–12:45 — прогулка у самого большого водопада Аджарии.
- 12:45–13:00 — арочный мост царицы Тамары.
- 13:00–13:30 — переезд на панорамную точку с видом на Мерисское ущелье.
- 13:30–13:45 — чай/кофе с домашними сладостями на высоте 700 метров.
- 13:50–14:30 — водопад Мериси: для желающих — подъём по 260 ступеням на смотровую площадку.
- 14:30–14:55 — переезд в шато.
- 14:55–16:00 — обед в шато: кухня высшей категории, рассказы о традициях застолья и бокал эксклюзивного вина.
- 16:00–17:00 — возвращение в Батуми.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Prius.
- Программа 11+.
- В стоимость всё включено.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваш гид в Батуми
Добрый день! Последние 23 года занимаюсь организацией мероприятий. Люблю путешествовать по необычным местам нашей планеты и, если мне понравится, показывать и рассказывать об этом другим людям. Жду в гости!
