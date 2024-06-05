1 чел.
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Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
«Арочный мост времен царицы ТамарыТакие мосты строились из обломков скал, которые склеивались между собой обычным известковым раствором»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
«Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
«А также водопад Махунцети и средневековый арочный мост царицы Тамар»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«у 800-летнего моста царицы Тамар я расскажу интересную историю о великой правительнице «золотого века» грузинской истории»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«Вы увидите самый высокий водопад (54 метра) в посёлке Махунцети, арочный средневековый мост, построенный во времена царицы Тамары, и столетний акведук к первой в Грузии электростанции»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено)
Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем
«Свежий горный воздух, водопады, атмосферные мосты и, конечно, душевное застолье по-грузински — обязательные части нашей программы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €60 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
«Водопад Махунцети и мост царицы Тамар»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€53 за человека
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«Восьмое чудо света – арочный мост царицы Тамары»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
- ЕЕвгений4 июня 2024Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
- IIana29 мая 2024Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
- AAngelina29 мая 2024Всё плгравилось рекомендуем.
- ИИнесса29 мая 2024Это был чудесный день. Алексей сразу расположил к себе. Общение было лёгким и очень интересным. Рекомендую
- ВВероника20 мая 2024мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
- ААнна17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
- ККристина17 мая 2024Экскурсия очень интересная, душевная! Гид старался провести ее максимально комфортно для всех участниковч почувствовали грузинское гостеприимство. Давид, Мират - самые лучшие годы! Остались только самые позитивные эмоции и новые исторические факты! Смело могу рекомендовать)
- ННаталья10 мая 2024Наша компания в восторге! Маршрут экскурсии продуман до мелочей: по пути нас ждали живописные водопады, пронизанные историей веков и эпох
- ДДмитрий5 мая 2024Ездили с Ией на экскурсию "Из Батуми — в живописную горную Аджарию!" Экскурсия очень понравилась, Ия очень хорошо знает историю, рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мосты»
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