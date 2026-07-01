Мы посетим древний монастырь Шемокмеди, пропитанный историей и умиротворением.
Искупаемся в горной реке и отправимся по живописному серпантину в Гомис Мта, любуясь горными панорамами. По прибытии прогуляемся по деревушке, затерянной среди облаков, и насладимся чистым горным воздухом. Завершением дня станет пикник с шашлыком и грузинским вином там, где земля встречается с небом.
Искупаемся в горной реке и отправимся по живописному серпантину в Гомис Мта, любуясь горными панорамами. По прибытии прогуляемся по деревушке, затерянной среди облаков, и насладимся чистым горным воздухом. Завершением дня станет пикник с шашлыком и грузинским вином там, где земля встречается с небом.
Описание экскурсии
- Монастырь Шемокмеди — знакомство с древней святыней.
- Освежающее купание в чистейшей горной реке.
- Живописный серпантин — дорога с потрясающими видами.
- Прогулка по деревушке Гомис Мта среди облаков и гор.
- Пикник с шашлыком и вином на высоте с волшебными видами.
- Незабываемый закат над облаками в Гомис Мта.
Темы
- Во время экскурсии я расскажу об истории и культуре Гурии, а также об особенностях жизни в горных деревнях.
- Мы поговорим о природе Гомис Мта, его уникальном климате, редких растениях и животном мире.
- По дороге обсудим горные серпантины Грузии, а я поделюсь интересными фактами о местных горах.
- Во время пикника раскрою секреты приготовления грузинского шашлыка, расскажу о традициях виноделия и культуре застолья.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Ford Fusion либо минивэне Hyundai Starex.
- Дополнительных расходов нет.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1438 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.
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