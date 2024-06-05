Мосты Батуми

Найдено 10 экскурсий в категории «Мосты» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Красоты горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
«Арочный мост времен царицы ТамарыТакие мосты строились из обломков скал, которые склеивались между собой обычным известковым раствором»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Невероятная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
81 отзыв
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
«Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 100 за всё до 15 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
«А также водопад Махунцети и средневековый арочный мост царицы Тамар»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«у 800-летнего моста царицы Тамар я расскажу интересную историю о великой правительнице «золотого века» грузинской истории»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«Вы увидите самый высокий водопад (54 метра) в посёлке Махунцети, арочный средневековый мост, построенный во времена царицы Тамары, и столетний акведук к первой в Грузии электростанции»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено)
Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем
«Свежий горный воздух, водопады, атмосферные мосты и, конечно, душевное застолье по-грузински — обязательные части нашей программы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 60 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
«Водопад Махунцети и мост царицы Тамар»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 за человека
Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«Восьмое чудо света – арочный мост царицы Тамары»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
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    сделало наше путешествие не только познавательным, но и очень увлекательным. С самого начала экскурсии чувствовалось, что гид с удовольствием делится его историей, культурой и традициями. Он показал нам самые интересные достопримечательности и невероятные виды! Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам и интересным фактам, которые Иридний умело преподносил. Кроме того, гид был очень внимателен к нашим интересам и пожеланиям, адаптируя маршрут и темп экскурсии так, чтобы всем было комфортно! Мы также попробовали местную кухню в рекомендованном гидом ресторане, и это был настоящий гастрономический праздник! Благодарим нашего гида за отличный совет. Если вы планируете посетить Батуми, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гида Иридния.

    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
  • I
    Iana
    29 мая 2024
    Невероятная горная Аджария
    Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
  • A
    Angelina
    29 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Всё плгравилось рекомендуем.
  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
    Это был чудесный день. Алексей сразу расположил к себе. Общение было лёгким и очень интересным. Рекомендую
  • В
    Вероника
    20 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень интересная, душевная! Гид старался провести ее максимально комфортно для всех участниковч почувствовали грузинское гостеприимство. Давид, Мират - самые лучшие годы! Остались только самые позитивные эмоции и новые исторические факты! Смело могу рекомендовать)
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    Наша компания в восторге! Маршрут экскурсии продуман до мелочей: по пути нас ждали живописные водопады, пронизанные историей веков и эпох
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    достопримечательности, завораживающие виды и грузинское гостеприимство. Ия - профессионал своего дела, грамотная, пунктуальная, располагающая и клиентоориентированная - ничего не навязывала, но с радостью подсказала по нашим запросам - где лучшие специи, мед и т. д. Во время всего путешествия делала потрясающие фото и видео. Отдельно хочется отметить, что Ия очень аккуратна на дороге. В момент нашего посещения один из важных объектов - крепость Гонио - была закрыта, Ия договорилась, чтобы нас пустили. Предлагаемый в программе обед на винодельческом хозяйстве однозначно рекомендуем к посещению - это очень вкусно и атмосферно. Обязательно продолжим исследовать древнюю живописную гостеприимную Сакартвело с Ией.

  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    Ездили с Ией на экскурсию "Из Батуми — в живописную горную Аджарию!" Экскурсия очень понравилась, Ия очень хорошо знает историю, рассказала
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    много интересного. Перед самой горной Аджарией показала интересные места в самом городе. По дороге завозила в места, где можно сделать красивые фото. Показывала фруктовые деревья. Завезла в гости к местным виноделам на дегустацию, где можно и купить вино, чачу, коньяк. На дегустацию местного мёда и варенья. После этого поехали на обед к ещё одному местному виноделу. Для нас накрыли отдельный стол, с множеством блюд и конечно же с дегустацией вин. Все было очень вкусно. Помимо этого поинтересовалась, как в целом проходит наш отдых, какие есть потребности помимо данной экскурсии, помогла их быстро решить. Все перемещения происходили на комфортной машине. Водит Ия аккуратно и уверенно. Встретила около нашей гостиницы и по окончании экскурсии отвезла обратно к гостинице. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Горная Аджария и фольклорное шоу
  2. Красоты горной Аджарии
  3. Невероятная горная Аджария
  4. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
  5. Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Мосты" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 39 до 150. Туристы уже оставили гидам 385 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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